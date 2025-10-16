三幸学園沖縄校の在校生も活躍！地域創生イベント「おきなわ探検マルシェ2025」に参加――学びを活かした体験ブースを提供――
三幸学園が運営する沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校・沖縄リゾート＆スポーツ専門学校・沖縄こども専門学校・沖縄みらいAI＆IT専門学校は、2025年9月27日（土）～9月28日（日）に開催された地域創生イベント「おきなわ探検マルシェ2025」に参加し、各学科の特色を活かした体験型ブースを出展いたしました。
本イベントは、地域の産業や文化を発信し、県内の若者やファミリー層に新たな体験機会を提供することを目的に開催されるもので、当日は多くの来場者で賑わいました。
本学園としても、地域社会との連携・貢献および学生の学びの実践の場として積極的に参加いたしました。
子どもから大人まで幅広い世代が参加し、地域の方々との交流が生まれるとともに、在校生にとっても「学びを社会に還元するアウトプットの場」となりました。
三幸学園は、今後も地域社会とのつながりを大切にし、教育活動を通じた地域貢献や人材育成に積極的に取り組んでまいります。
関連ページ
おきなわ探検マルシェ：https://okitan.net/
沖縄ビューティー＆ブライダル専門学校https://www.sanko.ac.jp/okinawa-beauty/
沖縄リゾート＆スポーツ専門学校：https://www.sanko.ac.jp/okinawa-sports/
沖縄こども専門学校：https://www.sanko.ac.jp/okinawa-child/
沖縄みらいAI＆IT専門学校：https://www.sanko.ac.jp/okinawa-ai/
本件に関するお問い合わせ先
学校法人 三幸学園 沖縄入学相談室
担当：山城あかね
連絡先：yamashiro-akane@sanko.ac.jp
TEL:070-1499-2542
配信元企業：学校法人三幸学園
