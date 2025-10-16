バイタリフィ、2025年10月8日～10日開催「NexTech Week 第6回 AI・人工知能EXPO [秋]」が大盛況で終了！生成AIチャットボットやDifyに関心が集まる。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage1】
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月8日（水）から10月10日（金）までの3日間、幕張メッセで開催された「NexTech Week [秋]」内の「第6回 AI・人工知能EXPO [秋]」に出展しました。
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜ミニセミナー＞
8月の展示会から行っております、展示ブースでのミニセミナーを今回も開催いたしました。Difyについて、AIエージェント導入のロードマップ、AIエージェント実演デモの紹介、FirstContactについてなど、様々なテーマについて、10～20分ほどの簡単な講習をブース内で1日に３、4回ほど行いました。多くの方に足を止めていただき、ミニセミナー後に登壇者に個別でご相談していただく方も多くいらっしゃいました。次回以降の展示会でも開催予定なので、ぜひお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage2】
＜FirstContact生成AI＞
今回も比較的チャットボット（FirstContact）にご興味をお持ちいただいたお客様が多くいらっしゃった印象です。来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成、顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
＜AIエージェントDRIVE＞
Difyについて知りたい方に多く足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。以前の展示会より、Difyについて知っている方や、導入を本格的に検討されている方が増えたと感じました。Difyは汎用性が高く、工夫次第で様々な問題を解決することが可能です。Difyとは何ができるのか？Difyを導入しているがうまく活用できていない、そんな方々のサポートをさせていただくサービスとなっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage3】
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■関連ウェビナーのお知らせ
「Dify」を活用し、自社に最適なAIエージェント導入をどのように進めるべきかを基礎から解説します。ご好評いただいた8月実施ウェビナーの内容に、Difyの直近のアップデート情報を追加しての開催です。AI導入のステップや業務別ユースケースもご紹介し、導入に向けた明確なロードマップを描ける内容となっておりますので、ご興味のある方はぜひ奮ってご参加ください。
開催日時：10月22日（水）12：00～13：00
参加費 ：無料
申し込み：https://first-contact.jp/blog/article/webinar/webinar-1022/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage4】
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
配信元企業：株式会社バイタリフィ
生成AIを活用したSaaSサービスの提供を行う株式会社バイタリフィ（東京都渋谷区、代表取締役：板羽晃司）は、2025年10月8日（水）から10月10日（金）までの3日間、幕張メッセで開催された「NexTech Week [秋]」内の「第6回 AI・人工知能EXPO [秋]」に出展しました。
多くの皆様に当社ブースにお越し頂きまして誠にありがとうございました。
＜ミニセミナー＞
8月の展示会から行っております、展示ブースでのミニセミナーを今回も開催いたしました。Difyについて、AIエージェント導入のロードマップ、AIエージェント実演デモの紹介、FirstContactについてなど、様々なテーマについて、10～20分ほどの簡単な講習をブース内で1日に３、4回ほど行いました。多くの方に足を止めていただき、ミニセミナー後に登壇者に個別でご相談していただく方も多くいらっしゃいました。次回以降の展示会でも開催予定なので、ぜひお立ち寄りください。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage2】
＜FirstContact生成AI＞
今回も比較的チャットボット（FirstContact）にご興味をお持ちいただいたお客様が多くいらっしゃった印象です。来場頂いたお客様の会社ホームページなどからその場で回答を生成、顧客対応チャットボットとしてデモを体験頂きました。
製品紹介：https://first-contact.jp/
＜AIエージェントDRIVE＞
Difyについて知りたい方に多く足を止めていただき、実際に作成されたDifyのデモアプリに高い関心が寄せられました。以前の展示会より、Difyについて知っている方や、導入を本格的に検討されている方が増えたと感じました。Difyは汎用性が高く、工夫次第で様々な問題を解決することが可能です。Difyとは何ができるのか？Difyを導入しているがうまく活用できていない、そんな方々のサポートをさせていただくサービスとなっておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。
製品紹介：https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/
関連情報：https://first-contact.jp/blog/article/about-dify/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage3】
ご好評頂きました生成AIを活用したデモをもう一度体験されたい、当社製品について詳細を確認したいなどございましたら、お気軽にお問い合わせください。
■関連ウェビナーのお知らせ
「Dify」を活用し、自社に最適なAIエージェント導入をどのように進めるべきかを基礎から解説します。ご好評いただいた8月実施ウェビナーの内容に、Difyの直近のアップデート情報を追加しての開催です。AI導入のステップや業務別ユースケースもご紹介し、導入に向けた明確なロードマップを描ける内容となっておりますので、ご興味のある方はぜひ奮ってご参加ください。
開催日時：10月22日（水）12：00～13：00
参加費 ：無料
申し込み：https://first-contact.jp/blog/article/webinar/webinar-1022/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331861&id=bodyimage4】
■問い合わせ先
株式会社バイタリフィ 担当：金本・金森
お問い合せ先：03-5428-6346
https://vitalify.jp/contact/
■会社概要
商号 ：株式会社バイタリフィ（https://vitalify.jp/）
代表者 ：代表取締役 板羽晃司
所在地 ：東京都渋谷区恵比寿西1-9-6 アストゥルビル8F
設立年月：2005年9月
サービス：生成AIチャットボット「FirstContact」（https://first-contact.jp/）
AIエージェントDRIVE（https://vitalify.jp/lp/services/aiagentdrive/）
配信元企業：株式会社バイタリフィ
プレスリリース詳細へ