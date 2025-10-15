デコミクLIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIROのオフィシャルグッズ事前通販の受注を開始！
株式会社アルマビアンカはオリジナルグッズを展開する通販サイト、「AMNIBUS」にてデコミクLIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIROのオフィシャルグッズ事前通販の受注を開始いたします。
株式会社アルマビアンカ（本社：東京都中野区、代表取締役:坂井智成）は「日常でも使用できる」をコンセプトにしたオリジナルグッズを展開する通販サイト「AMNIBUS」にて、2026年2月14日（土）に国立代々木競技場第一体育館にて開催されるボーカロイド・プロデューサーDECO*27トータルプロデュースライブ＜デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO＞のオフィシャルグッズ事前通販の受注を10/15 （火）より開始いたしました。
▼受注サイト：AMNIBUS(アムニバス)
https://amnibus.com/products/title/1807(https://amnibus.com/products/title/1807?utm_source=press)
「日常で使える」キャラクターグッズをお届けします。
▼事前通販概要
事前通販受注期間：2025年10月15日(水)19:00～2025年10月27日(月)23:59
お届け予定時期：10月27日(月)23:59までのご予約で、2025年1月末までにお届け
※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※事前通販対象商品は、公演当日の会場物販で販売される商品です。
※公演当日の会場物販ではこちらのラインナップに加えて、会場物販限定のアイテムも追加を予定しております。
※一部商品につきましては、後日の販売が不可となる場合もございますので、ご了承いただきますようお願いいたします。
▼【デコミクLIVE2026】『Hello』ロゴTシャツ ビッグサイズ
LIVEタイトルをフロント部分にデザインし、裾にはライブロゴのタグが縫製されております。
ビッグシルエットでゆったりとしたサイズ感が特徴のアイテムです。
着用モデル
身長(男性)：177cm
身長(女性)：160cm
▽仕様
価格 ：各 \3,800(税込)
種類 ：全2種（ブラック、ホワイト)
サイズ：ユニセックス ビッグサイズ
素材 ：綿100%
▼【デコミクLIVE2026】『Hello』ロゴTシャツ キッズサイズ
LIVEタイトルをフロント部分にデザインし、裾にはライブロゴのタグが縫製されております。
本商品は、事前通販のみの販売となります。
着用モデル
身長：154cm
▽仕様
価格 ：各 \2,750(税込)
種類 ：全2種（ブラック、ホワイト）
サイズ：ユニセックス キッズサイズ
素材 ：綿100%
▼デコミク LIVE 2026『Hello』ペンライト
レッド、ホワイト、ライトピンク、ピンク、パッションピンク、バイオレット、パープル、ブルー、パステルブルー、エメラルドグリーン、グリーン、ライトグリーン、イエロー、オレンジの計14色展開で光り、ストラップが付属したペンライトです。
イベントにご持参してご活用ください。
▽仕様
価格 ：\3,300(税込)
サイズ：（約）24.5cm
素材 ：フィルム：PVC グリップ：ABS チューブ：PET ストラップ：ポリエステル、ABS
▼デコミク LIVE 2026『Hello』ライブロゴ ジュエルリングライト
※画像は「ライブロゴ ジュエルリングライト ver.A」を使用しております。
helloマークをリング状のジュエルライトに仕上げました。
ライブロゴメインカラー、デコミク (ライトネス)のライブサブロゴカラー、デコミク (ダークネス)のライブロゴカラーをベースに、ライブ名でもあるHelloのマークをワンポイントに入れデザインしました。
指輪のように使えて、ライブやイベントなどの特別な日の盛り上げ役となるアイテムです。
ライブグッズとしての使用はもちろん、カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \900(税込)
種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）
サイズ：（約）41×37×19mm
素材 ：本体：ABS リング：シリコン
▼デコミク LIVE 2026『Hello』ライブロゴ シリコンリストバンド
※画像は「デコミク LIVE 2026『Hello』ライブロゴ シリコンリストバンド ver.A」を使用しております。
メインロゴをシリコンリストバンドに仕上げました。
シリコン素材のため、若干の伸縮があり手首に装着しやすくなっています。
イベントやアウトドア、スポーツなどのアクティブな日から日常使いまで、様々なシーンでご活用ください。
※マーブルは制作のたびに色を混ぜて作るため、色の混ざり具合や割合は個体によって異なります。
▽仕様
価格 ：各 \900(税込)
種類 ：全3種（ver.A、ver.B、ver.C）
サイズ：（約）全長20.2×高さ1.2cm 厚み：2mm
素材 ：シリコン
▼デコミク LIVE 2026『Hello』フェイスタオル
おむたつさん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)をフェイスタオルに仕上げました。
84×34cmと大きなサイズの為、写真撮影等にも御使用頂ける一品となっております。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\2,500(税込)
サイズ：（約）84×34cm
素材 ：綿45％、ポリエステル55％
▼デコミク LIVE 2026『Hello』ライブロゴ トートバッグ
メインロゴをトートバッグに仕上げました。
サイズが大きくシンプルで、多様なスタイリングに対応するアイテムです。
日常使いからイベントなどの特別な日まで、様々なシーンでご活用ください。
▽仕様
価格 ：\3,000(税込)
サイズ：（約）高さ40×幅48×底マチ部分15cm
素材 ：綿100%
▼デコミク Art by ろづ希 スティックバルーン
ろづ希さん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)をスティックバルーンに仕上げました。
イベントなどに持ち込んで一緒に写真を撮ったり、お部屋やデスクまわりなどに飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \900(税込)
種類 ：全2種（デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)）
サイズ：（約）30×10cm （膨らまし後）
素材 ：風船：NY/PE カップ：ABS スティック・ラメ：PET
▼クリアうちわ
※画像は「デコミク (ライトネス) Art by おむたつ クリアうちわ」を使用しております。
おむたつさん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、DECO*27さんの楽曲「ヒバナ」の照準のモチーフをクリアうちわに仕上げました。
デコミクはライブキービジュアルにあわせ、ぷっくりとした3Dデザインで写真撮影時にも映えるデザインとなっております。
ヒバナ 照準モチーフは自撮りやぬいぐるみ等の写真撮影時にかざして撮影いただくと、サムネイルイラスト風の写真が撮れるようになっております。
扇部分にクリア素材を使用することにより、透け感が涼しげな印象を与えてくれます。
扇いで使用するのはもちろん、お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \900(税込)
種類 ：全3種（デコミク (ライトネス) Art by おむたつ、デコミク (ダークネス) Art by おむたつ、ヒバナ 照準モチーフ）
サイズ：（約）27×18.5cm
素材 ：透明PP
▼デコミク&にーにゃ BIGアクリルスタンド
デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、にーにゃをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \3,300(税込)
種類 ：全2種（デコミク&にーにゃ Art by おむたつ、デコミク&にーにゃ）
サイズ：本体：（約）21.3×17.1cm 台座：（約）11×4.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼BIGアクリルスタンド
※画像は「デコミク (ライトネス) Art by おむたつ BIGアクリルスタンド」を使用しております。
デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、DECO PをBIGなアクリルスタンドに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \2,000(税込)
種類 ：全5種（デコミク (ライトネス) Art by おむたつ、デコミク (ダークネス) Art by おむたつ、デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、DECO P）
サイズ：本体：（約）16.5×5.3cm 台座：（約）6.8×4.8cm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼デコミク Art by ろづ希 アクリルスタンド2個セット
ろづ希さん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)をアクリルスタンド2個セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\1,800(税込)
サイズ：デコミク (ライトネス)：本体：（約）68×51mm 台座：（約）30×30mm 厚み：3mm
デコミク (ダークネス)：本体：（約）68×51mm 台座：（約）30×30mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼デコミク&にーにゃ Art by ろづ希 アクリルスタンド3個セット
ろづ希さん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、にーにゃをアクリルスタンド3個セットに仕上げました。
お部屋やデスクまわりなどに飾って、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：\2,700(税込)
サイズ：デコミク (ライトネス)：本体：（約）68×53mm 台座：（約）直径30mm 厚み：3mm
デコミク (ダークネス)：本体：（約）68×53mm 台座：（約）直径30mm 厚み：3mm
にーにゃ：本体：（約）56×33mm 台座：（約）直径30mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼アクリルヘアゴム
※画像は「デコミク (ライトネス) Art by ろづ希 アクリルヘアゴム」を使用しております。
ろづ希さん描き下ろしのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、にーにゃのちびキャライラストをアクリルヘアゴムに仕上げました。
髪をまとめるヘアゴムとしての使用はもちろん、カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \900(税込)
種類 ：全3種（デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、にーにゃ）
サイズ：（約）59×48mm 厚み：3mm ※種類により異なる
素材 ：アクリル
▼ホログラム缶バッジ2個セット
ろづ希さん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、DECO P、DECO*27のロゴをホログラム加工を施した缶バッジ2個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,200(税込)
種類 ：全2種（デコミク (ライトネス)＆デコミク (ダークネス) Art by ろづ希、DECO P&DECO*27）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼デコミク&にーにゃ ホログラム缶バッジ3個セット
※画像は「デコミク&にーにゃ Art by おむたつ ホログラム缶バッジ3個セット ver.A」を使用しております。
デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)、にーにゃをホログラム加工を施した缶バッジ3個セットに仕上げました。
カバンや小物につけたり、お部屋に並べて飾ったり、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,800(税込)
種類 ：全4種（デコミク&にーにゃ Art by おむたつ ver.A、デコミク&にーにゃ Art by おむたつ ver.B、デコミク&にーにゃ Art by ろづ希、デコミク&にーにゃ）
サイズ：（約）直径56mm
素材 ：紙、ブリキ
▼デコミク ライトネス＆ダークネス インスタントカメラ風イラストカード3枚セット
※画像は「デコミク ライトネス＆ダークネス Art by おむたつ インスタントカメラ風イラストカード3枚セット ver.A」を使用しております。
デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)をインスタントカメラ風のイラストカード3枚セットに仕上げました。
ライブキービジュアルにあわせ、ぶっくりとした装飾やはっきりとした色合いが賑やかなデザインとなっております。
お部屋に飾ったり、スマホに挟んで持ち歩いたりして、キャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \500(税込)
種類 ：全3種（デコミク (ライトネス)＆デコミク (ダークネス) Art by おむたつ ver.A、デコミク (ライトネス)＆デコミク (ダークネス) Art by おむたつ ver.B、デコミク (ライトネス)＆デコミク (ダークネス)）
サイズ：（約）80×50mm
素材 ：紙
▼デコミク Art by おむたつ フォトフレーム風BIGアクリルキーホルダー
おむたつさん描き下ろしイラストのデコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)をフォトフレーム風のBIGなアクリルキーホルダーに仕上げました。
デザイン内再生バーの時間箇所はDECO*27さんを意識した27秒とミクを意識した39秒を入れました。
フォトフレームをイメージしたデザインで、お好きな景色をはめ込んだ写真を撮影いただけます。
製品を通して撮影していただくことにより、再生画面に映ったアルバムジャケットのような写真を取ることができるようになっております。
カバンや小物につけてキャラクターとの日常をお楽しみください。
▽仕様
価格 ：各 \1,100(税込)
種類 ：全2種（デコミク (ライトネス)、デコミク (ダークネス)）
サイズ：（約）99×73mm 厚み：3mm
素材 ：アクリル
▼にーにゃ ぬいぐるみ
DECO*27のマスコットキャラ「にーにゃ」のぬいぐるみが登場！
▽仕様
価格 ：\5,900(税込)
サイズ：（約）全長35cm
素材 ：ポリエステル
▼にーにゃ ぬいぐるみキーホルダー
DECO*27のマスコットキャラ「にーにゃ」のぬいぐるみキーホルダーが登場！
※画像はイメージです。本商品は自立しません。
▽仕様
価格 ：\2,500(税込)
サイズ：（約）全長15cm
素材 ：ポリエステル、鉄
付属 ：ボールチェーン(銀色)
▼開催概要
・タイトル: デコミク LIVE starring 初音ミク『Hello』Produced by DECO*27 / OTOIRO
・開催日時: 2026年2月14日（土）
【昼公演】開場11:00 / 開演12:00
【夜公演】開場17:00 / 開演18:00
・会場: 国立代々木競技場第一体育館
・特設サイト: https://decomiku-live.com
・公式X (旧Twitter): https://x.com/DecoMiku_Live
・公式ハッシュタグ: #デコミクLIVE2026
・主催: 株式会社OTOIRO
・制作: 雷音株式会社 / 株式会社ハンズオン・エンタテインメント
・運営協力: 株式会社ディスクガレージ
・特別協力: クリプトン・フューチャー・メディア株式会社
・協力: 株式会社arma bianca
・公演に関するお問い合わせ: https://info.diskgarage.com/
【本プレスリリースに関するお問い合わせ】
株式会社arma bianca
住所： 〒164-0013 東京都中野区弥生町3－35－13 335中野新橋ビル 3F
お問合せフォーム： https://armabianca.com/contact
担当： 齊藤直樹
Mail： support@amnibus.com
(C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C) DECO*27 (C) OTOIRO
(C) DECO*27 (C) OTOIRO
Art by おむたつ (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C) DECO*27 (C) OTOIRO
Art by ろづ希 (C) Crypton Future Media, INC. www.piapro.net (C) DECO*27 (C) OTOIRO