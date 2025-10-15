「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」が開催決定！″花畑″をテーマにした描き下ろしイラストを使用した新作グッズが多数登場！

中外鉱業株式会社

キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」にて新商品を販売します。

15周年、10周年を迎える「ハートキャッチプリキュア！」「Go！プリンセスプリキュア」を記念した「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」が開催決定！


"花畑"がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ポラショットコレクションホルダー＆台座セット」など、新作アイテムが多数登場します。


開催情報

プリキュア プリティストア出張店 in OIOI


・イベント特設ページ　https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0991



・開催場所、開催期間


■海老名マルイ


　開催場所　海老名マルイ 5F カレンダリウム


　開催期間　2025年10月18日(土)～10月26日(日)


　営業時間　10:30～19:00



■神戸マルイ


　開催場所　神戸マルイ 4F カレンダリウム


　開催期間　2025年10月24日(金)～11月9日(日)


　営業時間　【平日・土曜日】 11:00～19:00 【日曜日・祝日】 10:30～10:30



■上野マルイ


　開催場所　上野マルイ 5F カレンダリウム


　開催期間　2025年11月21日(金)～11月30日(日)


　営業時間　11:00～19:00



■モレラ岐阜


　開催場所　モレラ岐阜 1階 ブループラザ


　開催期間　2025年12月10日(水)～12月14日(日)


　営業時間　10:00～18:00



※営業時間は急遽変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。


※混雑緩和のため、 入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。　


製品情報



■アクリルスタンド（全8種）


販売価格：1,650円(税込)


ラインナップ：花咲つぼみ、来海えりか、明堂院いつき、月影ゆり、春野はるか、海藤みなみ、天ノ川きらら、紅城トワ（全8種）





■トレーディングハート缶バッジ(ランダムホロ入り)（全8種）


販売価格：550円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※ホロ加工仕様のレア缶バッジ(全8種)がランダムに封入されています。





■ポラショットコレクション(ランダムレア入り)（全8種）


販売価格：440円(税込)


※トレーディングタイプですので種類は選べません。


※サイン絵柄のレアポラショット(全8種)がランダムに封入されています。





■B2ハーフタペストリー（全8種）


販売価格：2,750円(税込)





■B2タペストリー


販売価格：4,400円(税込)





■ポラショットコレクションホルダー＆台座セット(イラストカード1枚付き)


販売価格：2,200円(税込)




※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。
※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。


権利表記・関連サイト

【権利表記】
(C)東映アニメーション

【関連サイト】
プリキュアシリーズ公式ポータル | 東映アニメーション
https://anime-precure.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）
https://www.chugai-contents.jp/
中外鉱業コンテンツ部 公式X
https://x.com/chugaionline