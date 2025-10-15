「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」が開催決定！″花畑″をテーマにした描き下ろしイラストを使用した新作グッズが多数登場！

中外鉱業株式会社キャラクターグッズの商品企画・製作・販売を行う中外鉱業株式会社コンテンツ部は、「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」にて新商品を販売します。

15周年、10周年を迎える「ハートキャッチプリキュア！」「Go！プリンセスプリキュア」を記念した「プリキュア プリティストア出張店 in OIOI」が開催決定！

"花畑"がテーマの新規描き下ろしイラストを使用した「アクリルスタンド」や「ポラショットコレクションホルダー＆台座セット」など、新作アイテムが多数登場します。

開催情報

プリキュア プリティストア出張店 in OIOI

・イベント特設ページ https://www.0101.co.jp/405/info/index.html?contents_id=0991

・開催場所、開催期間

■海老名マルイ

開催場所 海老名マルイ 5F カレンダリウム

開催期間 2025年10月18日(土)～10月26日(日)

営業時間 10:30～19:00

■神戸マルイ

開催場所 神戸マルイ 4F カレンダリウム

開催期間 2025年10月24日(金)～11月9日(日)

営業時間 【平日・土曜日】 11:00～19:00 【日曜日・祝日】 10:30～10:30

■上野マルイ

開催場所 上野マルイ 5F カレンダリウム

開催期間 2025年11月21日(金)～11月30日(日)

営業時間 11:00～19:00

■モレラ岐阜

開催場所 モレラ岐阜 1階 ブループラザ

開催期間 2025年12月10日(水)～12月14日(日)

営業時間 10:00～18:00

※営業時間は急遽変更になる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

※混雑緩和のため、 入場制限や入場整理券を配布する場合がございます。

製品情報

■アクリルスタンド（全8種）

販売価格：1,650円(税込)

ラインナップ：花咲つぼみ、来海えりか、明堂院いつき、月影ゆり、春野はるか、海藤みなみ、天ノ川きらら、紅城トワ（全8種）

■トレーディングハート缶バッジ(ランダムホロ入り)（全8種）

販売価格：550円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※ホロ加工仕様のレア缶バッジ(全8種)がランダムに封入されています。

■ポラショットコレクション(ランダムレア入り)（全8種）

販売価格：440円(税込)

※トレーディングタイプですので種類は選べません。

※サイン絵柄のレアポラショット(全8種)がランダムに封入されています。

■B2ハーフタペストリー（全8種）

販売価格：2,750円(税込)

■B2タペストリー

販売価格：4,400円(税込)

■ポラショットコレクションホルダー＆台座セット(イラストカード1枚付き)

販売価格：2,200円(税込)

※画像はイメージです。実際の商品とは異なる場合がございます。

※商品の発売・仕様などにつきましては諸般の事情により、変更・延期・中止になる場合がございます。

権利表記・関連サイト

【権利表記】

(C)東映アニメーション



【関連サイト】

プリキュアシリーズ公式ポータル | 東映アニメーション

https://anime-precure.com/



Chugaionline（中外鉱業株式会社コンテンツ部運営ECサイト）

https://www.chugai-contents.jp/

中外鉱業コンテンツ部 公式X

https://x.com/chugaionline