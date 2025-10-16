【歳末謝恩キャンペーン】発芽玄米・酵素玄米炊飯器「ライカベル」 発芽玄米おかゆモード × 電磁波低減構造 × GABAの健康効果 ～“発芽玄米ごはん習慣”で、心と体を整える冬の健幸キャンペーン～
■10月21日（火）12:00スタート！年末に感謝を込めた「歳末謝恩キャンペーン」
株式会社はつが（所在地：東京都新宿区、代表取締役社長：服部 秀幹）は、発芽玄米・酵素玄米を誰でも
手軽に美味しく炊ける圧力IH炊飯器 「Likaveil（ライカベル）」 を、1年間の感謝を込めて
特別価格 49,800円（税込） にて販売いたします。
キャンペーンは 2025年10月21日（火）12:00よりスタート。
健康を重視する年末の食卓や、クリスマスプレゼント・ご両親へのギフトにも最適な特別企画です。
■届いてすぐ酵素玄米が楽しめる！豪華プレゼントセット付き（数量限定）
キャンペーン期間中にライカベルを購入された方には、
“すぐに美味しい酵素玄米ライフを始められる豪華4点セット” をプレゼントいたします。
（1） 発芽玄米食専用の「生きている玄米2kg」（残留農薬ゼロ）
長野県産コシヒカリを使用し、安心・安全と美味しさを追求した発芽する本物の玄米。自然農法と自然乾燥で米の生命力を守り、初心者でも手軽に炊飯できます。
（2） 酵素玄米専用ブレンド雑穀「玄米酵素ブレンド150ｇ（もっちりタイプ）」
もっちり食感に仕上げた酵素玄米専用ブレンド雑穀。100％国内産雑穀を使用し、初心者でも食べやすい味わい。
（3） 玄米炊飯に最適な天然海塩（佐渡のみしお深海塩50g）：酵素玄米炊飯に最適な塩バランス
まろやかな旨味と豊富なミネラルを含む天然塩。酵素玄米炊飯に最適な塩バランスを実現。
（4） 選べる追加特典（いずれか１つ）
A:「玄米酵素ブレンド500ｇ」
酵素玄米専用に開発したブレンド雑穀。100％国内産の安心・安全な雑穀のみ使用。酵素玄米の甘みや食感を損なわない数種類を厳選。
または
B:「なでしこブレンド500g」
女性の美容と健康をテーマにしたブレンド雑穀。100％国内産雑穀を厳選し、白米や玄米に加えることで栄養価をさらにアップ。
お好みに合わせて選べる嬉しいプレゼントです。
「届いてすぐ作れたのが嬉しい！」「初めてでも失敗なく炊けた」
「プレゼントの雑穀が美味しい！」など、購入者レビューでも高評価をいただいています。
■キャンペーン概要
キャンペーン名：歳末謝恩キャンペーン2025「発芽玄米ごはんで迎える健幸な新年」
販売期間：2025年10月21日（火）12:00 ～ 12月31日（水）予定
販売価格：通常価格 59,800円（税込）→ 特別価格 49,800円（税込）
対象店舗：
・はつが公式オンラインショップ
・はつが公式オンラインショップ 楽天市場店
・はつが公式オンラインショップ Yahoo！店
・はつが公式オンラインショップ Amazon店
■健康と使いやすさを両立したライカベルのこだわり
1. 発芽玄米おかゆモード搭載（業界初※）
玄米を発芽させたあと、そのまま栄養価の高い「発芽玄米おかゆ」に炊き上げる独自モードを搭載。
消化吸収が良く、ファスティング明けや離乳食、介護食にも理想的です。
※2025年3月時点 当社調べ
「おかゆまで発芽モードで炊けるのが便利。体調に合わせて食べ分けられるのが嬉しい！」（楽天レビューより抜粋）
2. 電磁波を抑える低減構造設計
圧力IHの高火力でありながら、電磁波の影響を低減するシールド設計を採用。
健康意識の高い層や、電磁波感受性を気にされる方にも安心してご利用いただけます。
「IHでも安心感がある」「静かで優しい炊き上がり」とのレビューも寄せられています。
