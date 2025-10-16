【大田区限定】“ガチ工具＆DIY残骸”回収キャンペーン！11月は1,500円割引｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

使いかけのペンキ缶、ノコギリ、板材、工具箱…そのまま放置してませんか？

ものづくりの街・大田区には、DIYや日曜大工、創作活動に熱中する人が多い地域特性があります。

しかしその分、**「中途半端に残った材料や壊れた工具の処分が面倒」**という声も多数。

そこで、**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「大田区限定 ガチ工具＆DIY残骸回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

謎の電動工具、乾いたペンキ缶、木材の端材、壊れた踏み台、使いかけのパテ、DIY途中の棚の骨組みなど“工具ガチ勢の残骸”を含む回収で1,500円割引！

「DIYは楽しいけど後片付けは大変…」という方に向けて、プロが安全・迅速に片付けをサポートします。

背景と目的

大田区は、昔ながらの町工場・金属加工・建具屋など**“ものづくり文化”の根付いたエリア**。

その影響で、家庭でもDIYを楽しむ人が多く、週末にはベランダやガレージで工具を使う光景もよく見られます。

ただし、DIYの後に残る**「使い切れなかった材料」や「壊れた工具類」は、自治体の通常ゴミで出せない場合も多く、

特にペンキ缶や電動工具などは不燃物扱い・処理費用が高額**になることもしばしば。

まるっと本舗では、そうした“大田区ならではのDIY文化の裏側”に着目。

安全で適正な処理を行いながら、家庭から工房まで幅広く回収をサポートします。

工具・資材の再利用可能なものはリユース・リサイクルにも対応し、環境負荷を減らす取り組みも行っています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：ガチ工具＆DIY残骸回収キャンペーン（大田区限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,500円割引！

対象品：電動工具、手工具、乾いたペンキ缶、パテ、木材端材、鉄パイプ、DIY途中の棚・骨組み、壊れた踏み台、脚立、養生シート、工具箱など

備考：事前見積もり時に「大田区キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/ootaku/

キャンペーン対応エリア（大田区全域）

対応地域例：蒲田、大森、池上、雪谷、大岡山、下丸子、田園調布、久が原、矢口、西馬込、東馬込、南雪谷、北千束、萩中、羽田、多摩川など

※上記以外も大田区全域で対応可能です。

片付けでよくあるお悩み

使いかけのペンキ缶やスプレー缶を捨てられない

工具や木材が重くて自分では運び出せない

ベランダやガレージがDIY残骸でいっぱい

撤去作業を一括でお願いしたい

作業後の清掃もお願いしたい

そんな時は、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応で片付けをサポートします！

よく出る不用品例

電動ドリル・サンダー・ノコギリ・グラインダー

ペンキ缶・パテ・刷毛・ローラー・スプレー

木材・ベニヤ板・鉄パイプ・脚立

工具箱・作業台・計測器具

作業手袋・防塵マスク・養生資材

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

DIYが趣味で定期的に片付けが必要な方

倉庫・ガレージを整理したい方

使わなくなった工具をまとめて処分したい方

引越し・リフォーム前の片付けをしたい方

LINEで手軽に見積もりしたい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金・内容を確認してからの回収だから安心。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都大田区のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/ootaku/

📰 東京都大田区の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/otaku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)