ダイレクトクラウドがDXの総合展「Japan DX Week【秋】」に出展

株式会社ダイレクトクラウド

ファイルサーバーのDXから生成AIまでサポートする株式会社ダイレクトクラウド（本社：東京都港区、代表取締役：安 貞善、以下ダイレクトクラウド）は、2025年10月22日（水）～10月24日（金）に幕張メッセで開催されるDXの総合展「Japan DX Week【秋】」（主催：RX Japan株式会社）に法人向けクラウドストレージ「DirectCloud」のブースを出展いたします。

来場登録はこちら :https://www.japan-it.jp/autumn/ja-jp/register.html?code=1474939853908552-KJO

「ファイルサーバーのDXから生成AIまで統合管理 “DirectCloud”」をテーマに、

DXの最前線で活躍する皆様に、業務改革の現状・課題に対しての解決策を、デモやセミナーでお伝えします。

■展示ポイント

・ファイルサーバーのDXから生成AIまで統合管理「DirectCloud」「ファイルサーバーのDX」(https://directcloud.jp/lp_enterprise)

・生成AIで顧客体験を改善し業務効率化可能「DirectCloud AI」(https://directcloud.jp/directcloud_ai)

・クラウドストレージの階層化で運用の省力化・コスト削減「DirectCloud ストレージ階層化」(https://directcloud.jp/directcloud_storage_kaisouka)

・情報漏えいの脅威から企業の重要なファイルを守る「DirectCloud-SHIELD」(https://directcloud.jp/shield)

さらに、ミニセミナーでは実演笑売士を迎えて特別セミナーを開催します。

社内の業務改革やDX推進に課題を抱える経営者・経営企画部門の皆さまに向けて、

株式会社KODEKAによる“わかる・伝わる・笑える”軽快なMCと実演を交えながら、

DirectCloudが提供する最新のDXソリューションをわかりやすくご紹介します。

ファイルサーバーのDXから生成AIまでサポートするダイレクトクラウドのソリューションを展示会ブースにてご体験ください。

出展内容の詳細はこちら :https://directcloud.jp/event_schedule/JapanDXWeek_2025

■会社概要

会社名：株式会社ダイレクトクラウド

所在地：東京都港区東新橋2-12-1 PMO東新橋 7階

代表者：代表取締役 安 貞善

資本金：5億4,102万3,434円

設立 ：2004年 5月

URL ：https://directcloud.co.jp/company#com-profile

DirectCloudは、企業のセキュリティポリシーに準拠したセキュアな環境で、企業間のファイル共有やハイブリッドワークスペースを提供します。このサービスは、複雑なアクセス権管理、情報漏洩対策などのデータ管理をクラウド上でスマートに行えるクラウドファイルサーバーです。また、生成AIを活用してデータを効率的に活用することができるデータインフラでもあります。 さらに、データのライフサイクル管理や長期バックアップも簡単に行えるため、企業のデータ管理を包括的にサポートします。