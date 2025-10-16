株式会社プラス、コーポレートサイトを新公開

株式会社プラスhttps://plus-grp.co.jp/

株式会社プラス（本社：神奈川県横浜市中区、代表取締役：高橋 祐樹）は、当社のビジョンや事業内容を分かりやすくお届けする新コーポレートサイト（https://plus-grp.co.jp/）を2025年10月10日に公開しました。生活者とパートナー企業の双方に価値を届ける「ライフサポート企業」としての姿勢を明確にし、当社が目指す“ちょっといい暮らし”の実現に向けた情報をワンストップでご覧いただけます。

背景・目的

プラスは、「人の暮らしに、新しい『プラス』を。」というビジョンのもと、日々の“ちょっと困った”“あったらいいな”を形にし、新しい当たり前をつくることに取り組んでいます。現場で培った営業力とWEBマーケティングの専門性を融合し、UX改善や集客支援を通じて生活者・企業双方にメリットを生む“三方よし”の仕組みづくりを推進してきました。今回の新サイトは、そうした事業姿勢や提供価値をより直感的に理解いただける構成へ刷新したものです。

主なページ構成

COMPANY：会社概要、ミッション・バリュー

SERVICE：提供サービスと強み（WEB×営業／UX最適化 ほか）

NEWS：お知らせ・最新情報

RECRUIT：採用情報（募集開始時に随時掲載）

CONTACT：お問い合わせフォーム・メール窓口

出張買取プラスについて

「出張買取プラス」は、株式会社プラスが運営する地域密着型の出張買取サービスです。家具・家電から大型品・小物まで幅広い品目を対象に、査定費・出張費無料／キャンセル料なしで対応しております。累計10,000件以上のご依頼実績を背景に、暮らしの中の“処分・売却の手間”をワンストップで解消します。

コーポレートサイトURL

サービスの特徴- 幅広い取扱品目：家具・家電・大型家具／家電・楽器・ブランド品・スポーツ用品・オフィス家具・雑貨など、「こんなものまで？」という品目までまずは査定いたします。追加料金のない明朗会計で、安心してご利用いただけます。- スピード対応（横浜エリア）：最短30分で駆けつけ、現地で無料査定させていただきます。ご納得後はその場で現金お渡しまで実施させていただきます。また電話・LINE・メールでの申込みに対応しています。- 安心の運営体制：古物商許可（神奈川県公安委員会 第451360024394号）のもと、法令順守で運営しております。女性のお客様も安心してご依頼いただけるよう、女性スタッフ在籍の体制を整えています。

https://plus-grp.co.jp/

会社概要

会社名：株式会社プラス

所在地：〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町3-8-13 TK関内プラザビル303B

代表者：代表取締役 高橋 祐樹

設立：2025年2月18日

許可資格：古物商許可証（神奈川県公安委員会 第451360024394号）

株式会社プラス 広報窓口

E-mail：info@plus-grp.co.jp