働く、働きたい女性が集まるコミュニティと女性専門キャリア・転職パートナー企業との業務提携を発表。働くことに前向きな女性のキャリアを後押し

働くことに前向きな女性向けコミュニティ「sorubis community」を運営する株式会社ソルビス（本社：東京都世田谷区太子堂2-17-5 佐藤ビル3階、代表取締役：玉村優佳）は、頑張る女性に徹底的に寄り添う、転職パートナー「HER BEST」を運営する合同会社BeATと業務提携し、コミュニティメンバー向けキャリア相談サービスを開始したことをお知らせいたします。

■サービス開始の背景

厚生労働省によると、令和4年の女性の労働力人口は3,096万人となり、21年ぶりに正社員人口が非正規雇用者を超えました。正社員として働きつづける女性が増えた今、働く女性が自分の能力を存分に発揮し成長できる場を探すため、誇りを持って仕事に向き合う女性も増えてきました。と同時に、20代後半から女性特有のキャリアの悩みを持つ女性が多くいることも事実です。

sorubis communityでは、約200人の参加メンバーから「キャリアに関する専門的な相談の場がほしい」との声を多くいただいており、この度、実務経験豊富な女性専門のキャリア・アドバイザーとの提携により、メンバーのキャリア支援体制を強化することといたしました。

■提携キャリアアドバイザーについて

合同会社BeATが展開する女性に特化した転職支援サービスは、日本の女性が自分らしく成長できる場を提供することを目指しています。国内大手製造業、外資金融サービス、そして急成長するベンチャーなど多様な経験を積んできたキャリアアドバイザーが、求職者に最適なポジションをご提案し、次のステップへの挑戦を支援します。家庭と育児を両立する長期的なキャリア形成をサポートできることを強みに持ちます。

【メッセージ】

執行役員 景山 巴留乃氏

株式会社ソルビスを通じてsorubis communityの皆様と関われることを大変光栄に思います。女性は結婚や出産といったライフイベントがキャリアの重要な局面と重なりやすく、その影響を受けやすい現実があります。また、「女性はこうあるべき」という無意識のバイアスにより、本音を口にできず我慢してしまう場面も少なくありません。こうした中で、安心して想いを語り合い、学びを得られる場をつくるというsorubis communityのビジョンに強く共感しています。キャリアについて悩むコミュニティの皆様の、新しいアクションに繋がるお手伝いができればと思っております。

■ご連携イメージ

sorubis communityの中では、日々あらゆる情報発信やイベントを行いメンバーの皆様に気づきと学びを提供し、コミュニティとしての繋がりの創出を行っています。働くことに前向きな女性たちの輪に入ることで、今後のキャリアについても考える機会が増えていくことと思います。その中で、キャリアや転職について相談したい場合にHER BESTの担当者にお繋ぎさせていただき、より自分に合ったキャリア選択をご支援いたします。

また、HER BESTからは働く女性に関する知見（市場や課題、解決策など）をコミュニティに提供いただき、情報とヒトの流動を行っていくイメージで連携を行ってまいります。

HER BESTとsorubis communityの連携イメージ



【株式会社ソルビス代表のコメント】

ソルビスのコミュニティでは、信頼できる情報発信と繋がりの創出を心がけて運営しています。今回、合同会社BeAT様と連携させていただくにあたって対話を重ねてまいりましたが、執行役員である景山 巴留乃様から、

「バリバリ働くことばかりが女性の働き方ではない」

「もっと自由に、やりたいことに挑戦できる選択肢があっていいはず」

「女性が働きやすい企業との連携を進めている」

といったお話をいただきました。”あらゆる特性や境遇にある人たちが、自分自身を理解し認めた上でやりたいことに踏み出せる社会”というソルビスが目指すビジョンととても親和性が高いと感じましたし、実際にsorubis communityにはあらゆる状況やステータスの女性にご参加いただいています。メンバー様に、合同会社BeAT様であれば安心してご紹介させていただけると考え、今回ご連携させていただくこととなりました。

メンバー様にはsorubis community内のコミュニケーションで多様な価値観や学びを得ていただき、キャリアや転職の相談をしたい！となったタイミングで信頼できる転職エージェントへとシームレスにお繋ぎさせていただきます。

■ sorubis communityについて

sorubis communityは、約200人が参加する「働くことに前向きな女性向け」のコミュニティです。ココロとカラダのこと、キャリア形成、妊娠や出産のことなど、働き続けるための障害を取り除き、働き続けることに前向きな女性向けのサードプレイスとして運営しています。また、sorubis community は「信頼できるサービス・情報を提供する」ことを軸にして運営しております。年齢・職歴は不問。「働くことに前向き」な女性であれば、現在働いていない方も歓迎です。ご参加希望の方は以下の申し込みフォームからご参加いただけます。

https://www.sorubis.co.jp/blank-3

■ 今後の展開

今回の提携を皮切りに、sorubis communityでは女性のキャリア支援をさらに充実させ、メンバーが各自のライフステージに応じて活躍できる環境づくりを推進してまいります。

