【おうちにプロ】エアコンの掃除意識に関するアンケート調査

調査サマリー

株式会社ゼロアクセル

・回答者の8割強は1年以内にエアコンを掃除しており、年間に多くて3回清掃している。

・エアコンの掃除方法は「自分でフィルター掃除」が最も多いが、「プロの業者に依頼」しての掃除を組み合わせる人も。

・エアコン掃除の動機は「臭いが気になる」「アレルギー・健康への心配」が大部分で、掃除していないエアコンを使い続けるのは9割以上が不安感を覚えている。

エアコンの掃除意識に関するアンケート調査の概要

おうちにプロでは、エアコンクリーニングでお悩みの方により有益な情報を提供するために、「エアコンの掃除意識に関する独自調査」を実施しました。アンケート調査の概要は以下の通りです。

エアコン内部を最後に掃除したのはいつですか？

エアコンを掃除するときはどのような方法を取っていますか？（複数選択可能）

1年間でエアコンを掃除する回数は何回ですか？

エアコン掃除を行う主な理由は何ですか？（複数回答可能）

掃除していないエアコンを使用し続けるのに不安を感じますか？

プロのエアコンクリーニングを依頼した経験はありますか？

おうちにプロとは

「おうちにプロ(https://ouchipro.com/)」は、住まいに関するさまざまなサービスを、信頼できる専門業者から安心して選べる比較・予約サイトです。

エアコンクリーニング(https://ouchipro.com/airconcleaning/)や水まわりクリーニング(https://ouchipro.com/watercleaning/)、ハウスクリーニング(https://ouchipro.com/housecleaning/)など、暮らしに密着した多岐にわたるサービスを掲載し、全国2000件以上の登録業者の中から、対応エリア、価格帯、サービス内容、さらには2万件を超える利用者の口コミ評価をもとに、条件に合った業者を効率よくお探しいただけます。



口コミ情報は、実際の利用者による評価や感想が反映されており、初めてご利用になる方でも安心してサービスをご検討いただけます。



現在、口コミ投稿キャンペーンを実施しており、投稿いただいた方には最大1000円分のデジタルギフトを進呈中です。「おうちにプロ」は、安心・納得の業者選びを通じて、より快適な住環境づくりをサポートいたします。

株式会社ゼロアクセルについて

新しい価値の創造」で、人々の生活を豊かにすることを理念に事業展開をしている株式会社ゼロアクセル。ペットフード・化粧品・シェアオフィス・Webメディアの運営・広告運用など、多岐に渡る事業を展開しており、webマーケティングに関する豊富な経験をもとに、上場を目指して事業を拡大しています。

【関連会社】

■株式会社ゼロアド

コーポレートサイト https://zero-ad.co.jp/(https://zero-ad.co.jp/)

サービスサイト https://zero-ads.jp/(https://zero-ads.jp/)

■株式会社BimoRa

公式サイト：https://bimora.co.jp/

公式EC：https://bimora.jp/

■株式会社ワンプレート

公式サイト：https://wan-plate.co.jp/

公式EC：https://wan-plate.jp/

■株式会社ザ・建物

コーポレートサイト https://the-building.co.jp/(https://the-building.co.jp/)

赤坂駅前店 https://the-building.co.jp/lp/daifuku/(https://the-building.co.jp/lp/daifuku/)

昭和通り店 https://the-from.com/(https://the-from.com/)

【関連事業】

■GLOW-NAVI（グロウナビ）

https://glownavi.com/

■Coco-Moola（ココモーラ）

https://cc-moola.com/

■ゼロメディア

https://zero-medi.com