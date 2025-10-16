株式会社プレックス（本社：大阪府大阪市、代表取締役：皆戸 達也）が運営する「寿司×侍×エンターテイメント」が融合した体験型レストラン「陣-浅草」は、この度、新しいコース「職人が教える欲張り３種類の寿司体験ツアーコース」を2025年9月16日より提供を開始しました。これを記念し、オープン以来初となる期間限定特別価格で、既存のスタンダードコースと新コースの両方をご提供します。









新コース「職人が教える欲張り３種類の寿司体験ツアーコース」について

新設された本コースは、「陣-浅草」の魅力を凝縮し、より手軽に楽しめるように設計されました。これまでの「SHOGUN チャレンジツアーコース」が将軍を目指すゲーム性の高い体験である一方、新コースは、職人の技を間近で堪能するライブ感を重視しています。新コースでは、寿司握り体験だけでなく、熟練の職人による日本刀を使った太巻きパフォーマンスや、出汁巻き玉子のライブ実演に加え、“ドーナツ寿司 ”というユニークなコンテンツが盛り込まれています。可愛らしい見た目は、旅の思い出を彩るフォトジェニックなアイテムとして、ご家族や友人、大切な人との旅の思い出作りに最適なプランです。



＜日本刀パフォーマンス＞



＜握り寿司レッスン＞



＜家族の思い出作りに！＞



期間限定！特別価格キャンペーン

新コース登場を記念し、2025年12月10日までの期間限定で、以下の特別価格キャンペーンを実施します。

戦国時代にタイムスリップ？「寿司×侍×エンタメ」お寿司屋さんで武将になれる⁉︎侍ワールドに没入して楽しむ冒険的な寿司の旅！





世界でここだけ！寿司文化とエンターテイメントを融合させた「陣-浅草（JIN-ASAKUSA）」。

「寿司」という日本の伝統文化に、“侍” という歴史的要素と “ゲーム” という、エンタメ性を掛け合わせるコンセプトは、国内外問わずその高いエンタメ性からGoogleマップで4.9の評価を獲得し、99%のユーザーが最高評価を付けています。

◆日本伝統文化である寿司を体験型エンターテインメントに！

本格的な寿司握りの醍醐味も味わいながら、 “ 神戸牛やカニ、イクラ、キャビアなどの食べ比べクイズ “ などのフードバトル、SNS映え必須の “ 寿司ドーナツ “ など、楽しく学べる豊富なコンテンツをご用意。国・世代を問わず、堅苦しくなく楽しく寿司体験をお楽しみいただけます。

「こんな寿司店初めて！」「子どもが寿司嫌いを克服した」「外国人の友達を連れて行ったら大盛り上がりした」などのコメントを沢山いただいています。



＜侍になりきり記念撮影 ＞



＜友達同士で大盛り上がり＞



＜フードバトル ＞



◆ 日本刀や鎧兜、旗が並ぶ、まるで戦国時代のような非日常の空間

戦国時代さながらの店内では、侍の衣装を身につけ寿司握りや日本の食文化を学べます。また、職人の “日本刀巻き寿司パフォーマンス”や“出汁巻き実演 ” は大迫力で日本の忘れられない思い出作りとして外国人観光客を虜にしています。



＜扉の向こうは戦国時代＞



＜クールな日本刀＞



＜店内からのスカイツリー＞



コース内容





◆「職人が教える欲張り3種類の寿司体験ツアーコース（新コース）」1時間20分

「握り寿司」、「 ドーナツ寿司 」、「巻き寿司」の3種類の寿司作り体験をよりお手軽に楽しめる新コース。職人の技を間近で堪能するライブ感も魅力のコースとなっています。

《コース内容のハイライト》

・ 寿司握り体験： 厳選された5種類のネタで、職人から直接指導を受けながら本格的な寿司を握る体験。（寿司早握りゲームもあります）

・ ドーナツ寿司作り： 日本でもほとんど見かけることはない珍しい、可愛らしい見た目でSNS映えする「ドーナツ寿司」作りも楽しめます。

・ 巻き寿司作り体験：職人が直接巻き寿司の作り方から切り方まで丁寧に指導します。

・ 巻き寿司実演： 職人が目の前で巻き寿司を巻き、その後、日本刀を使い、太巻き寿司をお客様に提供するパフォーマンス。

・ 出汁巻き玉子実演：職人が目の前で出汁巻き玉子を焼き上げる、ライブ実演











◆ 「SHOGUN チャレンジツアーコース（おすすめスタンダードコース）」2時間

職人から寿司の握り方を学ぶ「寿司作り（前半）」と「寿司に関するフードバトル（後半）」で将軍を目指して天下統一を目指すというユニークなストーリー仕立てコースとなっています。

ゲームポイントが一番高かったお客様が将軍（SHOGUN）となります。将軍には特別な陣羽織や、兜をご用意しております。クールな衣装と迫力満点な店内で記念撮影をして、思い出を残せます。

《コース内容のハイライト》

・ アペタイザー： 3品盛り合わせをご提供

・ 寿司握り体験： 厳選された10種類のネタを、職人からレッスンを受けながら寿司握りを学ぶ。

・ 寿司早握りゲーム：寿司5貫を一番早く、かつ綺麗に握る競争。勝者にはご褒美もご用意。

・ 出汁巻き玉子実演：職人が目の前で出汁巻き玉子を焼き上げる、ライブ実演。

・ サーモン食べ比べゲーム：2種類のサーモンを食べ、より高級なサーモンかを食べて当てるゲーム。

・ イクラ食べ比べゲーム：本物のイクラとフェイクを食べて当てるゲーム。

・ マグロ食べ比べゲーム：2種類のマグロを食べ比べて、より高級なマグロを食べて当てるゲーム。

・ 巻き寿司実演： 職人が目の前で巻き寿司を作り、その後、日本刀で太巻き寿司をご提供します。職人技と日本刀の迫力あるパフォーマンスを存分にお楽しみください。

・ カニ食べ比べゲーム：本物のカニとカニカマボコを食べて、本物を食べて当てるゲーム

・ ワサビチャレンジゲーム：盛り上がり必須のロシアンルーレットゲーム‼わさびが大量に入った寿司を食べる人はだれか。

・ キャビア食べ比べゲーム：3種類のキャビアを食べ比べて本物のキャビアを食べて当てるゲーム。

・ 和牛食べ比べゲーム：2種類の和牛を食べ比べて、どちらが神戸牛かを当てるゲーム。

◆店舗概要

〇陣-浅草 ＜JIN-ASAKUSA＞

〇URL：https://www.instagram.com/jinasakusa

〇住所：東京都台東区花川戸1-10-14CREAL浅草スカイビュースクエア 4階

〇アクセス：

・東武伊勢崎線「浅草駅」徒歩約1分

・東京メトロ銀座線 「浅草駅」徒歩約3分

・都営浅草線 / 浅草駅」徒歩約5分

・つくばエクスプレス 「浅草駅」徒歩約7分

〇営業時間：11:00～21:00

〇コース受付時間〈各コース1日2回〉

・SHOGUN チャレンジコース：《11：00～》、《18：30～》

・欲張り3種類の寿司体験コース受付時間：《13：30～》、《16：30～》

〇定休日：不定休

〇予約： https://www.tablecheck.com/ja/shops/jin-asakusa/reserve

【株式会社プレックスについて】

本社：〒556-002 大阪府大阪市浪速区幸町2-7-3 りそな・アルテ桜川ビル 5階

代表者：代表取締役 皆戸 達也

設立：1996年8月

電話番号：06-6568-5555（代表）

URL：http://prex.co.jp/

事業内容：

■デリバリー事業

■調理加工食品の製造・販売

■レストラン経営による飲食事業

■全国有名百貨店での催事販売

オンラインショップ販売

■店舗でのスイーツ販売

【一般の方向けのお問い合わせ先】

企業名：株式会社プレックス

担当者名：米田泰大（Yasuhiro Yoneda）

TEL：06-6568-5555