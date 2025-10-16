タイトル:

日本初（当社調べ）―芦屋市ふるさと応援納税の電子クーポンで先進口腔ケア「ブルーラジカルP-01＋ALPDC整菌療法」を提供開始。芦屋市外在住者が歳末（2025年12月）から芦屋ラポルテ歯の予防クリニックで体験可能に

リード文:

CELUMIX株式会社（本社：兵庫県芦屋市、代表取締役：栗山拓也）は、芦屋ラポルテ歯の予防クリニックにおいて、芦屋市ふるさと応援納税の電子クーポンを活用し、先進的な「ブルーラジカルP-01＋ALPDC整菌療法」を2025年歳末より提供開始します。寄附で地域を応援しながら、“善玉菌を育てる”新コンセプトの口腔ケアを受けられる、日本でも稀有な取り組みです（国内初当社調べ）。

文章①（導入部分）

WHO（誰が）

CELUMIX株式会社は、歯科医師・栗山拓也が2017年に設立した予防歯科発のマテリアル＆ケア・イノベーション企業です。クリニック拠点は「芦屋ラポルテ歯の予防クリニック」。代表の栗山は30年以上の臨床経験を背景に、地域医療と研究開発を往復する形で独自の口腔ケア技術を磨いてきました。

WHAT（何を）

当社の中核は、独自成分「ALPDC™」を用いた“整菌”（口腔内フローラ最適化）コンセプト。今回、非侵襲・短時間の先進ケア「ブルーラジカルP-01」と統合した“クリニック品質”のALPDC整菌療法を、芦屋市ふるさと応援納税の電子クーポンで受けられる仕組みを実装します。対象は芦屋市外にお住まいの寄附者の方です。

HOW（どのように）

寄附者は芦屋市に寄附→受け取った電子クーポンで芦屋ラポルテ歯の予防クリニックの対象メニュー（ブルーラジカルP-01＋ALPDC整菌療法 等）に充当。キャッシュレスでわかりやすく、寄附が地域の健康価値へ直結する体験設計としました。

WHY（なぜ）

「予防は治療に勝る」。むし歯や歯周病の再発をくり返す“いたちごっこ”から人々を解放したい――そんな願いから、当社は従来の“無差別殺菌”に代わる“選択的抑制＋育菌”の整菌アプローチを打ち出してきました。寄附で地域を応援しつつ、科学的根拠に基づく予防ケアを受けられる新しい公共×医療モデルを、芦屋から全国に広げていきます。

背景：CELUMIXは2025年6月「兵庫を代表する企業100選」に選出、また「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」に登録。地域と地球にやさしい医療・素材づくりを掲げ、口腔から健康寿命をのばすことをビジョンに歩んでいます。

文章②（メイン・説明部分）

1) 取り組みの経緯と苦労

歯科医療は長らく「症状が出たら治す」対症療法が主流でした。しかし臨床の現場で見える現実は、治療後の再発。その根底には、口腔内の微生物叢（フローラ）バランスの乱れが横たわっています。

栗山は1990年代から一貫して「再発の根を絶つには、菌叢の生態系を整えることが不可欠」と考え、臨床と研究を往復。2017年のCELUMIX創業後は、選択的に悪玉菌を抑え、善玉菌を育てる独自成分ALPDC™の探索・最適化に注力しました。

同時に、非侵襲・短時間で患者負担が少ない“次世代のクリニックケア”としてブルーラジカルP-01の導入に挑戦。素材研究と臨床オペレーションを擦り合わせる過程では、濃度・接触時間・適用順序・ホームケアとの接続設計など、多数の検証と“現場で使える手順”の作り込みが必要でした。

そして2025年、公共の仕組み（ふるさと応援納税）と接続することで、寄附→先進ケア体験→地域の健康価値向上を一気通貫で実現する“芦屋モデル”を実装。制度の理解促進や電子クーポン運用の導線整備など、医療・行政・市民それぞれに優しいUXをデザインしました。

2) 特徴と自社ならではの強み（解像度高く）

整菌コンセプト × 先進臨床

ALPDC™は“すべてを殺す”のではなく、口腔フローラの最適化を志向。悪玉の過増殖を選択的に抑え、善玉菌の育成を目指すアプローチです。ここに、ブルーラジカルP-01（非侵襲・短時間を志向する先進ケア）を院内で統合し、口内での即効性と持続性の橋渡しを図りました。

クリニック／ホームのハイブリッド設計

受療直後のコンディションをALPDC™のホームケア（マウスウォッシュ等）でやさしく保ち、戻さない。院内処置と生活動線を“一本のプログラム”として設計することで、再発リスク低減を狙います。

公共×医療の新UX：電子クーポン

芦屋市外在住の寄附者が、電子クーポンで先端ケアを体験可能。受付～決済までキャッシュレスかつ透明性の高い導線で、寄附効果が地域と寄付者の健康に可視化されます。

臨床家発スタートアップの“現場解像度”

代表は歯科医師歴30年以上。チェアサイドの“つまずき”を知り尽くしたうえで、素材・手順・教育まで一体で磨き込み。導入初日から現場で回せる実装力が強みです。

サステナビリティへの配慮

研究・素材・運用の各段階で、SDGsの視点（健康、衛生、資源配慮）を徹底。地域から“地球にやさしい医療”のロールモデルを目指します。

3) 期待できる成果と今後の波及

再発リスクへの多面的アプローチ：フローラ最適化×先進院内ケア×生活動線設計で、短期の実感と中長期の安定を両立させる設計。

医療費の未然抑制への貢献：予防のベクトルを強め、将来の重症化・抜歯・全身合併症リスクの抑制に寄与することが期待されます。

公共の新しいカタチ：寄附→電子クーポン→先端予防ケアという公共×医療の新体験は、芦屋市独自の展開です。

地域ブランドの強化：芦屋発“上質な予防体験”は、健康志向の観光／関係人口の拡張にもつながります。

※医療の効果には個人差があります。適応・禁忌、費用負担、治療内容の詳細は医療機関でご説明します。医療費控除の可否は所管税務署等へご確認ください。

ご利用の流れ（概要）

芦屋市外在住の方が芦屋市へふるさと応援納税

電子クーポンを芦屋ラポルテ歯の予防クリニック内で発行・受領

芦屋ラポルテ歯の予防クリニックで対象メニュー（ブルーラジカルP-01＋ALPDC整菌療法 等）に充当

受療後はALPDC™ホームケアで“戻さない設計”をサポート

提供開始時期

2025年歳末（12月）より順次提供開始予定

想定ターゲット・ペルソナ

ヘルスコンシャスなビジネスパーソン：短時間で確かな実感を求める方

再発予防に本気で取り組みたい層：歯周・口臭・口腔環境の総合改善を志向される方

家族の健康寿命を延ばしたい保護者：やさしいケアで生活動線にのるものを選びたい方

ウェルビーイング志向の富裕層・訪日層：上質な予防体験と地域貢献を両立したい方

当社は「日本初」の表記について、ふるさと納税“電子クーポン”を活用した先進口腔ケア（ブルーラジカルP-01＋ALPDC整菌療法）提供というスキームを指しています（2025年10月時点、当社調べ）。

文章③（まとめ：展望）

CELUMIXは、口腔から全身の健康へと連なる“予防の幹”を太くする企業です。今回の芦屋モデルを起点に、

臨床データの蓄積と公開（症例研究・患者報告アウトカムの整備）

教育プログラムの共創（歯科医療者・衛生士・トレーナー育成）

自治体・事業者連携の拡大（電子クーポン×予防の標準化）

素材・プロダクトの進化（ALPDC™の応用拡張、やさしい設計・環境配慮）

を推進します。

「予防は治療に勝る」という信念のもと、科学的で、やさしく、持続可能な口腔ケアを世界標準へ。芦屋から、未来の当たり前をつくります。

会社概要・事業内容

会社名：CELUMIX株式会社

所在地：兵庫県芦屋市

代表者：代表取締役 栗山 拓也

設立：2017年

理念：「予防は治療に勝る」「口腔内の健康を通じて人々の全身の幸福に貢献する」

事業内容

オーラルケア事業：独自成分ALPDC™を配合したマウスウォッシュ「ナチュラルオーラルリンス」等の研究開発・製造・販売

歯科材料の研究開発：臨床現場ニーズに根ざした新素材・新手順の設計

先端材料研究：整菌コンセプトを基盤にした素材・処方の開発

沿革（抜粋）

1996年：神戸大学口腔外科で研修

2017年：CELUMIX株式会社を設立（代表取締役 就任）

2020年：事業構想大学院大学 修了（事業構想修士 MPD）

2022年：芦屋ラポルテ歯の予防クリニック開院

2025年：「兵庫を代表する企業100選」に選出（地域を代表する企業として注目）／「ひょうご産業SDGs推進宣言事業」に登録

提供拠点

芦屋ラポルテ歯の予防クリニック（芦屋市内）

※本プログラムの対象は芦屋市外在住の寄附者です。

※詳細な対象メニュー、価格、予約方法、適応・禁忌等はクリニックでご案内します。

遠方の方は芦屋市内でのホテルのご紹介のご相談を承っております。

注意事項

本リリースにおける医療関連の表現は、説明目的であり、効果効能を保証するものではありません。個々の状態に応じて結果は異なります。

ふるさと応援納税電子クーポンの発行条件・有効期限・利用規約は、制度・自治体の定めに従います。最新情報は芦屋市および当社・クリニックの案内をご確認ください。

「日本初（当社調べ）」の表記は、2025年10月時点での当社独自調査に基づくものです。

メディア様からの取材や講演会のご依頼など積極的に受け付けております。