新感覚！手で持って塗れる「ヤマト糊」「ヤマト糊 タピコ」が『2025年度グッドデザイン賞』を受賞

「ヤマト糊」でおなじみの文具メーカー、ヤマト株式会社（本社：東京都中央区 社長：長谷川 豊）のでんぷん糊「ヤマト糊 タピコ」が『2025年度グッドデザイン賞』（主催：公益財団法人日本デザイン振興会）を受賞しましたのでお知らせします。受賞商品の詳細ならびに評価コメント等は以下のとおりです。

「ヤマト糊 タピコ」

【受賞商品について】

商品名：「ヤマト糊 タピコ」

発売日：2024年3月21日（木）

メーカー希望小売価格：319円（税込）

商品特長：「ヤマト糊 タピコ」は、手を汚さず容器から直接塗ることができるチューブタイプのでんぷん糊です。塗り口は、小さな穴が開いた特殊キャップとし、お子様でも塗りやすいやわらかな容器設計で、スムーズに糊を塗り広げることができます。『手で直接塗りたくないけれど安心な素材の糊を使いたい、使わせたい』といった一定数のお客様の声から生まれました。原料は『ヤマト糊』同様、天然由来のタピオカでんぷんを使用し、安心してご利用いただけます。

詳細⇒https://www.yamato.co.jp/products/tpk/

■審査員の評価 公開コメント

従来のチューブ容器を「持って塗る」というスタイルに特化したデザインが成功している。子どもの握力でも使いやすく、容器としても自立するように、本体の薄さと太さ、成形強度のバランスを取りながら上手くまとめている。チューブのりの正統進化に向けて真面目にデザインされた気持ちよさが現れている。

■2025年度グッドデザイン賞受賞展

多彩なジャンルから選ばれたグッドデザイン賞1500点超が大集合する展示会です。

会期：2025年11月1日(土)～5日(水) 11時～19時

（初日13時開場・最終日18時閉場）

会場：東京ミッドタウン / 入場無料

※賞の詳細などについては、公益財団法人日本デザイン振興会（https://www.g-mark.org/）を参照ください。

◇お客様からのお問い合わせ先：ヤマト株式会社 事業開発部 営業・商品企画開発室

TEL : 03-3662-7456 HP: https://www.yamato.co.jp(https://www.yamato.co.jp)

