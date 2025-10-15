「動け、好奇心。」キャンペーンを実施します

西日本旅客鉄道株式会社

国内外の大勢の人が訪れた「大阪・関西万博」（以下「万博」）が大盛況のうちに幕を閉じました。JR西日本グループでは、この万博を通じて人々の心に宿った好奇心や西日本の活気を、万博終了後も絶やさずに、多くの人々がワクワクを求めて日本中を旅することを促すために、以下のとおりキャンペーンを実施します。

このキャンペーンにより、人の「好き」や「自分のやりたいこと」を実現することにより、一人ひとりの暮らしを豊かにし、人と人、人とまち、人と社会がもっとつながる、そのような心が動く未来を約70社・団体の協創パートナーとともに目指します。

１．キャンペーン名

「動け、好奇心。」キャンペーン

２．概要

これまでは、「みんなが行っている人気観光地に行くこと」を旅行と捉えることが主流でしたが、これからは、「自分のやりたい！を実現させること」が、結果、「旅」となるというツーリズムのスタイルになると考えています。

本キャンペーンでは、旅の目的となりうる、人々のさまざまな趣味嗜好にささる「コト」を旅のコンテンツとして バラエティ豊かに準備するとともに、「もし好奇心がそそられたなら、躊躇せずに旅に出かけよう」と、旅への後押しとなるプロモーションにより、人々の活動量の増加を目指します。

３．プロモーション（コンセプトおよびキャンペーンロゴ）



TVCMの放映や、駅頭及び列車内のポスター、特設サイトの公開など様々なプロモーションを展開します。

４．キャンペーン開始日

2025年10月15日（水）

５．後援

一般財団法人関西観光本部、一般社団法人せとうち観光推進機構

６．その他

当キャンペーンで準備する旅のコンテンツは、tabiwa by WESTER（以下「tabiwa」）で発売します。

※一部商品除く

※具体的なコンテンツ商品例は以下を参照下さい。

※tabiwaの詳細：https://www.jr-odekake.net/navi/tabiwa/