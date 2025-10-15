【ラベイユ】世界各国から届くクリスマスシーズン限定はちみつやホッと温まるはちみつチャイが登場！～はちみつで楽しむクリスマス～
L’ABEILLE 株式会社（本社：東京都港区南青山／代表取締役社長 白仁田雄二）が運営する世界12 か国80 種類以上のはちみつを販売するラベイユでは、クリスマスシーズン限定のはちみつやはちみつを使ったドリンク、コンフィチュールを2025 年11 月12 日（水）から数量限定で発売します。
ラベイユ クリスマスプロモーション集合イメージ
■世界各国から届くクリスマスシーズン限定はちみつ＆ホッと温まるはちみつチャイ
【はちみつ】フランス ミエルシャンパーニュ
【はちみつ】ギリシャ クリスマスツリー
はちみつドリンクチャイ ジンジャースパイス
はちみつコンフィチュール ラズベリー
フランス・シャンパーニュ地方に咲く花々から採れた百花蜜「ミエルシャンパーニュ」、ギリシャから届いたクリスマスツリーとして親しまれているギリシャモミの甘露蜜「クリスマスツリー」をクリスマスシーズン限定で発売。「ミエルシャンパーニュ」は、フローラルですっきりとした香りと程よいコクを持ち、フレッシュチーズにかけるとなめらかな食感がとろけ合い、リッチな味わいが楽しめます。
「クリスマスツリー」はキャラメルを思わせるコクと琥珀色の輝きがユニークで、マスカルポーネと一緒にクロワッサンに合わせると最高のマリアージュ。このほか、昨年も好評だった「はちみつドリンクチャイ ジンジャースパイス」が季節限定で登場。5 種類のスパイスとアッサムの茶葉、たっぷりのラベイユハニーをブレンドした特製チャイの素は、温かい牛乳で3 倍に割るとご自宅で簡単に“はちみつチャイ”が楽しめます。クリスマスシーズンのホームパーティーや手土産にもおすすめです。
■ミエラティエからクリスマスケーキ4 種＆はちみつシュトーレン
ミエラティエ クリスマスケーキ集合イメージ
はちみつブランド ラベイユから誕生した世界初のはちみつパティスリー ミエラティエでは、クリスマスブッシュのはちみつを使ってフランス伝統菓子サントノーレをアレンジした「サントノーレ プラリネ ヴァニーユ」、柑橘とアールグレイの組み合わせ「ブッシュ ド ミエル ショコラ アグリューム」などクリスマスケーキ全4 種を11 月1 日（土）から予約販売いたします。また、毎年人気のしっとり深みのある味わい「シュトーレン ミエル」も11 月1 日（土）から発売いたします。
ラベイユ コーポレートサイト：https://labeille.jp/
クリスマスシーズン限定！稀少なはちみつ3 種
クリスマスシーズン限定
■商品名：【はちみつ】フランス ミエルシャンパーニュ
■価格：125g 2,592 円、250g 4,752 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～1 月頃※数量限定のため無くなり次第終了
■養蜂家：トーマス・ペルノー氏
■商品説明：シャンパンで有名なシャンパーニュ地方の花々から採れる百花蜜。フローラルですっきりとした香りと程よいコクを合わせ持つ、上品な味わい。ミルキーな甘みは乳製品との相性がよく、ヨーグルトにかけるとフローラルな香りが引き立ち、スイーツのように。リコッタチーズやクリームチーズ
などのフレッシュチーズに合わせると、なめらかな食感がとろけ合いリッチな味わいが楽しめます。
【はちみつ】フランス ミエルシャンパーニュ
クリスマスシーズン限定
■商品名：【はちみつ】ギリシャ クリスマスツリー
■価格：125g 3,780 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～1 月頃※数量限定のため無くなり次第終了
■養蜂家：スーカス・ニコラオス氏
■商品説明：標高900m 以上の高地に生える、クリスマスツリーとして親しまれているギリシャモミの甘露蜜。採蜜地のヘルモス山は、山全体が国立公園に指定され大部分がギリシャモミで覆われた良質なクリスマスツリーはちみつの産地です。キャラメルを思わせるコクと琥珀色の輝きは、他に似たものが
ないユニークなはちみつ。マスカルポーネと一緒にクロワッサンに合わせるのが格別なマリアージュ。
【はちみつ】ギリシャ クリスマスツリー
クリスマスシーズンおすすめ
■商品名：【はちみつ】オーストラリア クリスマスブッシュ
■価格：125g 2,376 円、250g 4,374 円（税込）
■販売期間：通年
■養蜂家：ロバート・チャールズ氏
■商品説明：世界でも特に空気と水がきれいと言われる、タスマニア島の大自然の中で採蜜されました。クリスマスの時期に花が咲くクリスマスブッシュのはちみつは、濃厚でコクのある香りとガナッシュのようなくちどけ。ホットミルクやアイスクリームに合わせると、バニラのような香りが心地よく拡がります。
【はちみつ】オーストラリア クリスマスブッシュ
パーティーの手土産に はちみつチャイ、コンフィチュールラズベリー
クリスマスシーズン限定
■商品名：はちみつドリンクチャイ ジンジャースパイス
■価格：350ml 2,700 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～1 月頃※数量限定のため無くなり次第終了
■商品説明：5 種類のスパイスとアッサムの茶葉、たっぷりのラベイユハニーをブレンドしたラベイユ特製チャイの素。牛乳で3 倍に割れば簡単に“はちみつチャイ”のできあがり。温かい牛乳でも、冷たい牛乳でも美味しくお召し上がりいただけます。生姜とスパイスがきいていて、飲むと体がぽかぽかと温まります。美味しいけれどスパイスを揃えたり、紅茶を煮出したりと一から作るには少し手間がかかるチャイがご自宅で簡単に作れます。
はちみつドリンクチャイ ジンジャースパイス
冬季限定
■商品名：はちみつコンフィチュール ラズベリー
■価格：115g 1,620 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～2 月頃※数量限定のため無くなり次第終了
■商品説明：「はちみつの香水」といわれるレザーウッドのはちみつで、ラズベリーを煮詰めた贅沢な味わいのコンフィチュール。フルーティーで甘酸っぱい風味と上品で華やかな余韻が魅力。パンケーキやスコーン、トーストに添えると、ラズベリーのフルーティーさと華やかな香りがプラスされリッチな味わいが楽しめます。ガトーショコラにソースのように添えるとラズベリーの甘酸っぱさがアクセントに。
はちみつコンフィチュール ラズベリー
クリスマスシーズンおすすめ
■商品名：ニュージーランド コムハニー ホワイトクローバー
■価格：340g 8,100 円（税込）
■販売期間：通年
■商品説明：「コム」とは蜂の巣の意味。蜂の巣をそのままカットしたコムハニーは、はちみつ本来の濃厚な食感と味わい。パンにのせてトーストすると、蝋がパンにジュワッと染み込む贅沢なハニートーストに。アイスクリームのトッピングやストレートでそのまま楽しんでも。専用のボックスに入っているので、パーティーの手土産にもぴったりです。
ニュージーランド コムハニー ホワイトクローバー
大切な方へ贈りたい クリスマスギフト
クリスマス限定
■商品名：クリスマス はちみつコンフィチュールギフトデュオ
■価格：4,536 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～12 月25 日（木）※数量限定
■商品説明：クリスマスにおすすめのはちみつと季節限定のコンフィチュールをギフトボックスに詰め合わせました。クリスマスギフトにおすすめです。
・はちみつ フランス ミエルシャンパーニュ 125g
・はちみつコンフィチュール（ラズベリー） 115g
クリスマス はちみつコンフィチュールギフトデュオ
クリスマス限定
■商品名：クリスマス はちみつギフトデュオ
■価格：5,292 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～12 月25 日（木）※数量限定
■商品説明：季節限定のはちみつ、クリスマスにおすすめのはちみつをギフトボックスに詰め合わせました。クリスマスギフトにおすすめです。
・はちみつ フランス ミエルシャンパーニュ 125g
・はちみつ オーストラリア クリスマスブッシュ 125g
クリスマス はちみつギフトデュオ
クリスマス限定
■商品名：クリスマス はちみつコンフィチュールギフトトリオ
■価格：5,616 円（税込）
■販売期間：11 月12 日（水）～12 月25 日（木）※数量限定
■商品説明：クリスマスにおすすめのはちみつ、季節限定のコンフィチュールをギフトボックスに詰め合わせました。クリスマスのギフトにおすすめです。
・はちみつ オーストラリア クリスマスブッシュ 125g
・はちみつ ブルガリア アカシア 125g
・はちみつコンフィチュール（ラズベリー） 115g
クリスマス はちみつコンフィチュールギフトトリオ
＜販売店舗＞
全国のラベイユ店舗、ラベイユ オンラインショップ：https://shop.labeille.jp/
※数量限定のため、なくなり次第終了となります
ミエラティエ クリスマスケーキ
はちみつブランド ラベイユから誕生した世界初のはちみつパティスリー。全ての商品に砂糖を一切使わず、ラベイユハニーを贅沢に使い、個々のはちみつの風味が感じられるようにひとつひとつ手作りしています。
■クリスマスケーキご予約期間：2025 年11 月1 日（土）～12 月15 日（月）
※ご予約は店頭でのみ承ります。
■クリスマスケーキお受け渡し期間：2025 年12 月20 日（土）～12 月25 日（木）
※お受け渡し期間中、一部店頭販売もございます
新作
■商品名：サントノーレ プラリネ ヴァニーユ
■価格：4.5 号5,400 円（税込）
■商品説明：フランスの伝統菓子サントノーレをクリスマスブッシュはちみつを使って、ミエラティエ流にアレンジ。アーモンドとピーカンナッツをキャラメリゼして作ったプラリネベースのクリームを中心にして、甘酸っぱいフランボワーズのクリーム、ほろ苦いキャラメルクリームがアクセント。
サントノーレ プラリネ ヴァニーユ
新作
■商品名：ブッシュ ド ミエル ショコラ アグリューム
■価格：4 号4,536 円、5 号5,940 円（税込）
■商品説明：柑橘とアールグレイを合わせたショコラのブッシュドノエル。ムースショコラの中心には、柑橘のコンフィとリンデンのはちみつを使ったジュレ、柑橘のクリーム、アールグレイのヴァバロワをしのばせて。
ブッシュ ド ミエル ショコラ アグリューム
新作
■商品名：フロマージュ ノエル ピスターシュ
■価格：4 号5,184 円（税込）
■商品説明：ミルキーなミエルシャンパーニュはちみつを使ったピスタチオとベリーの濃厚なベイクドレアのチーズケーキ。ピスタチオの濃厚なベイクドチーズケーキにベリーのマスカルポーネムースを重ねました。ミエルシャンパーニュはちみつとベリーのジュレがアクセント。ハニカム柄のチュイルを飾って。
フロマージュ ノエル ピスターシュ
クリスマス限定
■商品名：シャンティ ミエル ノエル
■価格：4 号4,536 円、5 号5,616 円、6 号6,912 円（税込）
■商品説明：ミエラティエ定番人気のいちごのショートケーキ。たっぷりのはちみつ生クリームとはちみつジュレをのせたクリスマス限定デザインで登場。スポンジにたっぷりと染み込ませたホワイトクローバーのはちみつシロップが、やさしい甘さといちごの酸味を引き立てます。
シャンティ ミエル ノエル
クリスマス限定
■商品名：シュトーレン ミエル
■価格：3,996 円（税込）
■販売期間：2025 年11 月1 日（土）～12 月25 日（木）※数量限定
■商品説明：クリスマスを待ちわびながら楽しむミエラティエ特製のはちみつシュトーレン。フランス産ヒースはちみつが素材の味や香りを引き立てる贅沢な味わいです。シュトーレン生地に、ヒースはちみつで漬け込んだドライフルーツ、ナッツ、外側と中心には自家製ローマジパンを使い、しっとり深みのある味わいに仕上げました。
【シュトーレン ミエル オンラインショップ限定販売】
■販売期間：11 月12 日（水）10:00～ 30 台限定発売
■価格：4,800 円（税込・送料込）
https://shop.labeille.jp/
シュトーレン ミエル
＜販売店舗＞
ミエラティエ https://labeille.jp/mielatier/
ブランド紹介
■ラベイユ ブランド紹介
1946 年創業の蜂蜜ブランド。自社養蜂場の蜂蜜と世界の養蜂場を訪ねて買付けた世界12 か国80 種類以上の蜂蜜、蜂蜜食品などの商品を国内18 店舗とオンラインショップで販売しています。全国の店舗では、蜂蜜のソムリエである販売スタッフがお客様にぴったりの蜂蜜をご提案します。蜂蜜には、蜜源となる花に由来する風味があり、採れる花によって風味が異なります。ラベイユは生産者としての歴史や経験で培った独自の品質基準を元に生産・仕入から販売までを一貫して行い、採れ立ての蜂蜜の風味を大切にお届けしています。
ラベイユ麻布台ヒルズ 外観
■ラベイユ ショップリスト
＜首都圏エリア＞
荻窪本店、日本橋三越本店、新丸の内ビルディング、GINZA SIX、松屋銀座、麻布台ヒルズ、渋谷ヒカリエ、小田急百貨店新宿店、東武百貨店池袋店、荻窪店（LUMINE 荻窪）、そごう横浜店
＜中部・東海エリア＞
松坂屋名古屋店、ジェイアール名古屋タカシマヤ
＜関西エリア＞
阪神梅田本店、大丸心斎橋店、高島屋大阪店、大丸神戸店
＜九州エリア＞
福岡三越
■ミエラティエ ブランド紹介
蜂蜜ブランド ラベイユから誕生した世界初の蜂蜜パティスリー。ミエラティエとはMIEL（蜂蜜）とPATISSIER（パティシエ）を組み合わせ、「蜂蜜菓子職人」という意味で名付けました。ブランドロゴ
には、蜂蜜スイーツが世界に広がり、花から採れる蜂蜜が人の生活に必要とされるようになり、地球が花であふれてほしいという想いを描いています。全ての商品には砂糖を一切使わず、ラベイユハニーを
贅沢に使い、個々の蜂蜜の風味が感じられるオリジナルスイーツです。
ミエラティエ 外観
■ミエラティエ ショップ概要
営業時間 11:00～19:00
定休日 火・水曜（祝日の場合は営業）
所在地 東京都杉並区天沼3-6-25
連絡先 TEL:03-3392-8022
アクセス方法 荻窪駅北口より徒歩6 分
＜そのほか＞
ラベイユ オンラインショップ https://shop.labeille.jp/
ラベイユ コーポレートサイト https://labeille.jp/
※予告なく、価格・販売期間が変更になる場合がございます。