ΣKIYM×chamoisが9年越しに新生「SINCE」をリリース。1/23、神楽音にて主催イベント「Closer」で披露。豪華出演陣と共に特別な夜を彩る。

写真拡大 (全5枚)

株式会社STARBASE

「SINCE」アートワーク


ΣKIYM×chamoisがニューシングル「SINCE」をリリース。


原曲は2016年、Genius P.J’sが4thシングルとして発表したもので、当時はTomy Wealthがプロデュースし、ΣKIYMがフィーチャリングで参加していた楽曲だ。


9年の時を経て、今回ΣKIYMがトラックを新たに構築し、chamoisのラップも再録音。より現代的なアプローチでアップデートされた「SINCE」は、重厚なサブベースと緊張感あるアレンジが特徴で、アンダーグラウンドなダブステップ・シーンを想起させる仕上がりとなっている。


さらに11月23日（日）には、東京・神楽阪の神楽音にてΣKIYM主催イベント「Closer」を開催し、新生「SINCE」をライブで披露されることが予定されている。出演はΣKIYM×chamoisのほか、numb、Watasino、Daliepy、Selfless Service、DJ Fecromass。



リリースとライブがリンクする特別な瞬間を、ぜひ現場で感じてほしい。



各種配信サービス: https://lnk.to/EC_Since



■chamois（作詞・ラップ担当）コメント


「SINCE」はこの日本を象徴するようなイメージというテーマの元、作った曲です。是非聴いてみてください。


ちなみにジャケットの素材は私の娘が作りました!



■ΣKIYM（作曲・編曲・レコーディング・ミックス担当）コメント


“ΣKIYM×chamois”結成のきっかけとも言って良い「SINCE」のエキシャモVer.でリリースします。


もう9年も前になのかという思いと、随分と前に進んだなという実感があります。是非ライブも見に来てください。




●作品概要

【アーティスト】ΣKIYM×chamois


【タイトル】SINCE


【リリース日】2025年10月15日(水)


【ジャンル】HIPHOP, Dubstep , J-ラップ


【作詞】chamois


【作曲】ΣKIYM


【編曲】ΣKIYM


【各種配信サービス】https://lnk.to/EC_Since






●関連動画


ΣKIYM × chamois - SINCE (Short)


https://youtube.com/shorts/6gfB_SE6HAM



ΣKIYM × chamois - SINCE（Official Performance Video）


[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pPav4xFKqnE ]


●ΣKIYM×chamois (エキームシャモア) プロフィール




2021年結成。 人力トランスバンド「nego」のΣKIYMと、ヒップホップバンド「Genius P.J’s」のラッパーchamoisによる新ユニット「ΣKIYM×chamois」。 デビューEP『渇く-EP』（2021）では、シネマティックなトラックにchamoisの力強くも語りかけるラップが融合し、音楽メディアやSNSでも高い評価を獲得。2023年にはシングル『Transparence』をリリースし、その独創的なサウンドとライブパフォーマンスで注目を集める。


また、神楽坂・神楽音にて自身のイベント「Closer」を主催し、ジャンルを横断するライブ体験を提供。多様な音楽シーンとの接点を持ちながら、国内外のリスナーに向けて独自の音楽世界を発信している。




●イベント情報

2025年11月23日（日） Closer Vol.4


会場：神楽音（https://kagurane.com/）


〒162-0825　東京都新宿区神楽坂6-48 TOMOS神楽坂ビルB1F


B1,TOMOS Kagurazaka Building, 6-48, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0825, Japan



OPEN・START 18:00


ADV・DOOR 2,500 +1D


RA


https://ja.ra.co/events/2266684


神楽音


https://kagurane.com/schedules/view/2386




numb


Watasino


Daliepy


ΣKIYM × chamois


Selfless Service



FECROMASS







●プレイリスト情報

Spotifyにて、ΣKIYM、chamoisセレクトプレイリストを公開中。


【ΣKIYM Play List】


https://open.spotify.com/playlist/4aJjjPx2iruGQtmrwFfMCl



【chamois Play List】
https://open.spotify.com/playlist/55nW4jkwPMUuTo2fYsJvFc?si=PFo7nVvFQmS0fRlrwWVBHg



・公式SNS


ΣKIYM X：https://twitter.com/toshichang


chamois X：https://twitter.com/chamoiskazz


ΣKIYM Instagram https://www.instagram.com/ekiym_



・公式note


https://note.com/ekiymchamois