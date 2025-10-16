【大田区限定】“ガチ工具＆DIY残骸”回収キャンペーン！11月は1,500円割引｜不用品回収のまるっと本舗
使いかけのペンキ缶、ノコギリ、板材、工具箱…そのまま放置してませんか？
ものづくりの街・大田区には、DIYや日曜大工、創作活動に熱中する人が多い地域特性があります。
しかしその分、**「中途半端に残った材料や壊れた工具の処分が面倒」**という声も多数。
そこで、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、
**「大田区限定 ガチ工具＆DIY残骸回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。
謎の電動工具、乾いたペンキ缶、木材の端材、壊れた踏み台、使いかけのパテ、DIY途中の棚の骨組みなど“工具ガチ勢の残骸”を含む回収で1,500円割引！
「DIYは楽しいけど後片付けは大変…」という方に向けて、プロが安全・迅速に片付けをサポートします。
背景と目的
大田区は、昔ながらの町工場・金属加工・建具屋など**“ものづくり文化”の根付いたエリア**。
その影響で、家庭でもDIYを楽しむ人が多く、週末にはベランダやガレージで工具を使う光景もよく見られます。
ただし、DIYの後に残る**「使い切れなかった材料」や「壊れた工具類」は、自治体の通常ゴミで出せない場合も多く、
特にペンキ缶や電動工具などは不燃物扱い・処理費用が高額**になることもしばしば。
まるっと本舗では、そうした“大田区ならではのDIY文化の裏側”に着目。
安全で適正な処理を行いながら、家庭から工房まで幅広く回収をサポートします。
工具・資材の再利用可能なものはリユース・リサイクルにも対応し、環境負荷を減らす取り組みも行っています。
キャンペーン概要
キャンペーン名：ガチ工具＆DIY残骸回収キャンペーン（大田区限定）
実施期間：2025年11月1日～11月30日
特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！
対象品：電動工具、手工具、乾いたペンキ缶、パテ、木材端材、鉄パイプ、DIY途中の棚・骨組み、壊れた踏み台、脚立、養生シート、工具箱など
備考：事前見積もり時に「大田区キャンペーンを見た」とお伝えください。
詳細：https://collect.conne.jp/ootaku/
キャンペーン対応エリア（大田区全域）
対応地域例：蒲田、大森、池上、雪谷、大岡山、下丸子、田園調布、久が原、矢口、西馬込、東馬込、南雪谷、北千束、萩中、羽田、多摩川など
※上記以外も大田区全域で対応可能です。
片付けでよくあるお悩み
使いかけのペンキ缶やスプレー缶を捨てられない
工具や木材が重くて自分では運び出せない
ベランダやガレージがDIY残骸でいっぱい
撤去作業を一括でお願いしたい
作業後の清掃もお願いしたい
そんな時は、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応で片付けをサポートします！
よく出る不用品例
電動ドリル・サンダー・ノコギリ・グラインダー
ペンキ缶・パテ・刷毛・ローラー・スプレー
木材・ベニヤ板・鉄パイプ・脚立
工具箱・作業台・計測器具
作業手袋・防塵マスク・養生資材
料金例（定額パックの一例）
段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！
軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！
1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！
すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。
こんな方に選ばれています！
DIYが趣味で定期的に片付けが必要な方
倉庫・ガレージを整理したい方
使わなくなった工具をまとめて処分したい方
引越し・リフォーム前の片付けをしたい方
LINEで手軽に見積もりしたい方
LINEで簡単見積もり！
スマホで写真を送るだけでOK！
LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。
料金・内容を確認してからの回収だから安心。
お問い合わせ・ご相談
電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）
📍 東京都大田区のサービス詳細はこちら
https://collect.conne.jp/ootaku/
📰 東京都大田区の対応記事一覧はこちら
https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/otaku/
写真を送るだけ！簡単LINE見積もり
https://lin.ee/f16cZs2
🌐 公式サイト（まるっと本舗）
https://collect.conne.jp/
◆会社概要
SYSTR株式会社
古物商許可証：第301032218074号
所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階
コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)