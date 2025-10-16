【後編】30代はこう選ぶ！飲食店選びの決め手と情報源を徹底分析（SEO会社ランクエスト調べ）
SEO対策支援実績4300社のランクエストが30代飲食店選びの決め手と情報源を調査。SEO対策のヒントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331829&id=bodyimage1】
近年、飲食店の選び方は大きく変化しています。
口コミサイトや地図アプリ、SNSだけでなく、動画コンテンツや予約サービスなど、情報源は多様化し、店舗選びの基準や探し方はますます複雑になりました。
では、日常的に外食機会の多い30代は、数ある情報源をどのように使い分け、どんな要素を信頼の判断材料とし、最終的に来店を決めているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、30代男女100名を対象にアンケートを実施しました。飲食店を探す際の情報源やサービスの利用傾向、来店の決め手、検索方法の特徴までを多角的に分析し、30代の外食行動を可視化しています。
本調査で得られた知見が、30代の外食シーンにおける意思決定の理解を深め、今後のマーケティング施策やSEO対策を含む情報発信のヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法は？
◆ まとめ：30代はこう選ぶ！検索行動が示す意思決定とSEO対策のポイント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
前編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000331827/
4．記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトを選んでください。※Q3で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注4）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331829&id=bodyimage2】
注4：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、記念日・お祝い・接待で、よく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
最も多かったのは 食べログ（48.0％・12人） で、特別な外食シーンにおいても高い支持を集めており、幅広い店舗選択やレビューの豊富さが重視されている様子がうかがえます。
次いで 「ぐるなび」（44.0％・11人） が続き、予約や店舗検索のしやすさが選ばれる要因になっていると考えられます。両サービスの利用が拮抗していることから、使い分けや目的別の活用がされている様子も見受けられます。
「ホットペッパーグルメ」（36.0％・9人）も一定の利用が確認され、特典や利便性が特別な場面でも有効と認識されている様子があります。
「一休.comレストラン」（16.0％・4人）と「OZmall（オズモール）」（8.0％・2人）は合わせて少数派にとどまるものの、比較的フォーマルなシーンや特定の層を意識した利用がされている可能性が示唆されます。
「Retty」（4.0％・1人）はわずかに利用が見られる程度で、「ヒトサラ」「その他」は0％（0人）でした。
5．最終的に来店を決める"決め手"として、重視するのはどれですか？（複数回答可：注5）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331829&id=bodyimage3】
注5：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、来店を決める"決め手"として重視している事柄をより明確に把握できるようにしています。
