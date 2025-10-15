地域工務店が大集結！これまでの常識を覆すプレゼン形式の住宅イベント　好評だった第一回に続き再び開催！

株式会社鈴三材木店

Home HAMAMATSUでは、工務店を比較検討して選べる家づくり相談窓口として、地元に根付く優良な工務店をユーザーの要望に合わせて紹介しています。

当イベントは、“聞くだけで見えてくる”プレゼン形式の新感覚住宅イベントとして開催いたします。

【背景】

従来の住宅イベントは、会場に工務店ごとのブースが並び、参加者自身が見て回る形式が主流でした。その際に感じる他社からの視線や緊張感をなくし、もっと自由に住宅会社選びをしてほしいという想いのもと、参加者ファーストの住宅イベントを企画しました。

当イベントは、複数の工務店が参加者に向けて5分ずつの公開プレゼンテーションを行ったうえで、参加者はさらに詳しく話を聞きたい会社を選び、個別相談に繋がるという新しいスタイルで行います。

《概要》

【日時】2025年12月6日(土)・7日(日)

10:00～12:00／13:30~15:30

2部入替制・完全予約制

【定員】各回最大10組

【参加費】無料（ドリンクチケット付き）

無料託児サービスあり

【出展工務店】各日8社、2日間で計16社

【会場】Home HAMAMATSU

【イベント詳細ページ】

https://www.enshu-home.com/event/23612/

大好評だった前回の会場の様子

参加する住宅会社は優良な地元工務店

運営する鈴三材木店は、材木店という家づくりの専門家、第三者という中立的な立場で、お家づくりのご相談に対してアドバイスや、ユーザーに合った工務店の紹介をしています。住宅にかかわる企業が選び抜いた、ユーザーの要望に応える優良な地元工務店だけが出展します。

会場内には、木でできたお家型のキッズスペースを完備子ども連れでの家づくり相談のハードルを下げる【無料託児サービス】を提供

子育て中のファミリーが落ち着いて各社の話を聞くことができるよう、子ども連れの参加者に対して無料の託児サービスを提供します。地元で活躍するフリーランス保育士・田中香里氏が運営する「にじいろ」と提携し、未就学児の託児を承ります。施設内にあるお家型のキッズスペースを利用し、家族全員のハッピーを実現します。

プレゼンを聞いた後には、気になる工務店に個別相談ができる時間も！

【参加特典】ドリンクチケットを無料提供

当日は、地元浜松のコーヒーショップ「BON COFFEE（ボンコーヒー）」が出張出展。参加者に対してドリンクの無料提供を行います。イベント参加中のリラックスした気持ちを高め、相談をスムーズに行えるようサポートします。

参加工務店による、5分間プレゼンテーションの様子大好評だった前回の様子

2025年6月に初開催した「第1回 はままつ工務店博覧会」には、約30組のファミリーが参加し、大好評のうちに終えることができました。

当イベントで出会った工務店と契約に至り、家づくりを進めている参加者が多数いらっしゃいます。

【運営会社・会場について】

株式会社鈴三材木店が運営する、Home HAMAMATSUでは、「親子であそぶ・つくる・学ぶ」をコンセプトに、キッズスペースの他にも延べ床面積400平方メートル ほどの広い店内を利用し、家族で楽しめる様々なワークショップや、離乳食教室などの育児レッスンを開催。ファミリー層を中心に月100組程度が訪れ、子育て中のママたちの憩いの場となっています。