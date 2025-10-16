【中野区限定】“VHS＆オタク部屋整理”割引プラン！11月は1,500円引き｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

アニメVHS、同人誌、特典グッズ…それ、押入れで眠ってませんか？

中野ブロードウェイを中心に、アニメ・ゲーム・同人文化が根付く中野区。

推し活やコレクションを経て「部屋が埋まってしまった」「整理したいけど手がつけられない」という声に応え、

**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「中野区限定 VHS＆オタク部屋整理割引プラン」**を2025年11月1日より実施します。

アニメVHSテープ、DVD初回特典、山積みの同人誌、使っていないグッズ収納棚、壊れた抱き枕カバー、カードゲームの空箱など“元推し部屋”を含む回収で1,500円割引！

長年愛でたコレクションを手放す時も、まるっと本舗がやさしく・丁寧にサポートします。

背景と目的

中野区は、“サブカルの聖地”として知られるエリア。

特に中野ブロードウェイ周辺には、アニメ・フィギュア・同人誌・レトログッズを扱う店舗が多く、

長年にわたりファン文化の中心地として親しまれています。

一方で、コレクションの保管場所に困っている方や、引越しや模様替えを機に整理を決意した方も増加中。

「推しが変わった」「VHSデッキがもう無い」「部屋をスッキリしたい」など、

さまざまな理由で“オタク部屋の片付け”ニーズが高まっています。

まるっと本舗では、そんな文化的背景を理解した上で、

フィギュア・メディア・書籍・機材などをまとめて安全・丁寧に回収。

不要品をただ処分するのではなく、思い出を尊重しながらリユース・リサイクルにも配慮しています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：VHS＆オタク部屋整理割引プラン（中野区限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：アニメVHSテープ、DVD初回特典、同人誌、グッズ収納棚、壊れた抱き枕カバー、カードゲ

ームの空箱、古いPCソフト・カセットテープ・ラジカセなど

備考：事前見積もり時に「中野区キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/nakanoku/

キャンペーン対応エリア（中野区全域）

対応地域例：中野、東中野、新井、上高田、江原町、沼袋、松が丘、野方、丸山、鷺宮、若宮、大和町、中央、本町など

※上記以外も中野区全域で対応可能です。

オタク部屋片付けでよくあるお悩み

VHS・CD・雑誌が大量で分別が大変

思い出がありすぎて捨てられない

収納棚やケースが多く、運び出しが困難

夜間・休日に作業したい（時間指定希望）

人に見られず片付けたい（プライバシー重視）

そんなときは、まるっと本舗が秘密厳守・即日対応でお手伝いします。

よく出る不用品例

アニメ・特撮のVHS、DVD、CD、Blu-ray

同人誌、同人グッズ、フィギュア、抱き枕カバー

推し活グッズ（うちわ・ペンライト・缶バッジ）

ゲームソフト、PC周辺機器、壊れたモニター

コレクション棚、収納ケース、空箱、包装材

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

昔のコレクションを整理したい方

中野区で引越し・模様替えを予定している方

同人誌やグッズの整理に困っている方

親の家や実家の“オタク遺産”を片付けたい方

LINEで簡単に見積もりをしたい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金・内容に納得してからの回収だから安心です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都中野区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/nakanoku/

📰 東京都中野区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/nakanoku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)