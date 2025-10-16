【岡山大学】地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択大学コラボレーション企画-日本化学会秋季事業 第15回 CSJ化学フェスタ2025-〔10/24,金 タワーホール船堀〕

国立大学法人岡山大学

2025（令和7）年 10月 16日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

◆概 要

国立大学法人岡山大学（本部：岡山市北区、学長：那須保友）は、地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）採択校である奈良先端科学技術大学院大学、山梨大学、信州大学の4大学合同で、「日本化学会秋季事業 第15回 CSJ化学フェスタ2025」にコラボレーション企画として出展いたします。



本企画では、化学関連の研究開発、研究拠点支援、大学の制度改革などについて発表します。参加者間の情報交換や議論を通じて、各大学のビジョン実現に向けたノウハウの共有、新たな視点の獲得、そして連携の可能性を模索します。

皆さまのご参加を心よりお待ちしております。

【日 時】

2025年 10月 24日（金） 9:30～12:00



【場 所】

タワーホール船堀 5階 A会場（小ホール）

（〒134-0091 東京都江戸川区船堀4-1-1）

https://www.towerhall.jp/access/

【題 目】

地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）で推進する、大学のビジョン達成に向けた取り組み

【プログラム】

https://onsite.gakkai-web.net/chemistry/program/#info3-1

09:30-09:35 開会挨拶

仁科勇太（岡山大学 異分野基礎科学研究所・教授）

座長：仁科 勇太（岡山大学）

09:35-10:05 奈良先端大のJ-PEAKS取り組みと化学業界

藤井幹也（奈良先端科学技術大学院大学 データ駆動型サイエンス創造センター・教授）

10:05-10:35 グリーン水素研究拠点新設をブレイクスルーとする山梨大学の研究力強化の試み

鈴木美季（山梨大学 研究推進・社会連携機構 研究力強化推進センター・URA /准教授）

10:40-11:10 J-PEAKSを通じたアクア・リジェネレーション機構の信州発グローバル拠点化に向けて

土井 達也（信州大学 アドミニストレーション本部・准教授）

11:10-11:40 J-PEAKSを活用した大学経営改革～地域と地球の未来を共創する研究大学を目指して～

河本雅紀（岡山大学 研究・イノベーション共創機構 副機構長/研究・イノベーション共創管理統括部・部長）

11:40-12:00 パネルディスカッション

ファシリテーター：山本 聖二（岡山大学 研究協力課・課長）

【参加費】

無 料

【お申込み方法】

下記のCSJ化学フェスタのフォームから登録をお願い申し上げます。

（公開企画は参加無料ですが、事前の参加申込は必要となります）

https://www.gakkai-web.net/p/chemistry/reg/new2.php

【ポスター】

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/event/20251024jpeakscollaboration.pdf

◆参 考

・第15回 CSJ化学フェスタ2025（10/22,水～10/24,金）

https://festa.csj.jp/2025/guideline_for_rgst.html

・第15回 CSJ化学フェスタ2025 プログラム

https://onsite.gakkai-web.net/chemistry/program/#info3-1

・岡山大学研究・イノベーション共創機構

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

・岡山大学 地域中核・特色ある研究大学強化促進事業（J-PEAKS）ホームページ

https://j-peaks.orsd.okayama-u.ac.jp/



◆本件お問い合わせ先

岡山大学研究力・イノベーション創出強化実現会議

（担当窓口：研究・イノベーション共創管理統括部 研究協力課）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟

TEL：086-251-8442

E-mail：innovation◎adm.okayama-u.ac.jp

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/event/event_id3687.html

＜岡山大学病院との連携等に関する件（医療関係者・研究者の方）＞

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL：086-235-7983

E-mail：ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



＜岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8463

E-mail：sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学の研究機器共用（コアファシリティ）などに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究機器の共用の体制・整備等の強化促進に関するタスクフォース（略称：チーム共用）

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL：086-251-8705

FAX：086-251-7114

E-mail：cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://corefacility-potal.fsp.okayama-u.ac.jp/

＜岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先＞

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail：start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



