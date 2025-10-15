JR西日本・USJ・JTB、2025年大阪・関西万博後の観光客誘致で協業三社連携により関西への来訪者維持を目指す

西日本旅客鉄道株式会社

西日本旅客鉄道株式会社（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長兼執行役員 倉坂 昇治 、以下「JR西日本」）と合同会社ユー・エス・ジェイ（本社：大阪府大阪市、社長 村山 卓）、株式会社JTB（本社：東京都品川区、代表取締役 社長執行役員：山北 栄二郎、以下「JTB」）は大阪・関西万博閉幕後の地域の持続的な観光振興を目的とした新たな協業を開始します。

2025年に開催された大阪・関西万博は、国内外から多くの来訪者を迎え、関西エリアの観光需要を大きく喚起しました。今回の協業は、この大阪・関西万博によって盛り上がった西日本の活気を万博終了後も絶やさずに、地域経済を持続的に活性化し、継続的に多くの人の流れを生み出すことを目的としてJR西日本グループで実施する、「動け、好奇心。」キャンペーンの取組の一環となります。

地元大阪を代表するテーマパークであるユニバーサル・スタジオ・ジャパンと、そのマーケティング・パートナーであり唯一のオフィシャル・トレインであるJR西日本、唯一のオフィシャル・トラベル・パートナーである株式会社JTBの三社で、それぞれが持つ強みを融合させることで、地元・大阪の観光振興に新たな価値を提供する取り組みを開始します。JR西日本の広域交通ネットワークと利便性、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンの世界水準のエンターテインメントコンテンツ、JTBの全国販売網と商品企画力を組み合わせることで、単なる観光誘致にとどまらず、関西地域全体の持続的な観光振興と地域経済活性化に貢献します。



この協業の具体的な取り組みの第一弾として、冬のホリデーシーズンに向け三社が共同で企画・開発した特別商品を展開します。

商品概要

【商品名】JRで行く！ユニバーサル・スタジオ・ジャパンへの旅 in ホリデーシーズン ～煌めく冬のクリスマス～

【発売日】2025年10月16日（木）

【設定日】2025年11月19日（水）～2026年1月4日（日）発 （一部除く）

【出発地】北陸・山陽・山陰・九州（一部除く）

【プラン特典】

１. ユニバーサル・スタジオ・ジャパン 1.5デイ・スタジオ・パス

２. JTBユニバーサル・エクスプレス・パス1＆「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」

エリア入場確約券

（「スーパー・ニンテンドー・ワールド(TM)」入場および「JTBユニバーサル・エクスプレス・パス1」対象アトラクション利用はともにユニバーサル・スタジオ・ジャパン公式WEBサイトに記載のパークオープン２時間後までとなります。）

３. パーク内レストラン優先案内の確約

４. ライト・アップ・ザ・ナイト ～クリスマス・セレブレーション～特別鑑賞エリア入場券



【旅行企画・実施】株式会社JTB

【購入方法】北陸・中国・九州エリアのエースJTB取扱店にて販売いたします。

また、JR西日本が運営するtabiwa by WESTERでの電話予約でも受付いたします。

プラン詳細については以下よりご確認ください。

JTBホームページ https://www.jtb.co.jp/usj/jr_collabo/

tabiwaトラベル ホームページ https://www.nta.co.jp/jrodekakenet/special/usj/



【今後の展開】

今後も季節ごとのイベントに合わせた商品展開を継続的に行うことで、年間を通じた観光需要の創出と、地域経済の活性化に寄与してまいります。

JTBは、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・トラベル・パートナーです。

JR西日本は、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのオフィシャル・トレインです。

