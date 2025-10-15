車輪付きヒューマノイドロボットUBTECH「Cruzr S2」販売開始 ─ 業務自動化・効率化を強力に推進

株式会社GA Robotics

株式会社GA Robotics（ジーエーロボティクス）は、UBTECH（ユービーテック）社製ヒューマノイドロボット「Cruzr S2」の販売を開始します。Cruzr S2は、安定した車輪駆動により、長時間かつ広範囲を自律移動できるのが特長です。高度な音声対話機能やカスタマイズ性を備え、商業施設での案内、病院・工場での遠隔コミュニケーションなど、製造、産業、医療をはじめとする多岐にわたるビジネスシーンのRPA（ロボットによる業務自動化）を強力にサポートします。

Cruzr S2

車輪付きヒューマノイドロボット「Cruzr S2」Cruzr S2の特長- 運搬に特化した設計

安定した車輪型駆動と大容量の積載スペースを備え、物流倉庫、製造ライン、医療機関などでの物資搬送を効率化。

- 長時間稼働・広範囲移動

車輪型プラットフォームにより長距離・長時間の移動が可能で、日常的な運搬作業を自動化。

- 産業現場での活用に最適

製造現場の部品供給、病院での薬剤や検体搬送、物流拠点での商品配送など、オフィス用途よりも産業・医療現場での活用に特化。

管理システムとの連携

Cruzr S2は以下の方法で既存のシステムと統合可能です。

- API/SDKによるシステム統合

在庫管理システム（WMS）、製造実行システム（MES）、病院内物流システムなどとAPI経由で連携し、運搬指示を自動的に受信可能。

- クラウドプラットフォーム接続

ネットワークを介してクラウド管理システムに接続、リアルタイムで稼働状況や位置情報を共有。

- タスクスケジューリング

複数台のロボットを一括管理し、配送ルート最適化や稼働計画をシステム上で自動割り当て。

その他の特長- マルチモーダル音声対話：自然な対話を実現し、案内や接客業務をサポート- 自律走行ナビゲーション：高度な障害物回避機能により安全な移動を実現- AI搭載プラットフォーム：Intel i7 + NVIDIA Orin構成、最大550TOPSの演算能力- システム連携機能：CRM、入館管理、予約管理など既存の管理システムと連携可能。複数台のロボットを遠隔から統合管理でき、業務効率化を支援- 多彩な応用シナリオ：教育機関での研究、商業施設での案内、医療・介護現場での支援、物流倉庫での巡回・点検など

仕様概要- 高さ（Height）：176 cm- 自由度（DOF：Degrees of Freedom）：44 DOF- センサー：RGBDカメラ、IMU、マイクアレイ- バッテリー：30Ah + 予備3Ah（ホットスワップ対応）、稼働時間 約8時間

Cruzr S2 製品ページ

https://ga-robotics.co.jp/products/cruzr-s2/(https://ga-robotics.co.jp/products/cruzr-s2/)

GA Roboticsは、先進のロボティクス技術を活用し、お客様のデジタルトランスフォーメーション（DX）を力強く支援します。深刻化する人手不足や生産性向上といった課題に対して、ロボットの導入を通じて現場の革新を促進し、持続可能なビジネスの成長に貢献してまいります。

https://ga-robotics.co.jp/(https://ga-robotics.co.jp/)