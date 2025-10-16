鉄道用複合タイ市場2025-2031：世界市場規模、成長、動向、予測の最新分析
鉄道用複合タイは、従来の木製またはコンクリート製の枕木に代わる次世代の軌道支持材として注目されている。再生プラスチック、ゴム、ガラス繊維など複数の素材を組み合わせることで、耐腐食性や耐衝撃性を高めると同時に、軽量で施工性にも優れた特性を持つ。こうした特徴により、極端な気候条件や高荷重区間においても安定した性能を発揮することができ、長寿命化と維持管理の簡素化が可能となる。
この分野の発展は、持続可能なインフラ構築に対する社会的関心の高まりと密接に関係しており、特に廃材のリサイクル利用による環境配慮型製品として評価が高まっている。また、都市部の鉄道網整備や高速鉄道、貨物専用線といった多様な運用ニーズに対応できる柔軟性も、複合タイの市場価値を押し上げている。さらに、木製タイで課題となっていた防腐剤の使用回避や害虫被害のリスク軽減といった利点も導入促進の要因となっている。
LP Information調査チームの最新レポートである「グローバル鉄道用複合タイ市場の成長2025-2031」（https://www.lpinformation.jp/reports/52473/composite-railroad-tie）によると、2025年から2031年の予測期間中のCAGRが7.8%で、2031年までにグローバル鉄道用複合タイ市場規模は9.51億米ドルに達すると予測されている。
図. 鉄道用複合タイ世界総市場規模
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331863&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331863&id=bodyimage2】
図. 世界の鉄道用複合タイ市場におけるトップ10企業のランキングと市場シェア（2024年の調査データに基づく；最新のデータは、当社の最新調査データに基づいている）
LP Informationのトップ企業研究センターによると、鉄道用複合タイの世界的な主要製造業者には、Sekisui、Greenrail Group、Lankhorst Mouldings、TieTek、Evertrak、Sicut Enterprises、Voestalpine、Pioonier GmbH、Atlas Trading International、Tufflex Plastic Productsなどが含まれている。2024年、世界のトップ5企業は売上の観点から約53.0%の市場シェアを持っていた。
将来的には、鉄道インフラの近代化とメンテナンスコスト削減を目的とした採用拡大が見込まれるほか、AIやIoTと連携した軌道監視機能を統合する高機能製品の開発も進む可能性がある。特に、老朽化インフラの更新需要が世界的に高まる中、設計自由度の高い複合素材を活かして地域別の気候や地形に適応したタイの提供が競争優位の鍵を握る。品質基準の国際化が進む中で、性能評価や安全基準への対応力も企業の成長に大きく影響すると考えられる。
レポート概要
タイプ別セグメント：
PU
HDPE
Others
用途別セグメント：
Railway
Petrochemical
Mining
Others
会社概要
LP Informationは、専門的な市場調査レポートの出版社です。高品質の市場調査レポートを提供することで、意思決定者が十分な情報を得た上で意思決定を行い、戦略的な行動を取ることを支援し、新製品市場の開拓という研究成果を達成することに注力しています。何百もの技術を網羅する膨大なレポートデータベースにより、産業市場調査、産業チェーン分析、市場規模分析、業界動向調査、政策分析、技術調査など、さまざまな調査業務のご依頼に対応可能です。
お問い合わせ先｜LP Information
日本語公式サイト：https://www.lpinformation.jp
グローバルサイト：https://www.lpinformationdata.com
電子メール：info@lpinformationdata.com
配信元企業：LP Information Co.,Ltd
