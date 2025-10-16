Tomorrow.Mobility 2025が都市モビリティの未来を決定づける





バルセロナ（スペイン）, 2025年10月15日 /PRNewswire/ -- 持続可能でインテリジェントな都市モビリティを推進するグローバル・イベントである第5回Tomorrow.Mobility World Congress（TMWC）が、2025年11月4日から6日にかけてバルセロナに帰還し、これまでで最も野心的な開催を予定しています。会場のグラン・ビアには200社以上の出展者と200名以上の講演者が集結し、接続性、包摂性、低排出性を備えた新たなモビリティ時代への加速を可能にする新技術と戦略を探求します。



Fira de BarcelonaとEuropean Unionの機関であるEuropean Institute of Innovation and Technologyのイニシアティブ「EIT Urban Mobility」の共催により、「より良い動き（Move Better）」をテーマに開催されるTMWCでは、50以上のセッションで「ネットゼロ競争における競争力維持（Staying competitive in the race to net-zero）」、「モビリティの未来：今後10年のイノベーションを探る（The future of mobility: exploring the next decade of innovations）」、「モビリティ・システムの回復力と品質を高めるイノベーション（Innovations to increase the resilience and quality of mobility systems）」、「持続可能な通勤のためのソリューション（Solutions for sustainable commuting）」、「公共交通における自律走行モビリティ（Autonomous mobility in public transport）」などのトピックを扱うカンファレンス・プログラムを実施します。

スピーカーには、基調講演者としてMIT Mobility Initiative上級研究員のDavid Zipper氏、International Transport Forum（ITF）事務局長室長のJari Kauppila氏、European Parliament議員のPierfrancesco Maran氏、ミラノ市モビリティ担当副市長のArianna Censi氏、ロサンゼルス市副市長のMatt Halle氏が登壇します。

TMWCでは、EIT Urban Mobilityが2つの最新研究から得られた知見を発表する場ともなります。最初の研究は自転車シェアリングの利点に焦点を当てたもので、適切に設計されたシステムが経済的利益（通勤時間の76万時間削減、3,000万ユーロ相当）をもたらすだけでなく、排出量削減、公衆衛生の改善、都市生活の質の向上にも寄与すると結論づけています。2つ目の研究は、新たなモビリティス・キームの導入を遅らせる心理的障壁を特定しています。

展示とイノベーション・ゾーン

TMWC 2025では、モビリティ・エコシステム全体から最先端ソリューションを紹介する展示エリアとイノベーション・プレイグラウンド（Innovation Playground）を設置します。出展が確定している企業200社には、Barcelona Serveis Municipals、Deloitte、Ministry of Territory - Government of Catalonia、Moventis、Network Optix、PTV Group、Sener、Tomtomなどが名を連ねています。

スタートアップ・ゾーン（Startup Zone）では、革新的なモビリティ技術とプラットフォームに焦点を当て、協業や投資の機会を提供します。

都市の未来を形作るグローバル・イベント

TMWCは、スマート・シティと都市ソリューションに関する国際的サミットであるスマート・シティ博覧会世界会議（Smart City Expo World Congress）、Tomorrow.Building、Tomorrow.Blue Economyと同時開催され、1,100社以上の出展者と25,000人以上の参加者を集め、Fira de Barcelonaを世界最大の都市イノベーション・ハブへと変貌させます。

