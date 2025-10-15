【あかり薬局 岩倉店】が2025年9月8日グランドオープン

株式会社フラッグス

「予防薬局」という新しいコンセプトのもと、薬剤師・栄養士・鍼灸マッサージ指圧師・理学療法士など、多職種の専門スタッフが在籍する全国でも珍しい薬局を運営しています。

【あかり薬局 岩倉店】グランドオープン！

このたび、4店舗目となる「あかり薬局 岩倉店」がグランドオープンいたしました。

3日間にわたって開催した内覧会には、延べ1,200名を超える方々にご来場いただき、多くの地域の方々にお越しいただきました。

＜あかり薬局 岩倉店＞

住所：〒482-0025 愛知県岩倉市大地新町3-41

電話：0587-50-0804

定休日：水・日・祝

営業日：月・火・木・金 9：00～19：00

土 9：00～16：00

あかり薬局とは

あかり薬局は、地域の皆さまの健康サポートや生活習慣改善のコンサルティングを行う薬局です。

来局された方に心地よい時間を過ごしていただけるよう、待合室は空間・色・光の位置にまでこだわり、安らぎを感じられるデザインとしています。

＜店舗一覧＞

・あかり薬局 小牧店（小牧市常普請2-84）

・あかり薬局 東海店（東海市加木屋町1-139）

・あかり薬局 春日井店（春日井市南下原町3-12-7）

・あかり薬局 岩倉店（岩倉市大地新町3-41） NEW

サービス

調剤薬局の機能にとどまらず、地域の皆さまの「健やかな暮らしづくり」をサポートする拠点として、処方箋をお持ちでないお客さまにもお気軽にお立ちよりいただけるサービスの充実を進めています。

店舗の一角には、健康的なライフスタイルをサポートするための商品を取り揃えています。なかでもオリジナル健康ナッツやデカフェコーヒーは多くのお客さまにご好評で、血糖値やカロリーが気になる方でも安心してお召し上がりいただける商品です。

健康をもっと身近に 誰もが笑顔になれる未来へ

私たち、あかり薬局は患者様に必要な薬をお渡しすることや健康に関する情報提供や相談に向き合い皆さまの健康を総合的にサポートいたします。

私たちが大切にしていることは、地域の皆さまが健康的な生活を送れるライフスタイルのキッカケを提供することです。地域の皆さまを優しく照らし、安心して気軽に訪問できる場所となるよう、全力で努めてまいります。

ご来店を心よりお待ちしております。

フラッグス健康経営宣言

フラッグスは、従業員一人ひとりがいきいきと心身ともに健康であることが、企業の成長や社会への貢献に大切であると考えます。

「 健康サポートを通じて、誰もが笑顔になれる未来へ。」 の実現に向け、お客さまの生活向上をサポートするプロとして、私たちの健康を大切にした経営を推進します。

そして、従業員への積極的な健康づくり支援を通じ、お客様への「キッカケ」を提供することで、社会に貢献してまいります。

代表取締役 降籏 大祐

【会社概要】

会社名 株式会社フラッグス 代表取締役 降籏大祐

所在地 （本社）愛知県名古屋市東区徳川2丁目24-3(TEL：052-325-8205)

業務内容

薬局の経営

医療機器及び健康機器の販売

企業・団体への健康支援サービス業及びそれに伴うコンサルティング業

セミナーやイベントの企画及び運営

貸しスペースの管理及び運営