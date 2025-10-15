東大阪商工会議所

マイドームおおさか１階に魅せたい10５社・団体が出展！！

第３８回東大阪産業展 テクノメッセ東大阪２０２５

１１月５日（水）・６日（木）開催

多彩な技術を有する製造業が数多く集積し、日本を代表する“モノづくりのまち・東大阪”。その卓越した技術力や独創的なアイデアを一堂にPRする『第38回 テクノメッセ東大阪』を開催いたします。今年のテーマは 「見たい技術！ 魅せたいモノづくり！」。10５社・団体が出展し、最新の製品や技術を披露します。さらに特別企画展では、「見たい！東大阪の万博レガシー！！」と題し、関西万博会期中、東大阪から約120の企業・団体が参画し、世界に向けて発信した先進的な技術や製品を体験いただけます。

VRによる「バーチャル工場見学」

3Dプロジェクターを活用したドーム型空間での「未来の働き方」体験

など、万博本番で披露された革新的な取り組みを、臨場感あふれる形でご覧いただけます。

【Webページ】

http://www.hocci.or.jp/wp/?page_id=7927

モノづくりのまち・東大阪企業の技術力や盛況の２０２５年大阪・関西万博参画企業を紹介

モノづくりのまち・東大阪を中心に多種多様な工業製品を一堂に展示し、全国に向けてその独自性あふれる製品・技術力を発信することにより、出展企業のビジネスチャンスの拡大を図ります。併せて、盛況の２０２５年大阪・関西万博に参画した東大阪モノづくり企業の先進的な技術・製品を再現。後々にレガシーと呼ばれるものになるかもしれない「万博の熱気」そのままに来場者に体感していただきます。

【開催概要】

イベント名称：第38回東大阪産業展「テクノメッセ東大阪２０２５」

開催期間：２０２５年１１月５日（水）１０時～１７時（開会式９時３０分～）

１１月６日（木） ９時３０分～１６時

開催場所：マイドームおおさか１階（大阪市中央区本町橋２-５）

入 場 料 ：無料

主 催：東大阪商工会議所産業展実行委員会

同時開催：第２７回 きたしんビジネスマッチングフェア２０２５with うまいもん市

【主催：北おおさか信用金庫】

備 考：開催に先駆け１１月４日（火）１０時より東大阪商工会議所（東大阪市永和2-1-1）にて

記者会見を実施いたします。詳細はお電話にてお問合せください。

同時開催 東大阪の「大阪ものづくり優良企業賞」受賞企業とのビジネス商談会

東大阪の匠企業（大阪ものづくり優良企業賞受賞企業等）による【商談プレゼン】と「東大阪の匠企業３９社」と「府内企業」との新たな出会いとビジネスマッチングを目的とした【商談会】を開催します。高い技術力と信頼を誇る東大阪の「匠」企業と直接商談できるこの機会に是非ご参加ください。

開催期間：２０２５年１１月５日（水）１３時～１７時

開催場所：マイドームおおさか８階（大阪市中央区本町橋２-５）

内 容 第１部：経営課題解決セミナー＋商談プレゼン（１３時～１４時２０分）

●大阪ものづくり優良企業賞（匠企業）の概要説明

●経営課題解決セミナー

●東大阪の匠企業５社による商談プレゼン

第２部：匠企業との商談会（１４時３０分～１７時）

●予約制による東大阪の匠企業（３９社）との個別商談会（１商談あたり２０分）

申込方法：QRコードの申込書に必要事項を記入の上、

FAX（06-6725-3611）にてお申込みください。

東大阪商工会議所について

商工会議所は、「商工会議所法」に基づく地域の総合経済団体で、全国に515カ所あり、約125万の会員数からなる中小企業の為の大きな組織です。東大阪商工会議所は、1937年に設立され、地域商工業の振興・・発展の為、約６０００会員の力を結集して、地域経済の活性化と新しい時代に対応する経営に役立つサービスの提供の他、各種展示会事業や即売会を実施しています。未加入の方はこの機会に是非ご入会ください。

【会社概要】

会議所名：東大阪商工会議所

本社所在地：〒５７７-０８０９ 東大阪市永和２-１-１

連絡先：（TEL）06-6722-1151 （FAX）06-6725-3611

HP：http://www.hocci.or.jp/