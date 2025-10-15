ΣKIYM×chamoisが9年越しに新生「SINCE」をリリース。1/23、神楽音にて主催イベント「Closer」で披露。豪華出演陣と共に特別な夜を彩る。

株式会社STARBASE「SINCE」アートワーク

ΣKIYM×chamoisがニューシングル「SINCE」をリリース。

原曲は2016年、Genius P.J’sが4thシングルとして発表したもので、当時はTomy Wealthがプロデュースし、ΣKIYMがフィーチャリングで参加していた楽曲だ。

9年の時を経て、今回ΣKIYMがトラックを新たに構築し、chamoisのラップも再録音。より現代的なアプローチでアップデートされた「SINCE」は、重厚なサブベースと緊張感あるアレンジが特徴で、アンダーグラウンドなダブステップ・シーンを想起させる仕上がりとなっている。

さらに11月23日（日）には、東京・神楽阪の神楽音にてΣKIYM主催イベント「Closer」を開催し、新生「SINCE」をライブで披露されることが予定されている。出演はΣKIYM×chamoisのほか、numb、Watasino、Daliepy、Selfless Service、DJ Fecromass。

リリースとライブがリンクする特別な瞬間を、ぜひ現場で感じてほしい。

各種配信サービス: https://lnk.to/EC_Since

■chamois（作詞・ラップ担当）コメント

「SINCE」はこの日本を象徴するようなイメージというテーマの元、作った曲です。是非聴いてみてください。

ちなみにジャケットの素材は私の娘が作りました!

■ΣKIYM（作曲・編曲・レコーディング・ミックス担当）コメント

“ΣKIYM×chamois”結成のきっかけとも言って良い「SINCE」のエキシャモVer.でリリースします。

もう9年も前になのかという思いと、随分と前に進んだなという実感があります。是非ライブも見に来てください。

●作品概要

【アーティスト】ΣKIYM×chamois

【タイトル】SINCE

【リリース日】2025年10月15日(水)

【ジャンル】HIPHOP, Dubstep , J-ラップ

【作詞】chamois

【作曲】ΣKIYM

【編曲】ΣKIYM

【各種配信サービス】https://lnk.to/EC_Since

●関連動画

ΣKIYM × chamois - SINCE (Short)

https://youtube.com/shorts/6gfB_SE6HAM

ΣKIYM × chamois - SINCE（Official Performance Video）

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pPav4xFKqnE ]

●ΣKIYM×chamois (エキームシャモア) プロフィール

2021年結成。 人力トランスバンド「nego」のΣKIYMと、ヒップホップバンド「Genius P.J’s」のラッパーchamoisによる新ユニット「ΣKIYM×chamois」。 デビューEP『渇く-EP』（2021）では、シネマティックなトラックにchamoisの力強くも語りかけるラップが融合し、音楽メディアやSNSでも高い評価を獲得。2023年にはシングル『Transparence』をリリースし、その独創的なサウンドとライブパフォーマンスで注目を集める。

また、神楽坂・神楽音にて自身のイベント「Closer」を主催し、ジャンルを横断するライブ体験を提供。多様な音楽シーンとの接点を持ちながら、国内外のリスナーに向けて独自の音楽世界を発信している。

●イベント情報

2025年11月23日（日） Closer Vol.4

会場：神楽音（https://kagurane.com/）

〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-48 TOMOS神楽坂ビルB1F

B1,TOMOS Kagurazaka Building, 6-48, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0825, Japan

OPEN・START 18:00

ADV・DOOR 2,500 +1D

RA

https://ja.ra.co/events/2266684

神楽音

https://kagurane.com/schedules/view/2386

numb

Watasino

Daliepy

ΣKIYM × chamois

Selfless Service

FECROMASS

●プレイリスト情報

Spotifyにて、ΣKIYM、chamoisセレクトプレイリストを公開中。

【ΣKIYM Play List】

https://open.spotify.com/playlist/4aJjjPx2iruGQtmrwFfMCl



【chamois Play List】

https://open.spotify.com/playlist/55nW4jkwPMUuTo2fYsJvFc?si=PFo7nVvFQmS0fRlrwWVBHg



・公式SNS

ΣKIYM X：https://twitter.com/toshichang

chamois X：https://twitter.com/chamoiskazz

ΣKIYM Instagram https://www.instagram.com/ekiym_

・公式note

https://note.com/ekiymchamois