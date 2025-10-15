合同会社FIELD

合同会社FIELD（https://field.asia/）は、スリランカに関する観光・留学・交通情報を扱う複数の専門メディアを全面リニューアルいたしました。



本プロジェクトでは、生成AIによる完全自動ビルド技術を導入し、デザイン、制作、開発、記事、画像コンテンツのすべてをAIが自動生成。



これにより、人的リソースゼロでの多言語メディア運営を実現し、スリランカ関連情報の発信力を大幅に強化しました。

■リニューアル対象サイト

【スリランカ留学.com】

https://xn--lck1aykd0c7967bu7vb.com/

スリランカ国内の語学学校・大学留学・短期プログラム情報をAIが自動収集し、記事・画像・UI設計まで自動生成。

費用比較や体験談などの情報もリアルタイムに最適化され、留学希望者の意思決定をサポートします。

【英語留学.asia】

https://xn--48st71djtjuoh.asia/

アジア圏の英語留学を横断的に比較できる多言語対応サイト。

スリランカ・フィリピン・マレーシアなど各国の留学情報を自動生成し、SEO最適化をAIが継続的に実施します。

【スリランカ情報.asia】

https://xn--lck1aykd0c9714bgtm.asia/

スリランカの文化、観光、経済、食、社会などを包括的に発信するハブメディア。

AIがニュースソースを解析し、トピック抽出・要約・画像生成までを自動で行う「完全自律型ニュース生成構造」を採用しています。

■関連メディア群

- スリランカナビ：https://srilankanavi.com/(https://xn--lck1aykd0c9714bgtm.asia/) スリランカ観光やタクシーチャーター情報を中心に展開。 現地旅行会社 Blue Lanka Travels（ブルーランカトラベル）(https://bluelankatravels.com/) と連携し、「スリランカ観光」「スリランカタクシーチャーター」分野のデータを自動更新しています。

これらの関連サイトについても、AIによる自動リプレイス（定期的なデザイン・構成・記事更新）を順次実施しており、FIELD独自のAIメディアネットワークとして一体的に最適化が進んでいます。

■技術的特徴

- 生成AIによる全自動メディア構築 記事・画像・HTML・CSS・JSコード・UI設計をAIが自動生成。 人的工数を一切必要としない「フルオートメディア生成システム」を採用。- 多言語自動翻訳とローカライズ 日本語・英語・シンハラ語・タミル語などへの自動変換を実装し、グローバル対応を実現。- 現地企業とのAPI連携 ブルーランカトラベルをはじめとする現地パートナーと連携し、最新の観光・交通データをリアルタイムで反映。

■今後の展望

今後はスリランカ全土の観光マップや宿泊・交通情報のメディアをAIが自律的に学習・生成・更新を繰り返す自己進化型観光プラットフォームの構築を目指します。

FIELDはAI技術を活用した情報発信の未来を切り拓き、アジア全体のデジタル観光基盤づくりに貢献してまいります。

【会社概要】

合同会社FIELD

所在地：東京都

事業内容：生成AIを活用したメディア構築、SEO支援、グローバル事業開発

公式サイト：https://field.asia/