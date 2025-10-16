夢を掴め！「プロ野球チアのオーディション写真（プロフィール写真）、全データ送信半額キャンペーン」開始！
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331874&id=bodyimage1】
スイート有限会社が運営する後楽園スタジオ（所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階）は、2025年10月18日よりプロ野球チアチームへのオーディションの応募が集中する10月、夢を追うすべての皆様を応援する特別キャンペーン「プロ野球チアのオーディション写真、全データ送信半額キャンペーン」を実施します。
【サービス概要】
私たちは、夢に向かって一歩踏み出す皆様を全力で応援したいと考えています。オーディション写真の準備には費用がかさむこともあり、データ送信費用が少しでも負担軽減になれば幸いです。
皆様が自信を持ってオーディションに臨み、最高のパフォーマンスを発揮できるよう心から応援しています。
キャンペーン名称：プロ野球チアのオーディション写真、全データ送信半額キャンペーン
対象サービス：全データメール送信サービス（通常価格2,200円）
キャンペーン内容：サービス利用料を半額の1,100円でご提供
キャンペーン期間：2025年10月18日～202510月20日の3日間
キャンペーン対象のお客様：プロ野球チアのオーディション写真撮影（応募写真撮影）のお客様。
キャンペーン参加条件：x（旧twitter）のアカウントをお持ちで、撮影終了時までに後楽園スタジオx（旧twitter）をフォローしている方が対象です。
詳細url : https://www.sweetpv.com/campaign/news13.html
【後楽園スタジオ】
後楽園スタジオは、プロが高級感のある白背景にて宣材写真、婚活写真などプロフィール写真、家族写真など記念写真、就活の証明写真などを撮影する東京都内の写真館です。
＜＜後楽園スタジオの特徴＞＞
〇格安料金5980円/30分
〇プロカメラマンが撮影
〇全撮影データお渡し無料
〇撮影カット数無制限
〇高級感のある白背景で撮影
＜＜所在地＞＞
東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
＜＜後楽園スタジオurl＞＞
https://www.sweetpv.com
＜＜後楽園スタジオのメインサービス＞＞
宣材写真、オーディション写真、婚活写真などプロフィール写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/profile.html
お宮参りの写真、家族写真など記念写真の格安撮影
https://www.sweetpv.com/souvenir.html
就活写真、受験写真、アメリカビザの写真など証明写真の撮影
https://www.sweetpv.com/idphoto.html
ヘアメイクサービス（美容室併設）
https://www.sweetpv.com/hairmake.html
出張写真撮影
https://www.sweetpv.com/trip.html
商品写真撮影
https://www.sweetpv.com/object.html
webサイト制作
https://www.sweetpv.com/web-creation/
【会社概要】
会社名：スイート有限会社
所在地：東京都文京区本郷1-11-12坂詰ビル4階
URL：https://www.j-sweet.com
事業内容：後楽園スタジオの運営
【本件に関するお問合せ】
担当者：瀧下千秋
E-Mail：kourakuen.studio@gmail.com
配信元企業：スイート有限会社
