好評予約受付! PS5版『RENNSPORT』 プレオーダートレーラー公開 ダウンロード版の予約特典＆デラックスエディションの内容も解禁！
株式会社3goo（サングー、本社：東京都渋谷区、代表取締役：ディコスタンゾ ニコラ）は、本日10月16日、PlayStation（R）5版『RENNSPORT（レンシュポルト）』のプレオーダートレーラーを公開いたしました。併せて、ダウンロード版の予約特典およびデラックスエディションの内容も解禁いたしました。発売日は2025年11月13日（木）、パッケージ版およびダウンロード版は好評予約受付中です。
PlayStation（R）5『RENNSPORT』 プレオーダートレーラー▼
https://x.gd/6oKAy
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331828&id=bodyimage1】
ダウンロード版のご予約はこちら https://x.gd/o3xAR
今回公開されたプレオーダートレーラーでは、『RENNSPORT』の魅力をチェックできます。
≪デラックスエディションの内容≫ ※ダウンロード版のみ
ダウンロード専売のデラックスエディションでは、ゲーム本編に加えて以下の豪華特典を収録。
＜特典内容＞
・72時間の先行アクセス権 :
発売日の3日前からプレイ可能。
・Nordschleife サーキット :
「グリーン・ヘル」の愛称を持つ全長約20kmの伝説的サーキット。
・ポルシェ 911 GT3 R RENNSPORT :
ドイツの精密さと圧倒的なパワーを融合させた、パフォーマンス重視の特別仕様。すべてのGTファンを魅了するモデルです。
・Endurance Classics Pack Part 1 :
耐久レースをテーマにしたパック。ポルシェ 911 GT1、メルセデス CLK、ポルシェ 956 など歴史的名車を駆り、象徴的なル・マン24時間レースコースを制覇できます。
・Touring Classics Pack Part 1 :
歴史的な車を愛するファンに捧げるパック。ツーリングカーレースの黄金時代を再現し、アルファ Classic DTM、メルセデス Classic DTM、アウディ Classic DTMなど、伝説的なモデルを収録。
・$ 1,100 RENN$（ゲーム内通貨）:
カスタマイズやコンテンツ解放、ガレージ拡充などに使用できるバーチャルクレジット。
※「Endurance Classics Pack Part 1」「Touring Classics Pack Part 1」は後日配信予定です。詳細は追って発表いたします。
デラックスエディションのご予約はこちらhttps://x.gd/kLfDe
≪予約特典≫ ※ダウンロード版のみ
ダウンロード版の予約購入者限定（スタンダードエディションおよびデラックスエディション）で、特典として「フォード マスタング GT3」をプレゼント。圧倒的なスピードと精密なハンドリングを兼ね備えたこの伝説のマシンで、あなたの『RENNSPORT』体験を最高の形でスタートできます。
『RENNSPORT』について
レンシュポルトはe-sportsやレーシングファンのコミュニティ向けに作られた、究極のリアリティと競争性を兼ね備える次世代レーシングシミュレーション。現実と見間違うようなリアルなグラフィックで、実在する世界最高峰のレーシングサーキットを舞台にした白熱したレースを体感できます。プラットフォームを問わず仲間とプレイできるクロスプレイにも対応。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331828&id=bodyimage2】
【商品概要】
タイトル：RENNSPORT（レンシュポルト）
発売日: 2025年11月13日
価格:
- スタンダードエディション ：税込6,490円（ダウンロード版/パッケージ版）
