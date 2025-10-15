ΣKIYM×chamoisが9年越しに新生「SINCE」をリリース。1/23、神楽音にて主催イベント「Closer」で披露。豪華出演陣と共に特別な夜を彩る。
「SINCE」アートワーク
ΣKIYM×chamoisがニューシングル「SINCE」をリリース。
原曲は2016年、Genius P.J’sが4thシングルとして発表したもので、当時はTomy Wealthがプロデュースし、ΣKIYMがフィーチャリングで参加していた楽曲だ。
9年の時を経て、今回ΣKIYMがトラックを新たに構築し、chamoisのラップも再録音。より現代的なアプローチでアップデートされた「SINCE」は、重厚なサブベースと緊張感あるアレンジが特徴で、アンダーグラウンドなダブステップ・シーンを想起させる仕上がりとなっている。
さらに11月23日（日）には、東京・神楽阪の神楽音にてΣKIYM主催イベント「Closer」を開催し、新生「SINCE」をライブで披露されることが予定されている。出演はΣKIYM×chamoisのほか、numb、Watasino、Daliepy、Selfless Service、DJ Fecromass。
リリースとライブがリンクする特別な瞬間を、ぜひ現場で感じてほしい。
各種配信サービス: https://lnk.to/EC_Since
■chamois（作詞・ラップ担当）コメント
「SINCE」はこの日本を象徴するようなイメージというテーマの元、作った曲です。是非聴いてみてください。
ちなみにジャケットの素材は私の娘が作りました!
■ΣKIYM（作曲・編曲・レコーディング・ミックス担当）コメント
“ΣKIYM×chamois”結成のきっかけとも言って良い「SINCE」のエキシャモVer.でリリースします。
もう9年も前になのかという思いと、随分と前に進んだなという実感があります。是非ライブも見に来てください。
●作品概要
【アーティスト】ΣKIYM×chamois
【タイトル】SINCE
【リリース日】2025年10月15日(水)
【ジャンル】HIPHOP, Dubstep , J-ラップ
【作詞】chamois
【作曲】ΣKIYM
【編曲】ΣKIYM
【各種配信サービス】https://lnk.to/EC_Since
●関連動画
ΣKIYM × chamois - SINCE (Short)
https://youtube.com/shorts/6gfB_SE6HAM
ΣKIYM × chamois - SINCE（Official Performance Video）
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=pPav4xFKqnE ]
●ΣKIYM×chamois (エキームシャモア) プロフィール
2021年結成。 人力トランスバンド「nego」のΣKIYMと、ヒップホップバンド「Genius P.J’s」のラッパーchamoisによる新ユニット「ΣKIYM×chamois」。 デビューEP『渇く-EP』（2021）では、シネマティックなトラックにchamoisの力強くも語りかけるラップが融合し、音楽メディアやSNSでも高い評価を獲得。2023年にはシングル『Transparence』をリリースし、その独創的なサウンドとライブパフォーマンスで注目を集める。
また、神楽坂・神楽音にて自身のイベント「Closer」を主催し、ジャンルを横断するライブ体験を提供。多様な音楽シーンとの接点を持ちながら、国内外のリスナーに向けて独自の音楽世界を発信している。
●イベント情報
2025年11月23日（日） Closer Vol.4
会場：神楽音（https://kagurane.com/）
〒162-0825 東京都新宿区神楽坂6-48 TOMOS神楽坂ビルB1F
B1,TOMOS Kagurazaka Building, 6-48, Kagurazaka, Shinjuku-ku, Tokyo, 162-0825, Japan
OPEN・START 18:00
ADV・DOOR 2,500 +1D
RA
https://ja.ra.co/events/2266684
神楽音
https://kagurane.com/schedules/view/2386
numb
Watasino
Daliepy
ΣKIYM × chamois
Selfless Service
FECROMASS
●プレイリスト情報
Spotifyにて、ΣKIYM、chamoisセレクトプレイリストを公開中。
【ΣKIYM Play List】
https://open.spotify.com/playlist/4aJjjPx2iruGQtmrwFfMCl
【chamois Play List】
https://open.spotify.com/playlist/55nW4jkwPMUuTo2fYsJvFc?si=PFo7nVvFQmS0fRlrwWVBHg
・公式SNS
ΣKIYM X：https://twitter.com/toshichang
chamois X：https://twitter.com/chamoiskazz
ΣKIYM Instagram https://www.instagram.com/ekiym_
・公式note
https://note.com/ekiymchamois