【岐阜県】高さ９０ｍの感動体験、岐阜県庁展望ロビーへ。

岐阜県庁

岐阜県では、県庁舎２０階展望ロビーを土日祝日も含めて開放しています。

展望ロビーは地上９０ｍに位置し、北は飛騨地方の3,000ｍ級の山々から金華山を取り巻く岐阜の街並み、南は名古屋の高層ビル群に至る濃尾平野など、360度を一望することができます。

また、岐阜県産材や美濃和紙、美濃焼タイル、飛騨の伝統技法を用いた家具などがふんだんに使用された大変心地の良い場所となっていますので、岐阜にお越しの際はぜひお立ち寄りください。

なお、下記２・３のとおり閉庁する日及び開放時間を変更する日もございますので、ご注意ください。

【開放の概要】

１ 開放日時

・土日祝日：午前１０時から午後８時まで（最終入庁は午後７時３０分）

・平 日：午前７時３０分から午後５時４５分まで

２ 閉庁日

・以下の日は閉庁します。

【令和７年度】

１１月１５日（土） 、１１月２９日（土） 、１２月１３日（土）

年末年始（１２月２９日（月） から１月３日（土））、

令和８年２月１４日（土） 、２月１５日（日）、３月１４日（土）

【令和８年度以降】

原則毎月第３土曜日

年末年始（１２月２９日から１月３日）

３ 開放時間を変更する日

・令和７年１０月２６日（日）：午前９時から午後５時まで

※今後、閉庁日の追加や特定日における開放時間の変更等を行う場合があります。

最新の開放状況については、ホームページでご確認ください。

トップページ > 県庁舎のご案内 > 県庁舎20階展望ロビーの開放

https://www.pref.gifu.lg.jp/page/447290.html

４ 開放場所

・県庁舎２０階 展望ロビー

※併せて、１階ＧＡＬＬＥＲＹ ＧＩＦＵも開放しています。

ＧＡＬＬＥＲＹ ＧＩＦＵでは、岐阜が世界に誇る遺産をはじめ、ぎふブランドや地域資源などの企画展をご覧いただけます。

５ その他

・土日祝日は、上記４以外には立ち入ることはできません。

・混雑状況により、入場を制限させていただく場合があります。

・安全確保のため、係員の指示に従ってください。

岐阜県庁舎（外観）

岐阜県庁舎20階展望ロビー