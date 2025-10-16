【前編】30代はこう選ぶ！飲食店選びの決め手と情報源を徹底分析（SEO会社ランクエスト調べ）
https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ SEO対策支援実績4300社のランクエストが30代飲食店選びの決め手と情報源を調査。SEO対策のヒントも
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331827&id=bodyimage1】
近年、飲食店の選び方は大きく変化しています。
口コミサイトや地図アプリ、SNSだけでなく、動画コンテンツや予約サービスなど、情報源は多様化し、店舗選びの基準や探し方はますます複雑になりました。
では、日常的に外食機会の多い30代は、数ある情報源をどのように使い分け、どんな要素を信頼の判断材料とし、最終的に来店を決めているのでしょうか。
そこで、SEO対策支援実績4,300社を誇るランクエスト（https://rank-quest.jp/column/column/how-to-seo/ ）は、30代男女100名を対象にアンケートを実施しました。飲食店を探す際の情報源やサービスの利用傾向、来店の決め手、検索方法の特徴までを多角的に分析し、30代の外食行動を可視化しています。
本調査で得られた知見が、30代の外食シーンにおける意思決定の理解を深め、今後のマーケティング施策やSEO対策を含む情報発信のヒントとなれば幸いです。
目次
◆ 調査1： 日常の外食でよく使う情報源
◆ 調査2： 日常の外食でよく使うグルメサイト
◆ 調査3： 記念日・お祝い・接待でよく使う情報源
◆ 調査4： 記念日・お祝い・接待でよく使うグルメサイト
◆ 調査5： 来店を決める"決め手"として重視していること
◆ 調査6： よく利用している検索・発見の方法
◆ まとめ： 30代はこう選ぶ！検索行動が示す意思決定とSEO対策のポイント
※尚、本アンケート調査の内容は前編・後編に分けて公開しています。
後編はこちら
https://www.dreamnews.jp/press/0000331829/
1．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使う情報源を選んでください。（複数回答可：注1）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331827&id=bodyimage2】
注1：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使う情報源をより明確に把握できるようにしています。
「該当シーンがない」以外で、最も多かったのは 「Googleマップ」（34.0％・34人） で、日常的な外食においても位置情報と連動した検索の便利さが重視されている様子が見られます。
次いで「検索結果ページ（Google／Yahoo!の一般記事）」（25.0％・25人）は、一般記事から多様な情報を得られる点が評価されていると推測されます。
「グルメサイト」（23.0％・23人）も同程度に利用されており、口コミや評価を参考にする傾向がうかがえます。
「SNS（12.0％・12人）」「YouTube（7.0％・7人）」「友人・家族の口コミ（12.0％・12人）」といった“ビジュアルや周囲の意見を参考にする手段”も少数ながら存在し、店舗の雰囲気や体験価値を重視する層が一定数いることが確認されます。
一方で、「比較・まとめサイト」「公式サイト・公式アプリ」はいずれも4.0％（4人）と少数でした。
2．日常の外食（記念日・接待除く）で、よく使うグルメサイトをお選びください。※Q1で「グルメサイト」と回答した人が対象（複数回答可：注2）
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331827&id=bodyimage3】
注2：本設問は複数選択式ですが選択肢は2つまでに制限しています。これにより、日常の外食でよく使うグルメサイトをより明確に把握できるようにしています。
