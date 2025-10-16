【立川市限定】“片耳イヤホンとケーブル地獄”回収キャンペーン！11月は1,000円割引｜不用品回収のまるっと本舗

SYSTR株式会社

絡まったコード、片耳だけのイヤホン、抜けたUSB端子…そのまま放置していませんか？

テレワークやスマホ利用の増加により、立川市ではガジェット関連の不用品相談が増えています。

**不用品回収のまるっと本舗（運営：SYSTR株式会社／東京都千代田区）**は、

**「立川市限定 片耳イヤホンとケーブル地獄回収キャンペーン」**を2025年11月1日より実施します。

片耳だけのイヤホン、古い充電ケーブル、折れたマウス、謎のアダプタ、絡まった配線などを含む回収で1,000円割引！

デジタル機器が増えすぎたご家庭やオフィスの“ケーブル地獄”を、プロの手でスッキリ解消します。

背景と目的

立川市は多摩エリアの中心として、テレワークやリモート学習、ガジェット活用が進む地域です。

その一方で、古い充電器やイヤホンなどを処分せず引き出しや棚にため込んでいる方が非常に多く、

「どれが使えるかわからない」「線が絡まって捨てるのも面倒」などの悩みが寄せられています。

また、スマホ・PC周辺機器は素材が複雑で、自治体の通常回収では処分できないケースも多いため、

結果として“ガジェット残骸”が部屋のあちこちに残ってしまう現状があります。

まるっと本舗では、そうした現代的な不用品問題を解決するため、

デジタル機器やケーブル類の安全・適正処理を実施。

立川市内のご家庭・オフィス・学生向けに、環境にも配慮したリユース・リサイクル回収を進めています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：片耳イヤホンとケーブル地獄回収キャンペーン（立川市限定）

実施期間：2025年11月1日～11月30日

特典内容：対象品を含む回収で1,000円割引！

対象品：片耳イヤホン、古いケーブル類、折れたマウス、変換アダプタ、充電器、ハブ、リモコン、使えなくなったスピーカー・周辺機器など

備考：事前見積もり時に「立川市キャンペーンを見た」とお伝えください。

詳細：https://collect.conne.jp/tachikawashi/

キャンペーン対応エリア（立川市全域）

対応地域例：曙町、柴崎町、錦町、高松町、羽衣町、富士見町、幸町、栄町、泉町、上砂町、柏町、若葉町、西砂町、砂川町など

※上記以外も立川市全域で対応可能です。

ガジェット片付けでよくあるお悩み

ケーブルが絡まりすぎて触る気にならない

どれが使えるのか、充電器がどの機器用かわからない

処分方法がわからず、そのまま引き出しに放置

壊れたイヤホンやマウスをまとめて捨てたい

小型家電のゴミが一気にたまっている

そんな時は、まるっと本舗が見積もり無料・即日対応で解決します！

よく出る不用品例

イヤホン（片耳／有線・Bluetooth問わず）

USBケーブル・充電コード・延長コード

ACアダプタ・電源タップ・変換プラグ

マウス・キーボード・スピーカー

使えないリモコン・古いスマホ・周辺パーツ

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

すべて出張費・車両費・スタッフ費込の安心料金です。

こんな方に選ばれています！

立川で一人暮らしをしていて電子機器が増えた方

オフィスのデスク周りをまとめて整理したい方

リモートワークで増えた周辺機器を処分したい方

ケーブル類を一括で回収してほしい方

LINEで簡単に見積もりを依頼したい方

LINEで簡単見積もり！

スマホで写真を送るだけでOK！

LINE公式アカウントで最短30分の見積もり対応。

料金や内容を確認してからの回収だから、初めての方も安心です。

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📍 東京都立川市のサービス詳細はこちら

https://collect.conne.jp/tachikawashi/

📰 東京都立川市の対応記事一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/tama/tachikawashi/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)