iPhone修理アイサポ【郡山八山田店】が令和7年10月16日（木）OPEN！
株式会社ギア（本社：東京都新宿区、運営代表者：望月弘晃）はiPhone修理フランチャイズ事業において、アイサポ郡山八山田店を令和7年10月16日（木）にOPENしました。
■アイサポについて
アイサポは「最短30分！即日スピード修理」「高品質かつリーズナブルな修理」でお客様のiPhoneトラブルをサポートする身近なリペアショップです。
iPhone修理のエキスパートとして、修理実績100万台以上の豊富な経験から様々な故障事例の「原因の切り分け」を行い「必要な箇所のみ」を部品単位で修理、余計な修理は一切致しませんので適正価格で修理サービスをご提供いたします。
お客様の大切なiPhoneを、ネジの1本1本までこだわり修理することをお約束致します。
アイサポはiPhoneに関する地域一番店、お客様の笑顔がたくさん集まるお店を目指して参ります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331463&id=bodyimage1】
■アイサポ郡山八山田店より皆様へ
この度、10月16日（木）に『iPhone修理アイサポ郡山八山田店』がOPENしました。
当店は、福島県郡山市八山田の便利なショッピングエリア「ヨークタウン八山田」内のフォトショップ「パレットプラザヨークタウン八山田店」の店内にございます。
「画面交換」や「バッテリー交換」はもちろん、カメラ・充電ポート・スピーカーなど細部の修理にも柔軟に対応しております。
急な故障から長く使いたい方のメンテナンスまで、お客様の大切なiPhoneを丁寧かつスピーディーにサポートいたします。
またお支払い方法も充実しており、クレジットカード決済をはじめ電子マネーやQRコード決済などからお選びいただけます。
地域の皆様にとって安心してご利用いただける郡山のiPhone修理専門店を目指しております。
どんな小さな不具合でもお気軽にご相談ください。
皆さまに安心してご利用いただけるよう、スタッフ一同心を込めて対応いたします。
ぜひご来店をお待ちしております。
【アイサポ郡山八山田店店舗概要】
所 在 地：〒963-8053
福島県郡山市八山田西1-58 ヨークタウン八山田 パレットプラザ店内
営業時間：10時～19時まで営業中（最終受付 18時）
電話番号：0120-401-508
iPhone修理アイサポ郡山八山田店公式HP：
https://www.iphone-support.jp/tenpokoriyamayatsuyamada/
アクセス方法：
・JR磐越西線 郡山富田駅より徒歩15分
・福島交通バス 四十担バス停より徒歩2分
・東北自動車道 郡山ICより車で9分 福島県道296号荒井郡山線沿い
【駐車場】大型無料駐車場あり
■iPhone修理アイサポ公式HP
https://www.iphone-support.jp/
配信元企業：株式会社ギア
