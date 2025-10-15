PLUG、エンジニア工数削減と顧客エンゲージメント最適化のためBrazeを導入

Braze株式会社

顧客エンゲージメントプラットフォームのリーダーである Braze株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：水谷 篤尚、以下「Braze」）は、株式会社STRACTが提供する「ショッピングAIエージェント」サービス PLUG（以下「PLUG」）でBrazeを導入したことを発表しました。本導入により、PLUGに関わるエンジニアのリソース最適化を図るとともに、アプリインストール後の利用促進、および顧客エンゲージメントの深化を目指します。

PLUGは2017年に創業、2022年にアプリをリリースし、現在、2,200を超えるECサイトと連携し、急速に利用ユーザーが拡大しています。PLUGはお買い物体験を裏側から最適化を行うサービスで、サービス開始のきっかけは、「ばらつくEコマース体験をまとめ、最適化された購入体験を実現できたら？」という発想です。PLUGは、この発想に基づき、ユーザーの購買行動を支援する「ショッピングAIエージェント」として、ECサイトを利用しながら、サイト内の最安値情報やキャッシュバック、クーポンなどのおトク情報を自動で検知、通知してくれるショッピングアシストアプリとなっています。

導入背景：エンジニア工数削減とパーソナライズされたエンゲージメントの実現

PLUGがBrazeを導入した最大の背景は、エンジニアの工数削減です。全社員が十数名の規模においては、エンジニアのリソースの最適化は重要な経営テーマです。一人ひとりのユーザー行動に基づいた顧客エンゲージメントを実現し、ユーザーの満足度と収益の拡大を実現するには、内製ツールの保守にかかるエンジニア工数の削減が課題であり、このような開発・保守に工数効率的なプロダクト開発にリソースが割きにくい状況でした。

Braze採用の理由：4Rの実現とスケーラビリティ

PLUGは、アプリインストール後の利用促進を含めた顧客エンゲージメント戦略を推進する必要があり、導入に際しては、4R（適切なタイミングで、適切メッセージを、適切な文脈で、適切なチャネルで）が実現できるプラットフォームを求めていました。Brazeは、あらゆるデータソースからデータを収集・施策実行ができ、マルチチャネルかつリアルタイムにパーソナライズされたコミュニケーションを可能にするプラットフォームで、スケーラビリティや機能性といった面で高く評価されました。

今後の展望：エンゲージメント戦略の深化

PLUGは現在、プッシュ通知やインアップメッセージでの利用を進めています。今後は、顧客エンゲージメント戦略の深化に伴い、ユーザーの行動や嗜好の変化にリアルタイムに対応するような施策展開などユーザー体験の飛躍的な向上を目指します。

ショッピングアシストアプリ『PLUG』について

『PLUG』は、時間とお金をかしこく節約、入れておくだけでおトクになるショッピングアシストアプリです。ユーザーは、アプリをインストールし拡張機能を入れるだけで、ECサイトで商品を検索・閲覧する際に受動的に最安値やキャッシュバックを見つけることが可能です。

セール価格、送料、キャッシュバッククーポンなどを加味した「実質価格」で、もっともおトクなサイトを提案してくれることが支持され、2022年3月の正式リリース以降、順調にユーザー数を伸ばし、2025年5月末までにアプリのダウンロード数は200万を突破しています。



株式会社STRACT 会社概要

会社名：株式会社STRACT

代表者：代表取締役社長 伊藤 輝

所在地：東京都千代田区四番町4-19 CIRCLES市ヶ谷 7F

設立日：2017年7月28日

コーポレートサイト：https://stract.co.jp/

主な事業：スマートフォン向けアプリの企画・制作・運営

Brazeについて

Braze は、ブランドが「Be Absolutely Engaging.」を実現する顧客エンゲージメントプラットフォームです。Brazeの活用により、マーケティング担当者はあらゆるデータソースからデータを収集し、1つのプラットフォームからマルチチャネル、かつリアルタイムに、顧客とパーソナライズされたコミュニケーションができます。また、AIで仮説検証と最適化を繰り返しながら、大量配信を支援するスケーラビリティーで、ハイパーパーソナライゼーションを実現し、ブランドに熱狂するファンとの魅力的な関係を構築、維持できます。Brazeはニューヨークに本社を置き、北米、ヨーロッパ、APAC に 10 以上のオフィスを構えています。