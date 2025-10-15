レンジでチンするだけ！冷凍お弁当、期間限定割引キャンペーン中！

株式会社Cqree

新発売した冷凍お弁当の割引キャンペーンを実施いたします。

レンジで温めるだけの簡単調理で、手間をかけずに高品質なお弁当を提供でき、売上・リピート率の向上に貢献します。

ど冷えもん対応のお弁当で、冷凍自販機にそのまま設置可能な商品ラインナップとなっております。

レンチン弁当

レンジでチンするだけでひとつひとつシェフが手づくりしたできたての味を堪能できます。

味のバリエーションが9種類と豊富なため、どんなお客様の好みにも対応でき、リピート率の向上が期待できます。

大盛り弁当

人気の冷凍弁当シリーズに、食べ応え抜群の大盛りタイプが新たに加わりました。

1食あたり400～470gとボリューム満点で、満腹感を求めるお客様にもご満足いただけます。

おかず弁当

おかずだけでもボリュームたっぷりなので、健康志向のお客様はもちろん、ごはんは自分で用意し満腹感を求める方にも満足いただけます。

ごはんは店側で用意したり、他の商品と組み合わせたりできるので、メニューの幅が広がり日替わりメニューしても使えます。

のぼりイメージ

2ロットご注文された方限定でのぼりをプレゼントいたします！

※在庫がなくなり次第終了となります。

食材仕入れサイト「冷TAKU(れいたく)」よりご購入いただけます。

ご注文はこちら :https://order.frozen-vender.jp/◆こんな方におすすめ

・店舗スタッフ不足でも安心

調理時間や手間を大幅に削減でき、少人数体制でも販売可能。

・24時間販売に対応

冷凍自販機で販売できるため、営業時間に縛られず販売が可能。

・手軽で栄養バランスの良い食事を提供

忙しいライフスタイルに合わせ、手軽に食べられる高品質なお弁当への需要に対応。

【本キャンペーンについて】 ※必ずご確認ください

・先着10社限定です。

・規定人数に達した場合はキャンペーンを終了させていただきます。

・10月15日17:00～10月21日23:59までにご注文された方が対象となります。

・10月の納品に限らせて頂きます。

・キャンペーン商品のキャンセル及び納品日、お届け先住所の変更は出来かねます。

～「冷TAKU」とは～

全国各地の人気お取り寄せ商品が一覧から選べる仕入れサイトです。

「有名店の逸品」や内食需要に合わせた「惣菜」、トレンドをおえた話題の「スイーツ」がワンクリックでご購入が可能です。

予めご登録いただいた納品先に商品をお届けいたします。

商材にお困りの際は、専門スタッフがお手伝いさせていただきます。

◆株式会社Cqreeについて

株式会社Cqreeは、2014年10月より高級弁当の宅配サービス「yuizen」の運営を開始。

現在47都道府県から選りすぐりの約3,000店の飲食店にご加盟頂いており、各飲食店にてこだわり抜いたお弁当を日本全国へデリバリーするサービスを展開している他、出張ケータリング専門サービス「ケータリングセレクション」も運営。またコロナ禍においては、フードプロデュース事業や、中食コンサルティング、バーチャルレストランブランド提供、オンライン飲み会ハコシェフなど、現在の状況に即した飲食店の支援に特化したサービスを展開しております。

◆会社概要

会社名：株式会社Cqree（シークリー）

所在地：東京都品川区南大井6-16-16 鈴中ビル大森4階

代表者：鶴田晃平

設立：2014年10月

事業内容：中食総合事業（プロデュース・コンサルティング及び各種プラットフォーム運営）

有名店のおもてなし料理をお届けする法人向け弁当サイト「結膳～yuizen～」

高級ケータリング・オードブル専門サイト「catering selection」

リモート食事会・ハレの日イベント向け高級料理宅配サービス「ハコシェフ」

環境配慮のECO容器や店舗運営資材調達「フードプロデュース事業」

冷凍自動販売機「ど冷えもん」の代理店事業及び冷凍・冷蔵商品のプロデュース

冷凍食品卸・冷TAKU

