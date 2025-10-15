京都大学発CO2分離膜スタートアップOOYOO、シードエクステンションラウンドにて総額約3億円の資金調達を実施

株式会社OOYOO

京都大学発のCO2分離膜スタートアップ 株式会社OOYOO（本社：京都市下京区、代表取締役：大谷 彰悟、以下「OOYOO」）は、シードラウンドのエクステンションとして、総額約3億円の第三者割当増資を実施したことをお知らせします。これにより、OOYOOのシードラウンド累計調達額は約7.4億円となりました。今回の資金調達により、CO2分離膜の社会実装及び量産体制の構築を一層加速してまいります。

■ 資金調達の概要

調達金額：約3億円（シードラウンド累計約7.4億円）

資金調達の種類：第三者割当増資

ラウンド：シードエクステンション

引受先企業：

■ 調達の背景と目的

- 三菱ＵＦＪキャピタル株式会社- 京都キャピタルパートナーズ株式会社- 中信ベンチャーキャピタル株式会社- みずほキャピタル株式会社- 未来創造キャピタル株式会社（みずほリース株式会社CVC）

OOYOOは、京都大学 iCeMS（物質-細胞統合システム拠点）発の先端ポリマー技術を基盤に、CO2回収コストを抜本的に削減する高性能分離膜を開発しています。従来の吸収・吸着法と比較して、大幅な消費エネルギー削減とシステムのコンパクト化を両立するこの技術は、CCUS（Carbon Capture, Utilization and Storage）実装の鍵を握る基盤技術として注目されています。

OOYOOは、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（NEDO）「GX分野のディープテック・スタートアップに対する実用化研究開発・量産化実証支援事業（GX事業）」に採択されており、現在は支援プログラムの一環として分離膜を搭載したCO2回収システムのスケールアップを進めています。今回の資金調達は、これらの活動をさらに加速し、実用化フェーズへの移行を支えるものです。

OOYOOはCO2分離膜をCCUSインフラの標準技術とすることで世界規模でのカーボンニュートラル社会の実現を目指しています。国内外の産業界およびエネルギーセクターとの連携を通じて、社会実装とグローバル展開を加速していきます。

■ 代表取締役 大谷 彰悟コメント：

今回のラウンドでは、三菱UFJキャピタル、京都キャピタルパートナーズをはじめ、グローバル、全国規模、そして地域に根ざした銀行系ベンチャーキャピタルの皆様にご参画いただけたことを大変心強く感じています。金融・地域・産業それぞれのネットワークを持つ皆様との連携は、OOYOOが目指す”京都発のカーボンニュートラル社会”の実現に向けて極めて重要となります。京都大学発の先端材料技術を基盤に、CO2削減のボトルネックを解消し、世界に通用するカーボンソリューションの社会実装を進めてまいります。

■株式会社OOYOOについて

OOYOO は、京都大学 iCeMS 教授 Easan Sivaniah らの研究成果を基盤に設立されたディープテック・スタートアップです。独自の高分子膜構造設計により、CO2とその他のガスを高効率に分離することが可能で、従来の吸収・吸着法と比べて大幅なエネルギーコスト削減とシステムの小型化を実現します。現在、国内の発電所・化学プラント等で複数の実証プロジェクトを展開中です。

■ 会社概要

会社名 株式会社OOYOO

所在地 京都府京都市中京区中堂寺南町134番地

代表者 代表取締役 大谷 彰悟

設 立 2020年1月

資本金 217.5百万円

事業内容 空気やその他のガス分離技術の開発およびその製品の販売

U R L https://www.ooyoo.co.jp/

■ 採用募集について

OOYOOでは我々の技術を通じて持続可能なカーボンニュートラル社会を実現する技術開発および事業開発メンバーを積極的に募集しています。OOYOOは京都大学発のスタートアップ企業として、革新的な技術をグローバルに届けることを目指しており、これからの事業拡大をともに走り抜けてくれるメンバーを募集しています。

ご興味のある方は、弊社ホームページの問い合わせフォームからご連絡をお待ちしております。

詳細はこちらをご覧ください ⇒ https://www.ooyoo.co.jp/careers/

■ 本件に関するお問い合わせ先

株式会社OOYOO 広報担当

Email: info@ooyoo.jp