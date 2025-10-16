Storyblok が CMS の革新を発表――ブランドが新しいウェブ上で目立ち、自信を持ち続けられるように

これらの新機能やパートナーシップにより、ブランドはコンテンツを健全に保ち、そのパフォーマンスを十分に把握できるようになり、AI によって強化された新しい購買者の旅路で成功を収めることができます

ニューヨークおよびアムステルダム, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- Storyblok初のカンファレンスの開幕にあたりJoyConf、同社は新しい製品機能とパートナーシップを発表しました。これらは、マーケターや開発者が楽しみながら制作し、AI主導のコンテンツ時代で成功できるヘッドレスCMSとなるという同社の使命を支援するものです。



Storyblok の CEO 兼共同創設者であるDominik Angerer氏は次のように述べています: 「ウェブは、わずか数か月前と比べても大きく変化しています。今や、人々は自社のウェブサイトよりも AI を信頼するようになっています。検索トラフィックは減少し、ゼロクリックの AI 回答は増加しています。そして、ブランドはルールがこれほど速く書き換えられたことにいまだ衝撃を受けています。かつてはできるだけ多くのコンテンツを公開することに重点が置かれていましたが、今ではその管理されていないコンテンツの負債が裏目に出ています。古くて関連性の低いコンテンツが、AI の回答においてブランドを誤って伝える「情報源」として利用されることがあり、ブランドの信頼性を低下させ、購買者の旅路を始まる前に阻害してしまう可能性があります。

「良いニュースは、今回発表するコンテンツ運用と可視化のための製品機能やパートナーシップが、ブランドに新たな成功の指針を提供するということです。今や、AI 検索がブランドへの新たな入り口となる時代に、ブランドはこれまで以上に自信を持ってコンテンツに取り組むことができるようになります。」

Storyblok Strata : すべてを見通し、あらゆる課題を解決（来年提供予定）

Storyblok はすでに、コンテンツをその文脈に基づいて理解しています。Strata を使えば、企業はその知見に加え、コンテンツをまったく新しい方法で透明かつ理解しやすくするベクトルデータ層を通じて、さらなる情報にアクセスできるようになります。Strata はコンテンツを分析し、Storyblok 内のあらゆるコンテンツに意味と関連性を付加するベクトルデータベースを構築します。

この強化されたコンテンツ基盤により、ブランドはコンテンツの負債を迅速に特定・削除し、ブランドに沿った新しいコンテンツを作成し、AI へのアクセスと理解を向上させ、規模に応じたパーソナライズを提供できるようになります。Strata は、コンテンツが重要となる新たなユースケースや強化されたユースケースにも対応します。例えば、関連性が高く、正確で即時性のあるカスタマーサポートなどです。

Storyblok FlowMotion : コンテンツを自動運転で管理（第1四半期提供予定）

コンテンツを変更すると、多くの場合、その作業を完全に終えるために一連の手動作業が必要になります。FlowMotion は、Storyblok 内の新しい自動化および統合レイヤーであり、コンテンツを企業のテックスタック全体とつなげます。これにより、インテリジェントなコンテンツワークフローを視覚的に設計し、繰り返し作業を代行する AI エージェントをオーケストレーションできるようになります。

FlowMotion は n8n によって駆動され、500 を超える人気のエンタープライズツールやプラットフォームと統合されています。

コンテンツ配信と可視化を強化するためのパートナーシップ

基調講演では、企業がコンテンツを展開し、AI 検索での可視性を測定しやすくする2つのパートナーシップが発表されました：

Netlify - 顧客は Storyblok でコンテンツを管理し、Netlify の AI ネイティブ Web プラットフォームを使って瞬時に世界中に展開できるようになりました。このパートナーシップにより、Storyblok のコンテンツ管理と Netlify のビルド、デプロイ、グローバルエッジネットワークが統合され、チームはより高速で安全、かつスケーラブルな方法でデジタル体験を提供できるようになります。

OtterlyAI - このパートナーシップにより、顧客は Storyblok と併用して OtterlyAI を活用し、複数の AI 検索エンジンでのコンテンツのパフォーマンスを競合他社と比較して監視し、AI 検索での可視性を向上させるためにコンテンツを最適化する方法を発見できるようになります。OtterlyAI は現在、ChatGPT、Google Gemini、AI Overviews、Google AI Mode、Copilot、Perplexity に対応しています。

コンテンツ運用を強化するためのツール

以下のツールが導入され、コンテンツ管理を最初から最後までスムーズに行えるようになりました：

・エンタープライズ コンテンツ プランナー (第4四半期提供予定) - スケジュールされたすべてのコンテンツ リリースを追跡します

・グローバル アセット ライブラリ (第1四半期提供予定) - アセットを一度アップロードするだけで、すべてのプロジェクトとスペースで使用できます。

・環境スペース（第1四半期提供予定） - 開発、テスト、ステージング、本番環境にわたってコンテンツを安全に管理

・Figma Connect - Figma のデザインからコンポーネントをより簡単かつ迅速に作成

・Virgin Media O2 の Storyblok React Native Live (第4四半期提供予定) - VMO2 は Storyblok に切り替えることで数百万ドルの節約を実現し、ライブ ビジュアル プレビューを React Native に導入して、コンテンツをモバイル デバイスで直接プレビューできるようにしたいと考えていました。彼らはこのソリューションを構築し、Storyblok コミュニティが利用できるようにオープンソース化しています。

「これらすべての発表は、Storyblok をすべてのコンテンツにおける単一の信頼できる情報源にすることに貢献しています」とAngerer氏は付け加えました。「コンテンツは、データと同じくらい重要です。もはや重要なのはコンテンツの量ではなく、質です。コンテンツが健全であると信頼できれば、AI 検索やその他の重要なチャネルでも、自社を適切に表現していると信頼できるようになります。

「そして、私たちが初めから採用してきた構造化されたヘッドレス型のコンテンツアプローチにより、何が起こってもコンテンツは可視化され、成功する準備が整っています。だからこそ、CMS をコンフィデンス・マネジメント・システムとして考え始めることができるのです。」

JoyConfについて

JoyConf by Storyblok は、コンテンツの未来とそれを形作る人々が出会う場です。開発者、マーケター、デジタルイノベーター向けに設計されたこの無料カンファレンスは、単なる製品アップデートや戦略マニュアルを超えた内容となっています。

ここでは、アイデアやコミュニティ、そして楽しんで構築することで可能になることとつながり、インスピレーションを得て、現実的な知見を深めることができます。

ニューヨーク市（11月4日）またはロサンゼルス（11月6日）での参加登録はこちら。

Storyblokについて

Storyblok はヘッドレス CMS であり、マーケターや開発者が楽しみながらコンテンツを制作し、AI 主導のコンテンツ時代で成功できるようにします。Storyblok は、ウェブサイト、アプリ、AI 検索など、あらゆる場所で構造化され一貫性のあるコンテンツを提供できるよう支援します。

伝説的なブランド、Virgin Media O2、Oatly、TomTom などが、より大きく迅速な市場でのインパクトを生み出すために Storyblok を活用しています。Joyful Headless™――それはすべてを変える体験です。

