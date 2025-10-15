株式会社コンヴァノ、Robot Consultingと業務提携

株式会社コンヴァノ

株式会社コンヴァノ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：上四元 絢、東証グロース：6574、以下「当社」）は、株式会社Robot Consulting（本社：東京都港区、代表取締役会長：横山 英俊、NASDAQ: LAWR、以下「RC社」）と業務提携を行いました。本提携は、(1) RC社が提供するAIリーガルテック「ロボット弁護士」の当社による販売代理、(2) 実世界資産（Real World Asset：RWA）を裏付けとするトークン共同事業、(3) 暗号資産ディーリング事業会社の共同出資による設立に向けた協働、の3点を柱としています。

■提携の背景

RC社は2025年7月にNASDAQ資本市場へ上場（ティッカー：LAWR）し、約1,500万米ドル（約22.8億円）の資金を調達。

同社が開発するAIリーガルテック「ロボット弁護士」は、法務・労務領域のDXやガバナンス高度化を推進できる製品群であり、当社の顧客基盤・販売チャネルと組み合わせることでシナジーを見込んでいます。

さらに、企業のデジタルアセット活用が進展するなかで、両社はRWAトークンの発行・流通や暗号資産ディーリングを共同で推進し、新たな収益機会の創出を目指します。

■提携内容

■今後の展開

■各社の概要

- AIリーガルテック「ロボット弁護士」の販売代理- - 当社が国内での販売代理を担い、導入企業からのフィードバックをRC社に提供。- - RC社はそれを製品改善や新機能開発につなげ、より高度な法務・労務支援を実現。- RWA（実世界資産）共同事業- - 不動産、再エネ設備、社会インフラ、コモディティ在庫、アート等を対象に、RWAトークンの発行・決済・分配・二次流通を一気通貫でサポート。- - 当社は「発行・決済」を、RC社は「分配・二次流通」を担当し、安全かつ円滑な流通を実現。- 暗号資産ディーリング事業会社の共同出資- - 両社が共同で自己勘定取引（ディーリング）事業会社を設立予定。- - RC社のNASDAQ上場企業としての資金調達力と、当社の金融知見を組み合わせ、2028年3月までに1,000億円規模の運用を目指す。- 2025年11月よりRWA共同事業および暗号資産ディーリング事業を順次開始予定。- 本業務提携による2026年3月期の業績への影響は現在精査中。重要な変化が見込まれる場合は速やかに開示します。

株式会社コンヴァノ

所在地：東京都渋谷区桜丘町22番14号 N.E.S.ビルS棟 B3階

代表者：代表取締役社長 上四元 絢

設立：2013年7月

URL：https://convano.com/

株式会社Robot Consulting

所在地：東京都港区新橋5丁目22番6号 ル・グラシエルBLDG.2 6階

代表者：代表取締役会長 横山 英俊

設立：2020年4月

URL：https://robotconsulting.net/