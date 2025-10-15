【北海道洞爺湖温泉/絶景の湯宿洞爺湖畔亭】夕食を豪華に彩る一品付きプランをご用意たしました。

野口観光マネジメント株式会社

平素より格別のご愛顧を賜り、誠にありがとうございます。

北海道・洞爺湖温泉に位置する洞爺湖畔亭では新プランを販売致しました。

・ボタン海老5尾盛（1室1皿）

甘みと旨味が非常に強く、濃厚でクリーミーな味わいが特徴です。身が大きくぷりっぷりとしており、頭までついて提供しておりますのでエビ味噌も楽しめます。海老本来の濃厚な味があるので、醤油をつけずにそのまま食べるのがおすすめです！

ご予約は此方から↓↓↓

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19238994(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19238994)

・3種のトッピングで味わう倶知安じゃがのホクホク蒸しじゃが（1人１つ）

「倶知安じゃが」は、農薬などの使用を一定量に制限した＜特別栽培＞によって育てられたじゃがいもで「倶知安じゃが」ブランドに認定されているじゃが芋となります。

サイズも大きく食べ応えのある倶知安じゃがを蒸し、柔らかく仕上げました。

トッピングとして「バター」「塩辛」「たらこマヨネーズ」にてご用意。

３種のトッピングを楽しめる湖畔亭オリジナルのセットとなります。

ご予約はこちらから↓↓↓

https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19597853(https://book.noguchi-g.com/booking/result?code=12679309ed428721c0be800f4cf20e61&is_including_occupied=true&hotel_plan_code=19597853)

是非この機会にご予約お待ちしております。

【お問い合わせ先】

洞爺 湖畔亭

住所：〒049-5721北海道虻田郡洞爺湖町洞爺湖温泉7-8

電話番号：0570-026571 (10：00～17：00)

公式ウェブサイト：https://www.toya-kohantei.com/

皆様のご予約とご来館を心よりお待ち申し上げております。