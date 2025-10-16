太子食品工業株式会社 （本社所在地：青森県三戸郡三戸町大字川守田字沖中68 代表取締役社長：工藤茂雄）は、「アーティストGOMAデザイン国産小粒納豆４０ｇ×３」を2025年11月１日より新発売します。

青森県弘前市出身の新進気鋭アーティストGOMA氏とのコラボレーションによる「アーティストGOMAデザイン 国産小粒納豆40g×3」を数量限定・エリア限定で発売いたします。

本商品は、GOMA氏の代表作「ムーンモンスター」「クラウンキャット」をモチーフにした2種類のパッケージデザインを展開。さらに、各デザインの端には本商品のために描き下ろされた新作「Natto wave」を配置。２パックを横に並べることで、デザインがつながって見える仕掛けとなっており、アートと食品が融合したユニークな商品です。

販売売価1５８円(税込み）、販売エリアは青森県限定、販売数５万個限定販売です。

【アーティストGOMAについて】

青森県弘前市出身。下書きを一切行わず、緻密かつ大胆な筆致で描かれる作品は、国内外のアートシーンで高い評価を受けており、今後の活躍が期待される若手アーティストの一人です。



GOMA作品集



【GOMA様からコメント頂いております】

青森を代表する太子食品様とコラボすることになり大変嬉しく思います。小さな頃から太子食品様の商品を食べて育った為、このような機会を頂けて大変光栄です。

今回はGOMA作品の中でも、ファンの皆様に人気のある２作品を使用しました。また２つのパッケージの間にある「Natto wave」という作品は、納豆が生み出す渦が様々な人たちを巻き込み、笑顔にしていくという意味があります。

この納豆を食べて老若男女、笑顔で健康でいる事を願っています。２つのパッケージは真ん中で1つに結合するようにデザインされています。食べ終わった後はパッケージを合わせて作品鑑賞して頂きますと幸いです。



GOMA国産小粒納豆３Pムーンモンスター



GOMA国産小粒納豆３Pクラウンキャット





GOMA NATTOWAVE

