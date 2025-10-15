ファイルフォース、「SecurityBLAZE 2025」に登壇

ファイルフォース株式会社

クラウドストレージ「Fileforce」を提供するファイルフォース株式会社（本社：東京千代田区 代表取締役：サルキシャン アラム）は、株式会社網屋（本社：東京都中央区 代表取締役社長 石田 晃太）主催のカンファレンス「SecurityBLAZE 2025」のDAY2｜11月20日（木）13:30-14:00のスポンサー講演にて、代表取締役 アラム・サルキシャンが登壇いたします。

SecurityBLAZEは、株式会社網屋が主催する、サイバーセキュリティの最新動向や脅威、対策について専門家や企業が知見を共有する、日本最大級のオンラインセキュリティカンファレンスです。ファイルフォースのセッションでは、23,000社超の導入実績を持つクラウドストレージのFileforceが、クラウドとエンドポイントの融合によって実現する「PCのデータレス化」を紹介しながら、データコントロールの一元化を通じて、情報漏えい防止・ガバナンス強化・業務効率向上を実現するためのデータセキュリティへのアプローチを紹介します。

■イベント概要

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/268/table/117_1_87c2023cf7d9b39ea1bb1ea9b6711e5c.jpg?v=202510160757 ]

■セッション

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/268/table/117_2_d0fbd5997a32a63e0c3c0d1e7c569d54.jpg?v=202510160757 ]

■クラウドストレージFileforceについて

Fileforceは「『シゴト』の進化で、あらゆる組織に『チカラ』を」をミッションに掲げ、業種、業界、組織の規模を問わず23,000社以上*の利用実績がある国産クラウドストレージサービスです。ファイルサーバーやNASの慣れ親しんだ操作、フォルダ構成、アクセス権限管理などの運用を変えずに、社外ともファイル共同編集や共有、ワークフローといった機能でセキュア、かつシームレスなコミュニケーションを行っていただけます。さらにランサムウェア対策や電子帳簿保存、IT監査対応など、お客様の大切なデータを強固なセキュリティと信頼性の高いインフラで安心して保管していただけるサービスです。*OEMパートナーを含む

■会社概要

商 号 ：ファイルフォース株式会社

代表取締役CEO：サルキシャン アラム

所在地 ：〒100-0005 東京都千代田区丸の内3丁目3－1 新東京ビル4F

事業内容 ：クラウドストレージFileforceの企画・開発・販売・サポート

サービス開始 ：2014年4月

資本金 ：100,000,000円

URL ：https://www.fileforce.jp/

■本件の問い合わせ先

ファイルフォース株式会社 マーケティング

メールアドレス：marketing@fileforce.jp