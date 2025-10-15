Jリーグ・名古屋グランパス所属の森島 司がFanicon(ファニコン)にて公式ファンコミュニティ【森島司オフィシャルメンバーシップ】をオープン!
THECOO株式会社（本社:東京都渋谷区、代表取締役CEO:平良真人、証券コード:4255）は同社が運営する会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon（ファニコン）」にて、森島司の公式ファンコミュニティ『森島司オフィシャルメンバーシップ』を9月26日にオープンしました。
「Fanicon」は、タレント、アーティスト、インフルエンサー（以下、アイコン）の活動を、コアなファン（以下、コアファン）と一緒に盛り上げていく会員制のファンコミュニティアプリで、ユーザーの「推し活」体験を強力に後押ししています。
◆森島司プロフィール
生年月日：1997年4月25日
出身地：三重県
身長/体重：174cm / 67kg
ポジション：MF
＜経歴＞
2016 -サンフレッチェ広島
2023 -名古屋グランパス
◆ コミュニティ概要
[表: https://prtimes.jp/data/corp/15650/table/570_1_93ee032a10614d9bc2d574bc969945c0.jpg?v=202510160927 ]
皆さまがお楽しみいただけるような、さまざまなコンテンツを提供予定です！
◆ ダウンロード
アプリ名 ： Fanicon
対応端末 ： iPhone／Android版
提供場所 ： App Store／Google Play
URL ：https://fanicon.net/fancommunities/6567
■ Fanicon（ファニコン）について
Faniconは、人々の心のよりどころとなる「推し活」を強力に後押しするツールとして人気を集め、全アイコンの有料課金会員数は、34万5,000人を超えています。
「“With fan, More fun” あなたとファンをつなぐファンコミュニティ」をコンセプトに、アイコンとファンのコミュニケーションを強力にサポートしてまいります。
公式ページ：https://service.fanicon.net/
公式メディア：https://service.fanicon.net/fanimedia
■ THECOO株式会社について
THECOO（ザクー）は2014年1月創業以来「”できっこない”に挑み続ける」を掲げ、一般ユーザー向けの会員制ファンコミュニティプラットフォーム「Fanicon」の提供を行う「ファンビジネスプラットフォーム事業」及び、クライアント企業向けにインフルエンサーを用いたマーケティング施策支援やオンライン広告コンサルティングを行う「デジタルマーケティング事業」を展開しています。エンタメ市場における「個」にフィーチャーするプラットフォーマーとして、クライアント（広告主）、ユーザー（ファン）、インフルエンサー（アイコン）を繋ぐ三方よしのエコシステムの構築に尽力しています。
■ 会社概要
社名：THECOO株式会社
代表者 ：代表取締役CEO 平良 真人
所在地 ：東京都渋谷区神宮前2-34-17 住友不動産原宿ビル 11階
設立 ：2014年1月20日
URL ：https://thecoo.co.jp