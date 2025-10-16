逮捕収監されたサルコジ元大統領、今年のカンヌ国際映画祭で見かけたサルコジ元大統領は・・・
妻のカーラ・ブルーニと意気揚々と第78回カンヌ国際映画祭の会場に現れたサルコジ元大統領の表情には
特別陰りもなく、２ショット写真にも笑顔で快く応じる様子を見せていた
（弊社CEO樽谷大助氏とサルコジ元大統領）
フランスのニコラ・サルコジ元大統領（70）が、自身の2007年の大統領選挙における不正な選挙資金提供を巡る有罪判決に基づき、今月21日にも収監される見通しであることが、地元メディアの報道で明らかになりました。
サルコジ氏は先月、側近らと共謀し、当時のリビアの独裁者ムアンマル・カダフィ大佐の政権側から選挙資金の提供を違法に持ちかけた罪で、禁錮5年の判決を言い渡されていました。このうち2年は執行猶予付きです。
フランスの報道機関によると、サルコジ氏は13日にパリの裁判所に出廷し、検察当局から21日に刑務所に収監される旨を伝えられたとされています。
元大統領は判決後、「私は無罪だ」として控訴する意向を表明していますが、フランスの法律では控訴手続きの進行にも関係なく、刑罰は執行されることになった。
サルコジ元大統領の収監は、フランス史上初めての元国家元首に対する刑罰執行となる。
カンヌ国際映画祭に妻と共に颯爽と現れた時はそんなことも思いもしなかったに違いないが・・・。
Daisuke Tarutani
欧州ジャーナリスト連盟会員
Japan JP 465 NJ269 photographer
樽谷大助
公益社団法人 日本外国特派員協会
メンバーNo TA1321
執筆 国際ジャーナリスト KANAME YAGIHASHI
配信元企業：一般社団法人モナコウィークインターナショナル
