銀座一丁目にヴァン クリーフ＆アーペルの新たなブティックが誕生

2025年10月3日、ヴァン クリーフ＆アーペルは銀座一丁目に新たなブティックをオープンしました。260平方メートルを超える広さの店内は、メゾンの魅惑的な世界と卓越した職人技を、個人的な体験を通して発見できる親密な空間として構想されました。

ヴァン クリーフ＆アーペル 銀座１丁目店 ファサード

東京の銀座中央通り沿いに位置するこのブティックは、ヴァン クリーフ＆アーペルの象徴的なロザンジュ模様のファサードデザインを日本で初めて採用しました。メゾンのモノグラムを想起させるこのモチーフは、黒の背景に柔らかなゴールドのグラデーションで施されています。

1階のエントランスホールでは、回遊ができるよう中央に設えられたショーケースに展示される、アルハンブラ、ペルレ、フリヴォルなどの象徴的なコレクションをご覧いただけます。これらの作品は、ヴァン クリーフ＆アーペルの100年以上にわたるジュエリーの専門性を物語ります。さらに室内装飾の仕上げとして、花や蝶などの自然のモチーフが、金箔で装飾された壁に手描きで描かれています。

1階 ブティック エントランスホール

2階では、ヴァン クリーフ＆アーペル独自の厳格な基準に沿って、細心の注意を払い選ばれた宝石のみを使用した、マリッジリングやソリティアリングのコレクションをご覧いただけます。ここでは、ジュエリーのサヴォアフェールと時計制作、メティエダールが融合したポエティック コンプリケーション コレクションに代表されるタイムピースも揃います。

2階 店内

ブティック奥のプライベートな空間には、ヴァン クリーフ＆アーペルの物語を伝える書籍やオブジェが並び、その魅惑的な世界を紹介します。また、このブティックではエレガントで広々とした2つのVIPルームをご用意しています。1階の「アールデコ サロン」は、大胆な幾何学模様やゴールドなどのモチーフを取り入れた洗練されたデザインが特徴です。2階の「ポエティック サロン」は、明るく柔らかな色調で、メゾンのポジティブなビジョンを体現します。壁には花や動物をモチーフにした、緻密な手刺繍を施したパネルがあしらわれました。

2階 VIPルーム

柔らかな光と色合いに包まれた2つのサロンでは、正面の装飾パネルにヴァン クリーフ＆アーペルが大切にするインスピレーションの源である自然を詩的な映像で映し出しています。

メゾンの卓越性へのこだわりを反映したこのブティックは、職人技、創造性、そしてエレガンスを湛える親密な空間を提供します。

ヴァン クリーフ＆アーペル 銀座１丁目店

東京都中央区銀座1-7-10

03-3563-1906

www.vancleefarpels.com

営業時間

11:00 - 19:00

不定休

ヴァン クリーフ＆アーペルについて

1895年、アルフレッド・ヴァン クリーフとエステル・アーペルの結婚を機に、1906年パリ ヴァンドーム広場22番地に創業したヴァン クリーフ＆アーペル。その後一世紀以上にわたり、ミステリーセット(TM)技法やミノディエール、ジップネックレス、アルハンブラ(R) モチーフなど、詩情あふれる独創的な作品を生み出す卓越性と創造性に秀でたハイジュエリーメゾンとして、世界中でその地位を確立してきました。心を揺さぶる特別な個性を持った宝石（ピエール ド カラクテール(TM)）と、「黄金の手」と呼ばれるメゾン専属の職人たちが伝えるサヴォアフェールから生まれる、魔法のように人を魅惑するジュエリーと時計の数々。 自然やクチュール、ダンス、空想の世界から着想を得て、メゾンは時を超える美と調和の世界を描き続けています。