日本の自然が織りなす四季を感じる筆記具シリーズ　『SHIKIORI ―四季織― 野山の唄 万年筆、ボールペン』

セーラー万年筆（社長：田村光、本社：東京都港区）は、「SHIKIORI ―四季織ー 野山の唄 万年筆、ボールペン」を2025年10月25日より全国のセーラー万年筆製品取扱販売店にて発売いたします。

■『SHIKIORI ―四季織― 野山の唄』

野山に響く鳥たちのさえずりに耳を傾けるシリーズ

「野山の唄」は七十二候（しちじゅうにこう）に登場する鳥から着想を得ています。

七十二候とは四季を24等分した二十四節気（にじゅうしせっき）をさらに3つに分け、季節の移ろいをより細かにとらえたものです。

鳥たちの美しいさえずりや姿を通して、日本の自然が織りなす四季をあら

ためて感じていただけます。

【ラインアップ】

■「SHIKIORI―四季織― 」について

“日本の自然が織りなす四季を感じる” をテーマにした筆記具ブランドで、万年筆、万年筆用インク、ボールペン、シャープペンシル、マーカーを展開しています。2022年にはシリーズ5周年を迎えて限定製品を発売するなど、女性を中心に好評を博しており、SNS を中心に話題となっています。

【製品スペック】

品名：SHIKIORI―四季織― 野山の唄 万年筆

希望小売価格：33,000 円（本体価格30,000 円）

ペン先：14 金／中型、中細

蓋・胴・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ17×124mm（クリップ部含む）、16.8ｇ

品名：SHIKIORI―四季織― 野山の唄 ボールペン

希望小売価格：11,000 円（本体価格10,000 円）

方式：回転式

芯色：油性ブラック

ボール径：0.7mm

替芯：18-0103

蓋・大先：PMMA 樹脂

金属部品：ゴールドIP 仕上げ

本体サイズ：φ17×133mm（クリップ部含む）、28.8g

