【印刷業界向けセミナー】御用聞き営業から脱却！成果を上げる“紙とデジタル”の活用術
スマホコンテンツ制作ツール「キュリア」を運営する株式会社ミリアド（本社:東京都渋谷区、代表取締役
CEO:樋口 清政）は、2025年11月6日（木）/11月20日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、御用聞き営業から脱却！成果を上げる“紙とデジタル”の活用術 と題して、セ
ミナーを開催することをお知らせいたします。
「訪問しても受注につながらない」
「そもそも訪問する理由付けがない」
「提案がマンネリ化して差別化ができない」
印刷営業の現場からは、このようなお悩みをよく伺います。
本セミナーでは、
御用聞き営業というスタイルに慣れている印刷業界において
あくまで「印刷物の売上」を上げるということを目的に、
営業現場でどのようにデジタルを活用していくのか、
具体的な事例も交えてご紹介します。
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
▼こんな方にオススメ
・デジタル提案のハードルが高いと感じている
・価格勝負ではない ”差別化”をしていきたい
・顧客の数を増やしたいと思っている
内 容：御用聞き営業から脱却！成果を上げる“紙とデジタル”の活用術
会 期：2025年11月06日（木）／11月20日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
申 込：11月06日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251106
11月20日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251120
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331838&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりました。
女性が組織内でリーダーシップを発揮する機会を広げるとともに、女性管理職比率の維持・拡大に取り組み、多様な人材が活躍できる環境を整えています。
また、非正社員から正社員への転換を進めたことで、雇用の安定性が高まり、組織の一体感も向上しました。
働き方改革の面では、年次有給休暇取得率100%を目指した制度整備を行い、さらにテレワーク希望者の実施率100%を維持。
従業員のメンタルヘルスやワークライフバランスを支えながら、生産性と満足度の双方を引き上げています。
加えて、通勤車両の削減によるCO2排出量抑制にもつながりました。
2025年8月には、女性活躍推進の取り組みが高く評価され、最高位の「えるぼし認定（三つ星）」を取得。
労働環境の改善や福利厚生の充実を継続的に実施してきた成果が、社会的にも認められた形です。
今後は、キャリアパスの透明化や社内コミュニケーションの強化を一層進め、従業員が安心して働き成長できる基盤を築いていきます。
社内外のパートナーシップを広げながら、持続可能で包括的な社会の実現に貢献してまいります。
配信元企業：株式会社ミリアド
CEO:樋口 清政）は、2025年11月6日（木）/11月20日（木） AM11:00から、印刷業界向けに、御用聞き営業から脱却！成果を上げる“紙とデジタル”の活用術 と題して、セ
ミナーを開催することをお知らせいたします。
「訪問しても受注につながらない」
「そもそも訪問する理由付けがない」
「提案がマンネリ化して差別化ができない」
印刷営業の現場からは、このようなお悩みをよく伺います。
本セミナーでは、
御用聞き営業というスタイルに慣れている印刷業界において
あくまで「印刷物の売上」を上げるということを目的に、
営業現場でどのようにデジタルを活用していくのか、
具体的な事例も交えてご紹介します。
社内でも共有いただき、お誘い合わせのうえ是非ご参加くださいませ。
▼こんな方にオススメ
・デジタル提案のハードルが高いと感じている
・価格勝負ではない ”差別化”をしていきたい
・顧客の数を増やしたいと思っている
内 容：御用聞き営業から脱却！成果を上げる“紙とデジタル”の活用術
会 期：2025年11月06日（木）／11月20日（木）
時 間：11:00～11:45
会 場：Zoomを使用したWEBセミナー
主 催：株式会社ミリアド
費 用：なし
申 込：11月06日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251106
11月20日（木）
https://qlear.cloud/miliad-marketing/seminar_251120
※2日程で開催しますが、どちらも内容は同一ですので、
ご都合のよろしい日程を選択してご参加くださいませ。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331838&id=bodyimage1】
■キュリアとは?
キュリアとは、デジタルスタンプラリーやスマホサイト、キャンペーンコンテンツ（ガチャやスクラッチな
ど）を『誰でも』『最短1分で』『制作上限なし』で作成できるサービスです。
配信もデザインQRコードやNFCシールなどを活用して、利用者にダウンロードの手間をかけずに届けること
ができます。
2019年6月のサービス開始以降、「新規顧客の開拓の武器が欲しい」「受注単価アップの付加価値提案をした
い」といった企業からご好評をいただいています。
詳細はこちら: https://qlear.net/
※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。
■株式会社ミリアドについて
商号 : 株式会社ミリアド（英文社名:Miliad, inc.）
代表者 : 代表取締役 CEO樋口 清政
所在地 : 〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-2-3 渋谷フクラス17F
設立 : 2018年11月
事業内容: ノーコードツール「キュリア」の開発、運営
URL : https://www.miliad.co.jp
「世界に1ミリの変革を」というコーポレートスローガンを掲げ、世の中で当たり前に使っていただけるよう
なシンプルなサービスをリリースし、利用する企業と受け取るユーザーの両方が幸せになれる機会を創造し
ていきます。
■SDGsへの取り組みについて
当社は、SDGsの重点目標として「ジェンダー平等」と「働き方改革」を掲げ、積極的に推進してまいりました。
女性が組織内でリーダーシップを発揮する機会を広げるとともに、女性管理職比率の維持・拡大に取り組み、多様な人材が活躍できる環境を整えています。
また、非正社員から正社員への転換を進めたことで、雇用の安定性が高まり、組織の一体感も向上しました。
働き方改革の面では、年次有給休暇取得率100%を目指した制度整備を行い、さらにテレワーク希望者の実施率100%を維持。
従業員のメンタルヘルスやワークライフバランスを支えながら、生産性と満足度の双方を引き上げています。
加えて、通勤車両の削減によるCO2排出量抑制にもつながりました。
2025年8月には、女性活躍推進の取り組みが高く評価され、最高位の「えるぼし認定（三つ星）」を取得。
労働環境の改善や福利厚生の充実を継続的に実施してきた成果が、社会的にも認められた形です。
今後は、キャリアパスの透明化や社内コミュニケーションの強化を一層進め、従業員が安心して働き成長できる基盤を築いていきます。
社内外のパートナーシップを広げながら、持続可能で包括的な社会の実現に貢献してまいります。
配信元企業：株式会社ミリアド
プレスリリース詳細へ