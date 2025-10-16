マクガバン・レポートをヒントに、日々のコンディションを内側からサポート 栄養バランスを科学設計した回復系サプリ 「HYPER RECOVERY（ハイパー・リカバリー）」新発売
株式会社はつが（所在地：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F、代表取締役／服部 秀幹）は、お客様の美容と健康に役立つサービスを提供し、人生を豊かにするきっかけを創出（発芽）させることを企業理念として、健康食品、美容・健康関連商品を通して毎日を健康で美しく過ごすことをサポートします。
今回、株式会社はつがは、年齢やライフステージを問わず多くの方にとって課題となっている「食生活の乱れ」「栄養摂取の偏り」「休んでも抜けない疲労感」などに着目した“多角的なコンディショニングサプリメント”【HYPER RECOVERY（ハイパー・リカバリー）】を新発売いたします。
■【HYPER RECOVERY】について
HYPER RECOVERYは、1977年にアメリカ上院で発表された栄養に関する公的報告書「マクガバン・レポート」で推奨された、食生活の在り方を参考に設計された栄養補助食品です。
にんにく、しょうが、黒酢もろみという伝統食素材に加え、現代の栄養課題に対応する「水溶性ケイ素」「クエン酸」を配合。エネルギー生成・栄養吸収・体内バランスの維持を多方向から支えることを目指しています。
■こんな方におすすめ
●食事では補いにくい栄養素を効率的に摂りたい
●忙しい毎日でもカラダの内側からコンディションを整えたい
●健康維持や生活リズムの改善をサポートしたい
●活力や巡りに不安を感じている
※本品は医薬品ではなく、栄養補助を目的とした健康食品です。
■主な配合成分（栄養補助の観点）
＜成分＞特徴と役割例（機能性表現に留意）
にんにく ： 食経験豊富な伝統食材。元気な毎日をサポートします。
しょうが ： 暖かい食文化の中心的存在。食事の巡りを助けます。
黒酢もろみ ： もろみ層から得られるアミノ酸・有機酸含有素材。
水溶性ケイ素 ： 食品では摂りにくいミネラルのひとつ。吸収設計を考慮。
クエン酸 ： 日常の活動で失われがちな成分を補うサポート素材。
■販売価格と仕様
商品名：HYPER RECOVERY（ハイパー・リカバリー）
内容量：90カプセル（約30日分）
通常価格：6,480円（税込）
■製品特徴
●国内GMP認定工場製造
●合成着色料・保存料・香料 不使用
●無臭処理カプセルで続けやすい
●携帯に便利なボトルタイプ
※本品は、医薬品ではありません。疾病の診断・治療・予防を目的としたものではありません。
※体調や生活習慣に不安のある方は、医師・薬剤師にご相談のうえご使用ください。
※食品アレルギーのある方は、原材料をご確認のうえお召し上がりください。
■お客様の体感コメント
「朝の目覚めがよくなった気がします」
「疲れがたまりにくくなったと感じています」
「毎日の生活の中で体がラクに動くようになりました」
※体感には個人差があります。効果効能を保証するものではありません。
■会社概要
称号：株式会社はつが
本社：東京都新宿区下落合1-8-9 菅原ビル1F
代表：代表取締役社長 服部 秀幹
設立：2012年1月5日
事業内容 ：発芽玄米炊飯器、健康食品、美容・健康関連商品、生活雑貨・日用品の販売など
HP：https://hatsuga-corp.jp
