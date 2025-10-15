KinstaがWeb制作会社の成長を支援する新エージェンシーパートナープログラムを提供開始

Kinsta Inc.Kinstaのエージェンシーパートナープログラム

WordPressに特化したマネージドサーバーを提供するKinstaは、Web制作業の成長を後押しする既存のパートナープログラムを刷新しました。高速で信頼性の高いサーバーを利用しながら、事業の成長を加速させたいWeb制作会社に適したプログラムです。

Kinstaが堅牢なインフラと新たな収益機会をもたらし、Web制作会社がサイト開発と顧客サポート業務に専念するという連携体制により、クライアントへの優れたサービス提供をよりスムーズに実現できます。営業や顧客サポートに役立つ資料、共同マーケティングの機会、毎月のアフィリエイト報酬、リード紹介といった特典も用意されています。

事業規模に合わせた3つのレベルと特典

エージェンシーパートナープログラムには、事業規模に合わせて「Entry」「Select」「Elite」の3つのレベルがあり、各レベルに応じた以下の特典を無料で受けることができます。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/109536/table/23_1_316adaa24f6df15099dd55642c0266b8.jpg?v=202510160757 ]

* 2025年10月9日時点の為替レートに基づく

** Web制作会社自社サイトの契約に限定されず、管理する顧客のサーバー契約も合算

クライアントや見込み顧客に信頼感を示すことができるパートナーバッジは、全レベルで提供されます。SelectおよびEliteレベルは、Kinstaのエージェンシーディレクトリへの掲載や、共同マーケティングの機会に加え、専門とするサービスを探しているKinstaの顧客を紹介してもらうことができます。

Eliteレベルには専任のマネージャーが付き、ビジネス戦略やプロジェクトの相談など、よりきめ細やかな支援を受けることができます。さらに新機能への早期アクセスにより、Kinstaの最新機能をいち早く導入可能です。

「サーバー」の枠を超え、ともに成長するビジネスパートナーに

サーバー提供にとどまらず、Web制作会社の成長を共に実現する真のパートナーシップを築くことが、このプログラムの目的です。数百社のWeb制作会社を支援してきた経験を通じて、Web制作業特有の要件を深く理解し、柔軟で信頼性の高いサーバー、いつでも利用できる迅速なサポート、そして収益拡大の機会を提供します。

エージェンシーパートナープログラムの詳細はこちらをご覧ください。

https://kinsta.com/jp/agency-partner-program/（ランディングページ）

https://kinsta.com/jp/blog/agency-partner-program/（プログラムの解説記事）

企業紹介

＜Kinstaとは？＞

Kinsta（キンスタ）は、WordPressに特化したマネージドクラウドサーバーを提供する企業です。高性能なサーバー環境と、サイト管理の負担を軽減する多数の機能を全プランでご利用いただけます。24時間365日の日本語対応サポート、Cloudflareの統合、自動バックアップ、徹底したセキュリティが強みであり、世界中で14万以上のお客様にご利用いただいています。詳細は https://kinsta.com/jp/ をご覧いただくか、https://kinsta.com/jp/contact-us/ からお気軽にお問い合わせください。

● 当社紹介

https://kinsta.com/jp/about-us/

● WordPress専用マネージドクラウドサーバー

https://kinsta.com/jp/wordpress-hosting/

● WordPress専用マネージドクラウドサーバーの料金プラン一覧

https://kinsta.com/jp/pricing/