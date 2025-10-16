【中野区限定】“VHS＆オタク部屋整理”割引プラン！11月は1,500円引き｜不用品回収のまるっと本舗
アニメVHS、同人誌、特典グッズ…それ、押入れで眠ってませんか？
中野ブロードウェイを中心に、アニメ・ゲーム・同人文化が根付く中野区。
推し活やコレクションを経て「部屋が埋まってしまった」「整理したいけど手がつけられない」という声に応え、
**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、
**「中野区限定 VHS＆オタク部屋整理割引プラン」**を2025年11月1日より実施します。
アニメVHSテープ、DVD初回特典、山積みの同人誌、使っていないグッズ収納棚、壊れた抱き枕カバー、カードゲームの空箱など“元推し部屋”を含む回収で1,500円割引！
長年愛でたコレクションを手放す時も、まるっと本舗がやさしく・丁寧にサポートします。
背景と目的
中野区は、“サブカルの聖地”として知られるエリア。
特に中野ブロードウェイ周辺には、アニメ・フィギュア・同人誌・レトログッズを扱う店舗が多く、
長年にわたりファン文化の中心地として親しまれています。
一方で、コレクションの保管場所に困っている方や、引越しや模様替えを機に整理を決意した方も増加中。
「推しが変わった」「VHSデッキがもう無い」「部屋をスッキリしたい」など、
さまざまな理由で“オタク部屋の片付け”ニーズが高まっています。
まるっと本舗では、そんな文化的背景を理解した上で、
フィギュア・メディア・書籍・機材などをまとめて安全・丁寧に回収。
不要品をただ処分するのではなく、思い出を尊重しながらリユース・リサイクルにも配慮しています。
キャンペーン概要
キャンペーン名：VHS＆オタク部屋整理割引プラン（中野区限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！
対象品：アニメVHSテープ、DVD初回特典、同人誌、グッズ収納棚、壊れた抱き枕カバー、カードゲ
ームの空箱、古いPCソフト・カセットテープ・ラジカセなど
備考：事前見積もり時に「中野区キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/nakanoku/
キャンペーン対応エリア（中野区全域）
対応地域例：中野、東中野、新井、上高田、江原町、沼袋、松が丘、野方、丸山、鷺宮、若宮、大和町、中央、本町など
※上記以外も中野区全域で対応可能です。
オタク部屋片付けでよくあるお悩み
VHS・CD・雑誌が大量で分別が大変
思い出がありすぎて捨てられない
収納棚やケースが多く、運び出しが困難
夜間・休日に作業したい（時間指定希望）
人に見られず片付けたい（プライバシー重視）
そんなときは、まるっと本舗が秘密厳守・即日対応でお手伝いします。
よく出る不用品例
アニメ・特撮のVHS、DVD、CD、Blu-ray
同人誌、同人グッズ、フィギュア、抱き枕カバー
推し活グッズ（うちわ・ペンライト・缶バッジ）
ゲームソフト、PC周辺機器、壊れたモニター
コレクション棚、収納ケース、空箱、包装材
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
昔のコレクションを整理したい方
中野区で引越し・模様替えを予定している方
同人誌やグッズの整理に困っている方
親の家や実家の“オタク遺産”を片付けたい方
LINEで簡単に見積もりをしたい方
LINEで簡単見積もり！
スマホで写真を送るだけでOK！
LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。
料金・内容に納得してからの回収だから安心です。
