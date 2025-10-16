Salem bin Abdulrahman Al Qasimi氏がGITEXグローバル2025（GITEXグローバル2025）のシャルジャ政府パビリオンを訪問

ドバイ（アラブ首長国連邦）, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- シャルジャ首長府議長、Sheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi氏が月曜日の朝、GITEXグローバル2025（GITEX Global 2025）のシャルジャ政府パビリオンを訪問しました。「テクノロジーが支え、人間が動かす（Powered by Tech, Driven by People）」というテーマのもと、20の政府機関が集結したこのパビリオンは、Dubai World Trade Centreにおけるシャルジャの先駆的なデジタルの取り組みと人間中心の未来ビジョンを強調しています。



Salem bin Abdulrahman Al Qasimi Visits the Government of Sharjah Pavilion at GITEX Global 2025



訪問中、Sheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi氏は、参加政府機関が発表した最新の革新的なデジタル体験とテクノロジー主導のプロジェクトについて説明を受けました。これらの取り組みは、シャルジャ全体のデジタル統合を強化し、政府の効率性を高め、生活の質を向上させることを目的としており、持続可能で人間中心のデジタルの未来という首長国のビジョンを反映しています。

同氏は、パビリオンの中心となる4つのエコシステム（デジタル・エクスペリエンス（Digital Experiences）、環境の持続可能性（Environmental Sustainability）、スマート・シティ（Smart Cities）、私たちの人間性（Our Humanity））について説明を受けました。各エコシステムは、人工知能とデータ接続を活用した政府機関間のシームレスな連携を示すプロアクティブなソリューションを提示しています。

Sheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi氏は、Sharjah Digital DepartmentがRubu' Qarn Centre for Science and Technology and the Sharjah Youth Councilと共同で開始したシャルジャ・デジタル・ハッカソン（Sharjah Digital Hackathon）の活動にも出席しました。

この取り組みは、シャルジャのイノベーション・エコシステムを強化し、若者と政府の人材に力を与え、都市インフラを強化し、政府サービスの効率性と俊敏性を向上させる AI を活用したソリューションの開発を促進することを目的としています。

SDDは、デジタル・エクスペリエンス（Digital Experiences）セグメントの一環として、リアルタイムで動作するインタラクティブなテキストおよび音声ベースのAIアシスタントDigital Sharjah Assistantを展示しました。このアシスタントにより、ユーザーは会話型インターフェイスを通じてシームレスに情報にアクセスし、一部の行政手続きを即座に完了できるようになります。

シャルジャ首長室の議長は、首長国全体の不動産サービスを一元化する総合デジタル・ハブであるAqariプラットフォームも視察しました。このプラットフォームは、統合ゲートウェイを通じて複数のエンティティを接続し、正確で信頼性の高い物件データを提供して、カスタマー・エクスペリエンスを向上させます。

同氏はさらに、人工知能を通じて建築・建設手続きを効率化するためにシャルジャの自治体を結びつける統合システム、Nabniプラットフォームも体験しました。

Sheikh Dr Salem bin Abdulrahman Al Qasimi氏は、公共部門のスタッフが日常業務でAI機能を活用できるように設計された統合AIツール、Empower Gov AIも視察しました。このアシスタントは複数の政府機関を接続し、内部の問い合わせを自動化し、アクセス権限を管理し、部門全体の生産性を向上させます。

写真：https://mma.prnasia.com/media2/2795452/GSP___GITEX.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

