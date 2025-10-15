人気YouTuber・ジョージが“38歳子供部屋おじさん”など崖っぷち男5人を共同生活で徹底コーチング！新番組『男磨きハウス』、10月30日（木）22時より「ABEMA」で無料放送決定

株式会社AbemaTV

新しい未来のテレビ「ABEMA（アベマ）」は、”日本一のメンズコーチ”として人気を誇るYouTuber・ジョージが手がける特別番組『男磨きハウス』（全5回）を、2025年10月30日（木）22時より「ABEMA」にて無料放送いたします。

このたび「ABEMA」で放送が決定した『男磨きハウス』は、人生を本気で変えたいと願う5人の男性が、ひとつ屋根の下で共同生活を送り、さまざまなミッションを乗り越えながら自分を磨いていく様子を描くリアリティーショーです。2024年11月に放送した「ABEMA」オリジナル番組『ハッシュタグハウス』にて、SNS総フォロワー数1,000万人を超える人気インフルエンサー10人によるバトルゲームで見事優勝したジョージが、優勝時に語った「ABEMAで男磨きハウスを実現したい」という願いを実現した番組です。

新たに始まる男磨きハウスの門を叩いたのは、「非モテ高学歴の星になりたい」という東大卒26歳・会社員や、ジョージの動画をきっかけにたった7ヶ月で40キロのダイエットに成功し、「人生初の彼女が欲しい」という社会人経験を持たない38歳・実家暮らしYouTuber。さらに、人気YouTubeチャンネル“令和の虎”に出演し、スターになりたいと願う“イキリ大学5年生”など、さまざまなコンプレックスや弱点を抱えつつも自分を本気で変え、人生を好転させたいと願う男性5人です。そんな彼らの人生を救うべく、ジョージによる10日間の徹底コーチング合宿が行われます。

参加者の成長をサポートするのは、「ABEMA」オリジナル番組『愛のハイエナ』シリーズへ出演し話題を呼んだ“軍神”こと心湊一希、ジョージの実の弟でSNSに投稿する筋トレ動画が人気を博しているSAM、YouTubeチャンネル「サバイバル王国」を手がける群馬のランボーなど、フィジカル・メンタル・コミュニケーションなどさまざまな分野で活躍する最強コーチ陣です。さらに『ハッシュタグハウス』にも出演し、元上智大卒の美人すぎるマネージャーとして人気を博したインフルエンサー、新婚のかとゆりが軍神特別講義の彼女役として参加します。立ちはだかる数々のミッションを乗り越え、男たちは成長することができるのか…？また、番組のナレーションは、数々の人気アニメキャラクターを演じる声優・日野聡が務めます。そして主題歌は、カルト的な人気を誇るラップトリオ・Dos Monosが担当。楽曲リリースに先立ち、当番組書き下ろしの新曲を10月15日（水）19時より「ABEMA」にて公開中のPR動画内で、先んじてお楽しみいただくことができます。

（PR動画URL：https://abema.tv/video/episode/90-2046_s1_p500 ）

また、番組放送開始を記念し、ジョージオリジナルLINEスタンプをLINEコインの場合：50コイン／LINE STOREの場合：120円（税込）で発売中です。

詳細URL：https://line.me/S/sticker/31853384

男として、人として磨かれていく参加者の変化に密着する笑いあり、涙ありのリアリティーショー『男磨きハウス』は、2025年10月30日（木）22時より「ABEMA」で無料放送を開始いたします。ぜひご覧ください。

■「ABEMA」特別番組『男磨きハウス』（全5回）放送概要

・配信日時：2025年10月30日（木）22時～ ※以降毎週木曜日22時より放送、全5回

・番組ページURL：https://abema.tv/video/title/90-2046

・PR動画URL：https://abema.tv/video/episode/90-2046_s1_p500

・出演（コーチ）：ジョージ、かとゆり、群馬のランボー、SAM、心湊一希、RYOTA、ボバトレ、ケニー（スーツ兄弟）

・出演（参加者）：アンカメ、DAI、ダイエットヒーローヨシタカ、田村シュンス、チキンスティック田中

・ナレーション：日野聡

・主題歌アーティスト：Dos Monos

